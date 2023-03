Desjoyaux Pools GmbH

Sommer, Sonne, Swimmingpool-Sanierung

Bild-Infos

Download

Neufahrn bei Freising (ots)

Der Sommer naht - und damit auch die Pool-Saison. Doch wenn das Becken undicht oder die Filteranlage defekt ist, fällt der Badespaß ins Wasser. Zeit für eine Sanierung! Das Familienunternehmen Desjoyaux Pools bietet einen Rundum-Sorglos-Service.

Wenn der Pool in die Jahre gekommen ist

Swimmingpools können mit den Jahren Leckagen oder Risse in der Struktur ausweisen. Auch Rohrbrüche im Erdreich oder eine defekte Filteranlage können dazu führen, dass die großen Becken ungenutzt bleiben. Vielleicht gefällt auch die Form, Treppe oder die Farbe des Pools nicht mehr - kurz: es wird Zeit für eine Sanierung. Desjoyaux Pools hat garantiert die passende Lösung: https://www.desjoyaux.de

Schritt für Schritt zum Gartenpool

Im ersten Schritt der Rundum-Sanierung verschließt Desjoyaux Pools das bestehende Filtersystem, um es außer Kraft zu setzen. Hierdurch entfällt das Ausgraben der Rohrleitungen rund um den Pool, um Leckagen zu finden. Der alte Technikraum und die Rohrleitungen werden mit diesem Ansatz nicht länger benötigt.

Im nächsten Schritt finden die Abdichtungsarbeiten am Pool statt. Passend zu den Maßen des Beckens verlegt Desjoyaux eine Auskleidung in der Wunschfarbe. Die hierfür verwendete Folie - der Liner - ist in der Regel vorgefertigt und wird mittels Vakuumtechnik im Pool installiert. Alternativ kann eine Schweißfolie zum Einsatz kommen. Diese wird vor Ort individuell per Hand verschweißt.

Im nächsten Schritt folgt die Installation des Filtersystems, ganz ohne Rohrleitungen. Je nach Größe und Form des Pools genügt in den meisten Fällen die Anbringung einer Desjoyaux Filteranlage. Der spezielle Sattelfilter ermöglicht es, die Sanierung durchzuführen, ohne die bestehende Struktur des Pools zu durchbrechen. Das spart Zeit und Geld!

Moderne Filteranlagen und maximale Nachhaltigkeit

Besonders dezente Filteranlagen sind ebenfalls möglich: der Hinterwandfilter wird direkt hinter der Poolwand integriert. Selbstverständlich sind die Filteranlagen mit allen üblichen Beheizungs- und Wasseraufbereitungsarten kompatibel, beispielsweise mit Wärmepumpen oder dem Verfahren der Salzelektrolyse. Nachhaltigkeit ist das oberste Gebot für Desjoyaux - deshalb kann und soll das Wasser über Jahre im Pool verbleiben, wodurch ein sehr geringer Wasserverbrauch gewährleistet werden kann.

Poolsanierung leicht gemacht

Ob effiziente Abdichtung von Rissen im Becken oder eine komplette Neugestaltung - das Familienunternehmen Desjoyaux ist mit jahrzehntelanger Erfahrung der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Sanierung von Swimmingpools geht. Nur Baden müssen Sie selbst! Mit einem unverbindlichen Angebot kommen Sie Ihrem Urlaubsparadies im Garten einen Schritt näher. So kann der Sommer kommen.

Mehr Informationen zu Ihrer Pool-Sanierung: https://www.desjoyaux.de/poolsanierung

Über Desjoyaux:

Die Firma Desjoyaux Pools GmbH ist ein mit Herz geführter Familienbetrieb. Seit mehr als 55 Jahren spezialisiert sich Desjoyaux auf den Bau von erdverbauten Swimmingpools. Bei dem Marktführer erhält der Kunde alles aus einer Hand - von der Poolherstellung und dem Einbau über jegliches Zubehör bis hin zur Sanierung. Desjoyaux Pools zählt inzwischen über 60 Exklusivpartner in der DACH-Region.