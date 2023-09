KIRKBI AG

ECOPARK Tivoli Spreitenbach: Einzigartiges Naturparadies auf 2'500 m2 grossem Dachgarten

Spreitenbach (ots)

Der Sommer 2023 verdeutlicht erneut, wie entscheidend innovative Verknüpfungen von Nachhaltigkeit, Biodiversität und Klimaanpassung sind. Der ECOPARK Tivoli in Spreitenbach geht voran und schafft eine grüne Dach-Oase als Lebensraum für Mensch und Natur, die ihresgleichen sucht.

Der ECOPARK Tivoli ist ein weiteres Immobilienprojekt der KIRKBI-Gruppe*, welches ihr Versprechen für die Zukunft einlöst: verantwortungsvoll investieren für den Schutz unseres Planeten. Dazu gehört der Co2-neutrale Betrieb des Gebäudes dank Fernwärme und Sonnenenergie, die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Elektroladestationen sowie innovative Glasfenster zur Reduktion des Energieverbrauchs - all dies zeichnet den ECOPARK Tivoli aus. Zur nachhaltigen Gebäudenutzung gehört auch, dass die Räume flexibel unterteilbar sind, so können die Büro-, Gewerbe- und Lagerflächen je nach Bedarf optimal genutzt werden.

Doch das eigentliche Highlight ist der Dachgarten. Auf 13 Metern Höhe über dem Boden ist ein Naturparadies entstanden, welches Ästhetik mit Biodiversität und Klimaschutz verbindet. Auf 2'500 m2 findet sich eine Vielfalt an Blumen und Sträuchern, selbst Bäume wachsen im Dachgarten und tragen zum angenehmen Mikroklima bei. Dank sorgfältiger Pflanzenwahl und optimalem Bodenaufbau entsteht ein natürlich schöner Lebensraum für Mensch und Tier. Innert kurzer Zeit sind Wildbienen und Schmetterlinge eingezogen, angelockt von einheimischen Blumen und insektenfreundlichen Strukturen wie Asthaufen, Sandlinsen und Wassertränken. Der Nistkasten steht bereit und die Kamera zur Tierbeobachtung ist eingerichtet, wenn im nächsten Jahr hoffentlich das erste Turmfalkenpaar einzieht.

Die Förderung der Biodiversität ist beim Umbau von Anfang an mitgeplant worden und so ist diese einzigartige Oase entstanden, die ihresgleichen sucht. Sie ist unser Beitrag gegen Artenverlust und Insektensterben in der Schweiz.

Der Dachgarten steht den Mietenden nun offen und bietet nebst den schönen Naturbeobachtungen eine Grillstelle, einen Sportplatz, einen Kräutergarten und jede Menge Sitzgelegenheiten.

Das wegweisende Projekt des naturnah gestalteten Dachgartens beim ECOPARK Tivoli trägt die typische Handschrift von KIRKBI, der Holding, die ihre unternehmerische Verantwortung wahrnimmt. Dabei spielen Umweltschutz und soziale Verantwortung eine zentrale Rolle. Als Unterzeichner des UN Global Compact verpflichtet sich KIRKBI zu transparenten Nachhaltigkeitszielen und -fortschritten.

ECOPARK Spreitenbach (ecopark-tivoli.ch)

*KIRKBI ist die private Holding- und Investmentgesellschaft der Familie Kirk Kristiansen, die gegründet wurde, um eine nachhaltige Zukunft für den Familienbesitz über Generationen hinweg aufzubauen. Weitere Infos siehe unter www.kirkbi.com