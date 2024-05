Campari Group

CAMPARI KURATIERT EINE UNVERGESSLICHE EINFÜHRUNGSPARTY BEI DEN FILMFESTSPIELEN VON CANNES: DIE CAMPARI CINÉMATHÈQUE AM HYDE BEACH VON CAMPARI

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire)

Die kultige rote Bittermarke veranstaltete The Campari Cinémathèque am Hyde Beach by Campari, am Boulevard de Croisette. Mit dieser Red-Carpet-Party wurde das dritte Jahr in Folge gefeiert, in dem Campari offizieller Partner der Filmfestspiele von Cannes ist, und der Startschuss für die globale Kampagne We Are Cinema gegeben.

Die Veranstaltung wurde von der neuen Kampagne der Marke inspiriert, die den Blick auf die wahren Momente des Lebens richtet, die zu bemerkenswerten Geschichten werden. An diesem unvergesslichen Abend übernahm Campari die Rolle des Kurators, Hyde Beach die des Bühnenbilds, und die Gäste und berühmten Gesichter standen im Mittelpunkt und wurden zu Protagonisten ihrer eigenen Geschichte.

Im Hyde Beach by Campari - direkt am berühmten Strand und im Herzen des kultigen Filmfestivals - wurde für das 77.th Festival ein spektakulärer Veranstaltungsraum im typischen Campari-Stil eingerichtet.

Auf der mit Stars gespickten Gästeliste, die mit Campari feierte, standen Adrien Brody, Victoria Justice, Marina Barbosa, Paz Vega, Cole Walliser, Ellen von Unwerth, Caro Daur, Rafa Kalimann, Jessica Wang, Nataly Osmann, Lady Victoria Harvey, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Saul Nanni, Malika Ayane und viele mehr. Ebenfalls anwesend waren Cole Walliser, der die Gäste mit seinem berühmten GLAMbot fotografierte, und der bekannte Fotograf German Larkin.

Die Veranstaltung der Campari Cinémathèque war als eine Reihe von Aufnahmen strukturiert - spezielle Aufnahmen, Fotomöglichkeiten und Aktionen -, die darauf abzielten, die Gäste in ein realistisches Filmerlebnis einzutauchen.

Die Reise von Take-to-Take führte die Gäste durch den gesamten Raum, von der Campari Bar im Erdgeschoss mit ihrer verspiegelten Decke und den Lichtern einer Filmkulisse bis zum Pier - einem Steg über dem Wasser mit Liegestühlen und Sonnenschirmen.

Take 1 hat den Gang über den roten Teppich bei einer Filmpremiere nachgestellt. Eine Lichtinstallation ahmte die Blitzlichtfotografie einer Schar von Paparazzi nach, und der Surround-Sound gab die Kakophonie von Kameraklicks und Aufforderungen zum Posieren wieder. Die Gäste wurden von einem echten Kameramann gefilmt, und die Bilder wurden live auf Plasmabildschirme im ganzen Raum übertragen.

Take 2 gab den Blick auf einen Fototermin in der Campari Bar frei - für einen weltberühmten Negroni oder Campari Spritz.

Take 3 versetzte die Gäste in eine reale Kulisse und ließ sie die Erfahrung machen, in einer kultigen Campari-Kampagne mitzuspielen.

Take 4 ließ die Gäste in die einzigartige sensorische Welt des Campari Room eintauchen. Hier trifft ein menschlicher Barkeeper auf eine künstliche Intelligenz, denn den Gästen wird ein frisch zubereiteter Negroni serviert, während sie ihre eigene außergewöhnliche Campari & Cinema-Geschichte kreieren.

Bei Take 5 schlüpften die Gäste in die Rolle des Regisseurs und verfolgten das Geschehen in Cannes per Livestream auf einer beeindruckenden Reihe von Plasmabildschirmen an der Director's Wall.

Take 6 ist das Campari Kino. Die Gäste betraten die Bühne auf einer 360-Grad-Terrasse, wo sie von einer Bolt-Roboterkamera vor der atemberaubenden Kulisse der Croisette und des Mittelmeers präzise gefilmt wurden.

In Take 7 haben Barkeeper aus vier der besten Bars der Welt Campari-Cocktails kreiert, die mit Sicherheit für Aufsehen sorgen werden. Die teilnehmenden Bars sind Camparino in Galleria aus Mailand, Bar Nouveau in Paris, Salmon Guru aus Madrid und Donovan aus London. Das Camparino-Team servierte den Gästen eine Auswahl kultiger Campari-Cocktails, darunter den Negroni, Campari Spritz und den Negroni Sbagliato. Neben diesen klassischen Cocktails servierte das Camparino-Team die Red Carpet - Cannes Edition: ein frischer und salziger Cocktail, inspiriert von der Riviera von Cannes.

Die letzte Aufnahme, der Moment, mit dem die Party begann. Die Lichter gingen aus, die Kameras begannen zu laufen, und die Musik begann... Es war ein unvergesslicher Abend.

Julka Villa , Head of Global Marketing der Campari Gruppe, kommentiert: "Es ist ein Privileg, unsere Leidenschaft für brillante Filmgeschichten auf dem legendären Festival de Cannes zu präsentieren. Die Botschaft, die hinter We Are Cinema steht, wird von der gesamten Kinobranche und dem Festival de Cannes geteilt: Kreativität, Innovation und Leidenschaft im Film zu feiern. Es war unglaublich zu sehen, wie es zum Leben erweckt wurde und den Gästen die Möglichkeit gab, bei einem perfekt zubereiteten Campari-Cocktail zum Protagonisten ihrer eigenen Geschichte zu werden."

