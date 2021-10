Matrixport

Cactus Custody (TM) von Matrixport arbeitet mit MetaMask Institutional von ConsenSys zusammen, um institutskonforme Verwahrungsdienstleistungen anzubieten

Singapur (ots/PRNewswire)

Die Partnerschaft ermöglicht es Anlegern und Organisationen mit erhöhten Anforderungen an die institutionelle Qualität, die Chancen im aufstrebenden Bereich der dezentralen Finanzierung (DeFi) auf eine konforme und sichere Weise zu nutzen

Matrixport hat bekannt gegeben, dass seine Depotbanklösung Cactus Custody(TM) jetzt MetaMask Institutional (MMI) von ConsenSys unterstützt, eine Version von Metamask, die institutskonforme Verwahrungs-, Betriebs-, Risiko- und Compliance-Funktionen integriert.

Im Rahmen der Partnerschaft ist MMI in die DeFi-Connector-Funktion von Cactus Custody(TM) integriert, die einen Prüfpfad erstellt, der den Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entspricht, die institutionelle Anleger wie Kryptofonds, Market Maker und Trading Desks häufig einhalten müssen. Der DeFi Connector generiert eine sichere, verschlüsselte Wallet-Adresse, die in einem Hardware-Sicherheitsmodul gespeichert wird, und ermöglicht es, dass alle Interaktionen mit dezentralen Anwendungen (DApps) und Wallet-Transaktionen auf MMI aufgezeichnet und von Investoren heruntergeladen werden können. Dieses Serviceangebot wird ab nächsten Monat verfügbar sein.

Cynthia Wu, Leiterin der Abteilung Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Matrixport, sagte: "Das DeFi-Ökosystem hat einen Gesamtwert von 79 Milliarden US-Dollar erreicht, während es zu Beginn dieses Jahres nur 20 Milliarden US-Dollar waren. Institutionelle Anleger haben begonnen, die enormen Möglichkeiten zu erkennen, die DeFi bietet. Die Partnerschaft mit MMI hilft uns, uns darauf zu konzentrieren, einen konkurrenzlosen institutionellen Zugang zu diesen Möglichkeiten zu bieten."

MetaMask, die weltweit führende dezentralisierte Finanzbörse (DeFi), hat über 10 Millionen monatlich aktive Nutzer. Im Dezember 2020 brachte MetaMask MetaMask Institutional (MMI) auf den Markt, um eine große Anzahl führender Krypto-Fonds, Market-Maker und Trading Desks anzusprechen, die ihr Engagement in DeFi erhöhen wollen.

Die Integration mit Cactus Custody(TM) erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem MMI auch die Integration mit anderen Depotbanken ankündigt, um kleinen und großen Organisationen Zugang zu DeFi zu verschaffen, der die von Institutionen geforderten Anforderungen an Sicherheit, betriebliche Effizienz und Compliance erfüllt.

"Der Fokus von MetaMask Institutional liegt darauf, einen konkurrenzlosen Zugang zu DeFi zu bieten, auch angesichts der strengen institutionellen Anforderungen", sagt Johann Bornman, Product Lead bei MMI. "Qualifizierte Verwahrer und Verwahrungstechnologie spielen bei diesen Anforderungen eine grundlegende Rolle. Wir sind hocherfreut, mit diesen drei großartigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die alle erstklassige Leistungen für verschiedene Marktsegmente anbieten."

"Cactus Custody unterstützt derzeit die Ethereum-Kette. Mit der MMI-Integration ist unseren Kunden ein reibungsloser Zugang zu allen Ethereum-basierten DeFi-Protokollen von ihrem Depot aus garantiert. Während das DeFi-Ökosystem aufblüht, arbeiten wir hart daran, die Infrastruktur und die Zugänglichkeit des gesamten DeFi-Ökosystems zu stärken, einschließlich der Unterstützung für andere Ketten wie Polygon, BSC, Solana usw.", fügte Wu hinzu.

Cactus Custody(TM) ist der institutionelle Drittverwahrungsdienst von Matrixport - einer der am schnellsten wachsenden Krypto-Finanzdienstleistungsplattformen in Asien - mit einem verwahrten Kundenvermögen von über 10 Milliarden US-Dollar für Miner, Fonds, Projekte und Unternehmen. Cactus Custody(TM), der institutionelle Drittverwahrungsdienst von Matrixport, verwendet ein Sicherheitssystem, das den besten Praktiken der Branche folgt und dem Markt mehr Sicherheit, Transparenz und Effizienz bietet und gleichzeitig das Wachstum seiner Kunden fördert.

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist eine der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte in Asien. Mit einem verwalteten und verwahrten Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar bietet es Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand mit einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von über 5 Milliarden US-Dollar. Das Angebot umfasst Cactus Custody(TM), Spot-OTC, Fixed Income, strukturierte Produkte, Kreditvergabe sowie Vermögensverwaltung.

Cactus Custody(TM) ist eine qualifizierte Depotbank und eine Treuhandgesellschaft in Hongkong, die die Anforderungen an die Kapitalrücklagen erfüllt und innerhalb der regulatorischen und Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) handelt. Wir bieten Dienstleistungen für die weltweit größten und renommiertesten Mining-Unternehmen, Mining-Pools, Cloud-Mining-Plattformen, Börsen, Fonds und OTC-Händler und unterstützen unsere Kunden dabei, auf sichere Weise zu wachsen und zu skalieren.

Matrixport mit Hauptsitz in Singapur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krypto für jedermann einfach zu machen, und sein Motto lautet "Get More From Your Crypto". Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in Hongkong und der Schweiz und beschäftigt über 220 Mitarbeiter, die sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.matrixport.com.

Informationen zu ConsenSys

ConsenSys ist das führende Ethereum-Softwareunternehmen. Wir ermöglichen es Entwicklern, Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt, Anwendungen der nächsten Generation zu erstellen, moderne Finanzinfrastrukturen einzuführen und auf das dezentralisierte Web zuzugreifen. Unsere Produktpalette, bestehend aus Infura, Quorum, Codefi, MetaMask, Trüffel und Diligence, bedient Millionen von Nutzern, unterstützt Milliarden von Blockchain-basierten Abfragen für unsere Kunden und hat Milliarden von Dollar an digitalen Vermögenswerten verarbeitet. Ethereum ist die größte programmierbare Blockchain der Welt und führend in Bezug auf die Akzeptanz in der Wirtschaft, die Entwicklergemeinschaft und die DeFi-Aktivität. Auf dieser vertrauenswürdigen, quelloffenen Grundlage bauen wir die digitale Wirtschaft von morgen auf. Um unsere Produkte und Lösungen kennenzulernen, besuchen Sie http://consensys.net/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1652941/211004_Cobranded_Metamask_ConsenSys_D4_03__1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg