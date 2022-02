INFINIX MOBILITY

Infinix stellt ZERO 5G mit 6 nm 5G-Prozessor und atemberaubendem Uni-Curve-Design vor

Shanghai (ots/PRNewswire)

Infinix hat sein erstes 5G-Smartphone der Spitzenklasse vorgestellt, ZERO 5G, das die Vorteile von 5G - wie höhere Geschwindigkeiten, nahtlose Verbindungen, schnellere Downloads und eine größere Abdeckung - zugänglicher als je zuvor macht. Das Smartphone ist mit einem 6 nm MediaTek Dimensity 900 Master-Prozessor für High-Performance-Gaming, ein Uni-Curve-Design für ein schlankes Aussehen und Gefühl, eine 48MP AI Triple-Kamera mit 30x Ultra-Zoom für gestochen scharfe Nahaufnahmen von entfernten Objekten, ein 6,78 "FHD + ultra-smooth Display mit 120Hz Refresh Rate und 240Hz Touch-Sample-Rate für geringere Latenz und sofortige Reaktion und eine 5000 mAh mit 33 W Schnellladetechnik ausgestattet, um Benutzer durch ihren ganzen Tag zu bringen.

„Mit dem neuen ZERO 5G-Smartphone setzt Infinix einen starken Akzent auf dem schnell wachsenden Markt und bietet innovative und leistungsstarke 5G-Technologie, die für die Nutzer leichter zugänglich ist", so Charles Ding, Deputy Product Director von Infinix Mobility. „Unsere Innovation bietet den Nutzern ein Smartphone mit besserer Leistung in einem schlankeren und eleganten Design, das alle wichtigen technologischen Funktionen enthält, die sie von einem 5G-Gerät erwarten, das in seiner Preisklasse das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet."

Beschleunigen Sie Ihren Tag

Das Infinix ZERO 5G ist mit einem leistungsstarken 6 nm MediaTek Dimensity 900 5G-Chipsatz ausgestattet, der ein 5G-Netzwerkerlebnis in voller Bandbreite und Geschwindigkeit ermöglicht. Der Clevere 5G-Modus schaltet je nach Bandbreite des Nutzers automatisch zwischen link4G und 5G um, was die Download- und Spielgeschwindigkeit erheblich verbessern und den Stromverbrauch senken kann.

Der 5G-Chipsatz Dimensity 900 von MediaTek wird auf einem 6-nm-Hochleistungs-Fertigungsknoten hergestellt und ist mit einem 5G New Radio (NR) Sub-6GHz-Modem mit Carrier Aggregation ausgestattet. Der Chipsatz ist mit einer Octa-Core Central Processing Unit (CPU) ausgestattet, die aus zwei Arm Cortex-A78 Prozessoren mit einer Taktrate von bis zu 2,4 GHz und sechs Arm Cortex-A55 Kernen besteht, die mit bis zu 2 GHz arbeiten und eine außergewöhnliche Leistung für schnellere App-Reaktionen, schnellere Bilder pro Sekunde (FPS) bei Spielen und ein besseres Verbindungserlebnis bieten. Mit der Arm Mali-G68 MC4-Grafikeinheit (GPU) des Chipsatzes und einer unabhängigen KI-Verarbeitungseinheit (APU) wird die Energieeffizienz optimiert, um die Akkulaufzeit für mobile Gamer noch weiter zu verlängern.

Das ZERO 5G-Smartphone bietet noch schnellere und zuverlässigere Verbindungen für Gamer mit Wi-Fi 6 und 2x2 MIMO-Technologie, die Verbindungsgeschwindigkeiten von ca. 1,2 Gbit/s ermöglicht. Infinix erweitert die Konnektivitätslösungen des ZERO 5G mit der Dual 5G SIM-Technologie, die es dem Smartphone ermöglicht, sich mit zwei separaten 5G-SIMs zu verbinden, intelligent auf das schnellste Netzwerk umzuschalten und einen nahtlosen Internetzugang von beiden Verbindungen aus zu ermöglichen, so dass die Nutzer den Tag wie nie zuvor mit einem Infinix-Gerät verbringen können.

Atemberaubende Designsprache

Das Design von Smartphones wird stark von dem Wunsch nach größeren Bildschirmen und minimalistischeren, aber funktionalen Funktionen bestimmt, ohne dass dabei die wichtigsten Technologien - wie Kameraqualität, Speicherkapazität und Akkulaufzeit - verloren gehen.

Das ZERO 5G ist mit einem großen 6,78" FHD+ Display mit 120 Hz Bildwiederholrate und 240 Hz Touch-Sampling-Rate ausgestattet, das dem Nutzer ein flüssiges Erlebnis und eine schnellere Reaktion auf Touch-Eingaben beim Surfen im Internet, beim Konsumieren von Online-Medien und beim Spielen von actiongeladenen Spielen bietet. Das Smartphone verfügt über ein Uni-Curve-Design mit einer sanft gewölbten Rückseite, die aus einem Verbundmaterial besteht, das das Aussehen und die Haptik von Glas imitiert und ein Gerät schafft, das bequemer in der Hand liegt und sich dennoch hochwertig anfühlt. Das Design der rückseitigen Konturkamera ist in die Kurve des Geräts integriert, wodurch ein ergonomisches Design entsteht, das handfreundlich ist und sich von der strengen rechtwinkligen Positionierung herkömmlicher Kameramodule abhebt.

Das einzigartige Design des ZERO 5G beinhaltet subtile Texturen und Farben, die die Gelassenheit natürlicher Landschaften mit drei kräftigen Farben widerspiegeln: Cosmic Black, Skylight Orange und Horizon Blue.

Jeden Moment festhalten

Das ZERO 5G verfügt über eine scharfe 48-MP-Hauptkamera mit 30-fachem Ultra-Zoom, bestehend aus einer 13-MP-Porträtkamera und einer 2-MP-Virtual-Kamera. Die 30-fache 48-MP-Zoom-Kamera ermöglicht es dem Benutzer, aus großer Entfernung Aufnahmen in beeindruckender Qualität zu machen. Mit der Zeitlupenfunktion von 960 Bildern pro Sekunde (fps) für atemberaubende Videoaufnahmen können Benutzer auch Momente festhalten, die das menschliche Auge normalerweise nicht sieht.

Weitere wichtige Merkmale der Infinix ZERO 5G Serie sind:

5000 mAh Akku und 33 W Schnellladung : Der 5000-mAh-Akku unterstützt die ganztägige Nutzung und kann mit der sicheren Schnellladetechnologie des TÜV Rheinland schnell aufgeladen werden, so dass das Smartphone bis zu 9,4 Stunden lang spielen kann (Testdaten vom Infinix-Labor zur Verfügung gestellt).

: Der 5000-mAh-Akku unterstützt die ganztägige Nutzung und kann mit der sicheren Schnellladetechnologie des TÜV Rheinland schnell aufgeladen werden, so dass das Smartphone bis zu 9,4 Stunden lang spielen kann (Testdaten vom Infinix-Labor zur Verfügung gestellt). Universeller Flash-Speicher UFS 3.1 und LPDDR5: Der LPDDR5 bringt eine neue Geschwindigkeitsstufe für ZERO 5G-Smartphones, die die Speicherleistung erheblich verbessert und den Stromverbrauch weiter reduziert. Der UFS 3.1-basierte Speicher verdoppelt die sequenzielle Leseleistung und erhöht die Download-Geschwindigkeit.

Der LPDDR5 bringt eine neue Geschwindigkeitsstufe für ZERO 5G-Smartphones, die die Speicherleistung erheblich verbessert und den Stromverbrauch weiter reduziert. Der UFS 3.1-basierte Speicher verdoppelt die sequenzielle Leseleistung und erhöht die Download-Geschwindigkeit. Dar-Link 2.0: Die Software verbessert die Bildstabilität und die Empfindlichkeit der Touch-Steuerung, die auf einem KI-Algorithmus basiert, während gleichzeitig die Temperatur des Geräts gesenkt wird, um ein vollständig immersives Spielerlebnis zu ermöglichen.

Die Software verbessert die Bildstabilität und die Empfindlichkeit der Touch-Steuerung, die auf einem KI-Algorithmus basiert, während gleichzeitig die Temperatur des Geräts gesenkt wird, um ein vollständig immersives Spielerlebnis zu ermöglichen. XArena: Verbessert Ihr Spielerlebnis durch die Integration von Spielanwendungen in einer einzigen Zone, wodurch der Game Booster für das Spiel aktiviert wird. Es gibt Schnelleinstellungen, mit denen Sie sich auf Ihr Spiel konzentrieren können, indem Sie Nachrichten und eingehende Anrufe blockieren, ohne sich um andere Ablenkungen zu kümmern.

Verbessert Ihr Spielerlebnis durch die Integration von Spielanwendungen in einer einzigen Zone, wodurch der Game Booster für das Spiel aktiviert wird. Es gibt Schnelleinstellungen, mit denen Sie sich auf Ihr Spiel konzentrieren können, indem Sie Nachrichten und eingehende Anrufe blockieren, ohne sich um andere Ablenkungen zu kümmern. Android XOS 10: Die ZERO 5G XOS 10 Software bietet eine verbesserte Schnittstelle, AI-Sprachassistent, Smart Assistant, Telefon-Kloner 2.0 und doc Korrektur.

Verfügbarkeit

Das Infinix ZERO 5G wird ab dem 8. Februar in Nigeria, Irak und anderen Ländern erhältlich sein. Die Preise sind von Region zu Region unterschiedlich. Bleiben Sie dran.

Informationen zu Infinix:

Infinix Mobility ist eine aufstrebende Technologiemarke, die unter der 2013 gegründeten Marke Infinix ein wachsendes Portfolio an Geräten entwickelt, herstellt und weltweit vertreibt. Infinix richtet sich an die Jugend von heute und konzentriert sich auf die Entwicklung von Spitzentechnologie, die in sorgfältig gestalteten mobilen Geräten mit raffiniertem Stil, Kraft und Leistung zum Ausdruck kommt. Infinix-Geräte sind trendy und erschwinglich, wobei der Endverbraucher bei jedem Schritt nach vorne im Vordergrund steht.

Mit „THE FUTURE IS NOW" als Markenkern will Infinix die Jugend von heute dazu befähigen, sich von der Masse abzuheben und der Welt zu zeigen, wer sie ist.

Das Produktportfolio des Unternehmens wird in mehr als 40 Ländern auf der ganzen Welt verkauft, darunter in Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Südostasien und Südasien. Mit einer phänomenalen Expansionsrate wuchs Infinix um beispiellose 157 % im Jahr 2019 -2021 und hat große Pläne, auch weiterhin Geräte auf Flaggschiff-Niveau zu entwickeln, die sich durch auffälliges Design und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.infinixmobility.com/

