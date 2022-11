Alimentiv Inc.

Alimentiv und Summit Clinical Research kündigen Zusammenarbeit bei klinischen Studien zur nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) an

London, Ontario (ots/PRNewswire)

Alimentiv Inc. („Alimentiv") und Summit Clinical Research, LLC („Summit") haben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um Entwicklungsprogramme für Medikamente gegen die nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) schneller und effizienter voranzutreiben. Die NASH ist eine weltweit wachsende Epidemie, für die es noch keine zugelassenen Behandlungen gibt. Es befinden sich über 100 Medikamente in der klinischen Entwicklung (Fraile et al., 2021). Zu den aktuellen Schwierigkeiten gehören die Optimierung der Endpunktbewertung, die Minimierung von Screening-Fehlschlägen und die Verbesserung der Rekrutierungsraten bei dieser häufig asymptomatischen Erkrankung.

Summit und Alimentiv verfügen über sich ergänzende Fähigkeiten und Erfahrungen, und diese Zusammenarbeit wird die Durchführung von klinischen Studien zu NASH verbessern. Summit, ein führendes integriertes Forschungsunternehmen, das sich auf die Rekrutierung von Probanden und die Bereitstellung hochwertiger Daten durch sein Standortnetzwerk konzentriert, wird mit Alimentiv zusammenarbeiten, einem führenden Anbieter von klinischen Studien und zentraler Bildverwaltung mit Schwerpunkt Gastroenterologie (GI), einschließlich der Bewertung von Leberbiopsien, der sich verpflichtet hat, die Entwicklung von Medikamenten in Zusammenarbeit mit seinen Auftraggebern aus der Pharma-, Biotech- und Wissenschaftsbranche voranzutreiben.

„Die Zusammenarbeit mit Summit ermöglicht es uns, unser Versprechen einzulösen, den Gesundheitszustand von NASH-Patienten zu verbessern, indem wir die wachsende Zahl von NASH-Wirkstoffen schneller und effizienter durch den Entwicklungsprozess bringen", erklärte Hershell Thompson, Chief Clinical Solutions Officer bei Alimentiv.

„Summit hat ein großes Interesse daran, innovative Unterstützung für die effiziente Durchführung von klinischen Studien zu NASH zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Alimentiv können wir dieses Ziel für die Studienträger und die teilnehmenden Einrichtungen weiter vorantreiben", kommentierte Gail Hinkson, Präsidentin von Summit Clinical Research.

Diese strategische Allianz wird es Alimentiv und Summit ermöglichen, ihre führende Position im Bereich der klinischen GI-Studien durch ein verbessertes Studiendesign, eine schnellere und effizientere Rekrutierung, geringere Ausfallraten bei den Tests, eine bessere Patientenbetreuung und sachkundige Teams, die alle Aspekte der Studie überwachen, zu behaupten.

Informationen zur nichtalkoholischen Steatohepatitis

Die nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) ist eine fortschreitende Form der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD), die durch chronische Entzündungen und Fettansammlungen in der Leber gekennzeichnet ist. Mit schätzungsweise 35 Millionen Betroffenen weltweit ist NASH die häufigste chronische Lebererkrankung in der westlichen Bevölkerung, und die Zahl der Patienten steigt weiter an. Unbehandelt kann NASH zu Zirrhose und Leberkrebs führen. Bis 2029 wird der Markt für NASH-Therapien voraussichtlich auf 27,2 Milliarden USD ansteigen. Trotz des ungedeckten klinischen Bedarfs und der attraktiven Vermarktungsmöglichkeiten gibt es derzeit keine von der FDA zugelassenen Therapien für diese Krankheit. Derzeit befinden sich mehrere Therapeutika, die auf verschiedene Stoffwechselwege abzielen, in der klinischen Entwicklung.

Informationen zu Alimentiv Inc.

Alimentiv ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Schwerpunkt Gastroenterologie, das klinische Studien, zentrales Bildmanagement, Präzisionsmedizin und praxisnahe Nachweisdienste für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie anbietet. Alimentiv hat seinen Hauptsitz in London, Ontario, und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Betrieben in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika. Das einzigartige Modell des Unternehmens kombiniert die Bemühungen international anerkannter akademischer Forscher und operativer Experten, um den Kunden integrierte Lösungen anzubieten. In den letzten 20 Jahren hat sich Alimentiv zu einem anerkannten Experten in den Bereichen des Designs klinischer Studien, zentraler Bildverwaltungslösungen, der Entwicklung von Ergebnismessungen und der Präzisionsmedizin für die Arzneimittelentwicklung im Bereich der Gastroenterologie entwickelt. Heute bietet Alimentiv Dienstleistungen in mehr als 50 Ländern weltweit an, kooperiert mit führenden Universitäten und akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit vielen führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um den Patienten neue und verbesserte Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Alimentiv engagiert sich für Investitionen in die medizinische Forschung und Entwicklung und konzentriert sich dabei auf die Identifizierung von Hindernissen für die Arzneimittelentwicklung und die Suche nach Lösungen, die die Forschung im Gastroenterologiebereich voranbringen. Die Forschungsergebnisse werden in eine effiziente Methodik für klinische Studien für Kunden umgesetzt, die mit den neuesten Zulassungsstandards übereinstimmt. In Zusammenarbeit mit führenden Experten hat Alimentiv Pionierarbeit bei der Entwicklung, Validierung und Standardisierung von Ergebnismessungen und Technologien geleistet, indem es die sich entwickelnde Landschaft der klinischen Studien für mehrere Indikationen gestaltet und sinnvolle langfristige Ergebnisse für Patienten, ihre Behandlung und die Gesellschaft liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.alimentiv.com.

Informationen zu Summit Clinical Research, LLC

Summit ist eine führende integrierte Forschungsorganisation, die sich auf klinische Studien zur nichtalkoholischen Steatohepatitis (NASH) konzentriert. Mit einem innovativen Ansatz und dem Einsatz zukunftsweisender Technologien bietet Summit ein komplettes Spektrum an Dienstleistungen für die Rekrutierung von Studien und die Bereicherung von Prüfzentren sowie wissenschaftliches Know-how für Auftraggeber. Das Unternehmen mit Sitz in San Antonio, Texas, vereint über 100 bewährte Standorte für klinische Studien in den Vereinigten Staaten, Europa und Lateinamerika, um klinische Studien schnell und mit hochwertigen Daten durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie auf https://summitclinicalresearch.com/