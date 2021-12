APA-Comm

Klassiker unter sich: „Alle Jahre wieder“, „O Tannenbaum“ und „O du fröhliche“

APA-Comm analysierte die beliebtesten deutschsprachigen Weihnachtslieder im sozialen Netzwerk Instagram – „Stille Nacht, heilige Nacht“ nicht unter den Top-5

„Alle Jahre wieder“ ist das mit Abstand beliebteste Weihnachtslied auf Instagram. Zum Stichtag 21. Dezember 2021 sind dem Klassiker rund eine Viertelmillion Postings gewidmet. Auf den Plätzen 2 und 3 landen mit „O Tannenbaum“ und „O du fröhliche“ zwei weitere Fixpunkte der besinnlichen Weihnachtszeit. Das ergab eine Analyse des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm, für die Postings zu mehr als 25 deutschsprachigen Weihnachtsliedern im sozialen Netzwerk Instagram ausgewertet wurden.

Mit genau 229.928 Einträgen führt „Alle Jahre wieder“ das Ranking auf Instagram überlegen an. Das vom deutschen Pfarrer, Lied- und Fabeldichter Wilhelm Hey 1837 verfasste Stück wurde zu Beginn seiner Entstehungsgeschichte noch in unterschiedlichen Melodien gesungen. Die heute bekannte Fassung stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und wird dem Komponisten Friedrich Silcher zugeschrieben. Neben weihnachtlichen Filmen, Shows und Fernsehserien, die denselben Namen tragen, ist „Alle Jahre wieder“ zudem als Redensart für wiederkehrende Ereignisse oder Routinen bekannt.

Den zweiten Platz unter den beliebtesten Weihnachtsliedern belegt „O Tannenbaum“. Der bereits knapp 500 Jahre alte Klassiker verzeichnet auf Instagram rund 72.000 Einträge. In seiner heutigen, kindgerechten Form wurde „O Tannenbaum“ 1824 von Ernst Anschütz gedichtet, der die erste Strophe beibehielt und zwei neue ergänzte. Bis dahin war das Stück ein tragisches Liebeslied, in dem die beständige Tanne den bildlichen Gegensatz zu einer untreuen Geliebten dargestellt hatte.

Mit mehr als 25.000 Postings belegt „O du fröhliche“ den dritten Platz unter den Weihnachtsliedern auf Instagram. Das von Johannes Daniel Falk 1815/16 getextete Lied beruht auf der Melodie eines sizilianischen Marienliedes und war in seiner Entstehungszeit Straßen- und Waisenkindern gewidmet. Falk gründete nach den Wirren der Napoleonischen Kriege ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder und verfasste für sie ein Festtagslied, in dem ursprünglich neben Weihnachten auch Ostern und Pfingsten besungen wurden.

Auffällig ist, dass mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ ein Inbegriff des deutschsprachigen weihnachtlichen Brauchtums nicht unter den Top-5 auf Instagram zu finden ist. Das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt erreicht mit 5.417 Einträgen lediglich den siebten Platz. Auf den vordersten Rängen finden sich darüber hinaus „Leise rieselt der Schnee“ (Platz 4, 10.582 Postings) und „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ (Platz 5, 6.457).

Zur Einordung der Ergebnisse hat APA-Comm zusätzlich zwei international bekannte, englischsprachige Weihnachtshits analysiert. Das „Maß aller Dinge“ ist dabei „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey. Mit 563.057 Postings erreicht der Ohrwurm der US-Amerikanerin mehr als eine halbe Million Einträge auf Instagram und lässt damit „Last Christmas“ von Wham! (450.123 Postings) klar hinter sich.

Ranking deutschsprachiger Weihnachtslieder auf Instagram nach Postings (Stichtag: 21. Dezember 2021):

Platz Titel Postings 1 Alle Jahre wieder 229.928 2 O Tannenbaum 71.933 3 O du fröhliche 25.115 4 Leise rieselt der Schnee 10.582 5 Schneeflöckchen, Weißröckchen 6.457 6 Morgen Kinder wird’s was geben 5.617 7 Stille Nacht, heilige Nacht 5.417 8 Lasst uns froh und munter sein 4.880 9 Ihr Kinderlein kommet 3.527 10 Kling, Glöckchen, klingelingeling 2.425

