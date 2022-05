UNGUESS

UNGUESS wertet Schweizer Banken aus: Auf welchen Websites lässt sich am besten ein Bankkonto eröffnen?

UNGUESS, eine Technologieplattform, die Unternehmen beim Testen und Verbessern ihrer Produkte und Dienstleistungen unterstützt, hat mithilfe ihrer internationalen Community die Websites von sechs Schweizer Banken bewertet: Migros Bank, UBS, Credit Suisse, neon Bank, PostFinance und Raiffeisen Bank.

Ziel war es, mittels eines First-Click-Tests eine Reihe von Parametern, wie die Qualität der Interaktion, die Schnittstelle und die visuelle Wirkung, zu bewerten, und so eine Bestandsaufnahme des Schweizer Bankensektors zu machen.

„Wie effektiv sind die Webseiten der Schweizer Banken auf den ersten Blick?" „Ist es einfach für Benutzer ein Girokonto zu eröffnen?" „Welche Homepages schneiden bei der Eröffnung eines Online-Kontos am besten ab?" Dies sind nur einige der Fragen, die UNGUESS, eine Technologieplattform, die mittels ihrer internationalen Community Unternehmen hilft, ihre Produkte und Dienstleistungen zu testen und zu verbessern, beantworten wollte. Bei dem Test, der gemeinsam mit dem Partner Ergoproject durchgeführt wurde, wurden 52 Nutzer der Community damit beauftragt die Funktionen auf den Websites der folgenden sechs Schweizer Großbanken zu untersuchen: Migros Bank, UBS, Credit Suisse, neon Bank, PostFinance und Raiffeisen Bank.

UNGUESS hatte vormals bereits eine Analyse der Kontoeröffnungsprozesse auf den Websites italienischer und spanischer Banken durchgeführt und interessierte sich jetzt für sechs Schweizer Banken. Die Mitglieder der Community [1], die an dem Test teilnahmen, wurden alle von UNGUESS gebeten, genau dieselbe Aufgabe zu erfüllen: Sie sollten versuchen, auf jeder der sechs Homepages die Eröffnung eines Bankkontos einzuleiten („Wo würden Sie klicken, um ein Bankkonto zu eröffnen?") und sollten anschließend einen quantitativen und qualitativen Fragebogen über ihre Erfahrungen beantworten [2]. Aber warum ist ausgerechnet der ersten Klick so wichtig? Laut einer Studie [3] haben Benutzer, wenn der erste Klick richtig ist (d. h. er tatsächlich zur beabsichtigten Aktion führt), eine 87%ige Chance, die Aktion korrekt abzuschließen, verglichen mit 46%, wenn der erste Klick falsch ist. Kurz gesagt: Es gibt nie eine zweite Chance, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen.

Ergebnisse der Studie: Migros Bank, Neon Bank und Credit Suisse sind die leistungsstärksten Banken

Die Homepages der Migros Bank, der Neon Bank und der Credit Suisse weisen bessere Leistungskennzahlen (Erfolgsquote und Dauer der Aufgabenerfüllung) auf als die anderen. Besucher klicken mit größerer Wahrscheinlichkeit sofort an die richtige Stelle auf diesen drei Websites und tun dies auch in kürzerer Zeit.

Die 52 Nutzer, die an der Studie beteiligt waren, gaben an, dass die Kontoeröffnung auf den Bankseiten der Migros Bank, der Neon Bank und der Credit Suisse einfacher auszuführen ist und dass sie sicher sind, dass sie an der richtigen Stelle geklickt haben. Außerdem scheinen die Nutzer, die die drei Banken positiv bewertet haben, dies sofort getan zu haben, was zeigt, dass diese Seiten auf den ersten Blick sehr aussagekräftig sind.

Schließlich wurden auch die Homepages dieser drei Banken als attraktiver empfunden als die anderen.

„Die Homepages der Migros Bank, Neon Bank, Credit Suisse schnitten besser ab als die anderen und wurden auch als benutzerfreundlicher, attraktiver und besser geeignet für die Eröffnung eines Bankkontos bewertet", bestätigt Laura Villa, Marketing Manager bei UNGUESS und Leiterin des Forschungsprojekts. „Wir haben ebenfalls festgestellt, dass die Homepages, die bessere Bewertungen erhielten, gemeinsame Merkmale aufwiesen. Dazu gehören: die Verwendung klarer, vorhersehbarer Bezeichnungen, ein minimalistischer grafischer Stil, weniger Text sowie Schlüsselelemente und Call-to-Actions am oberen Rand oder an leicht zu findenden Stellen (man muss nicht erst nach unten scrollen)."

Informationen zu UNGUESS

UNGUESS ist eine Crowdsourcing-Plattform für Technologietests, die das kollektive Wissen ihrer Community schnell und bedarfsgerecht in die Entscheidungsprozesse von Unternehmen einbringt. UNGUESS wurde 2015 unter dem Namen AppQuality mit dem Ziel gegründet, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Entscheidungsprozesse weniger auf Rätselraten zu basieren (daher: „un-guess") und den Endverbraucher in den Mittelpunkt der Produktstrategie zu stellen. Das Start-up arbeitet regelmäßig mit mittleren und großen internationalen Unternehmen wie Pirelli, Sky, Decathlon, Prénatal, Braun, ING, Enel, Lottomatica und vielen anderen zusammen.

