City of Mississauga

Mississauga kehrt als internationale Top-Mittelstandsstadt der Zukunft zurück und wird für seine starke wirtschaftliche Leistung ausgezeichnet

Mississauga, Ontario (ots/PRNewswire)

Die City of Mississauga hat fünf Auszeichnungen vom Foreign Direct Investment (fDi) Magazine erhalten, wobei sie als Gesamtsiegerin für die mittelgroße Stadt der Zukunft 2021/2022 in ganz Amerika für ihre starke wirtschaftliche Leistung ausgezeichnet wurde. Die Kriterien für die Auszeichnung betrachten die Infrastruktur, Anreize und Fähigkeiten von Städten und Regionen, um zukünftige Investitionen anzuziehen.

"Es ist eine absolute Ehre, dass wir erneut den Rang als beste mittelgroße amerikanische Stadt der Zukunft halten konnten - es ist einfach ein Beweis für Mississaugas florierende und nachhaltige Wirtschaft. Wir feiern diese Anerkennung gemeinsam mit unserer dynamischen und widerstandsfähigen Geschäftsgemeinschaft, unserem unterstützenden Stadtrat und unseren engagierten Mitarbeitern der Wirtschaftsförderung. Die Stadt Mississauga macht es weiterhin zu einer Priorität, großartige Talente und wichtige wissensbasierte Unternehmen anzuziehen, die dazu beitragen, unser globales Profil zu verbessern", sagte Mississaugas Bürgermeisterin Bonnie Crombie. "Innovativ zu sein und Unternehmen willkommen zu heißen, stärkt unseren Ruf als Standort, an dem Unternehmen investieren, Arbeitsplätze schaffen und der Konkurrenz voraus sind. Unser Büro wird weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung und die Expansion von Unternehmen in Mississauga fördern, um eine gesunde und florierende Wirtschaft zu gewährleisten."

Mississauga wurde in den folgenden Kategorien als mittelgroße Stadt ausgezeichnet:

- Erster Platz in Städten der Zukunft - Zweiter Platz in der Geschäftsfreundlichkeit - Zweiter Platz im wirtschaftlichen Potenzial - Dritter Platz in der Konnektivität

Mississauga erhielt den zweiten Platz in der

- Gesamtstrategie der fDi durch die Jury

"Mississauga ist eine offene und vielfältige Stadt mit den Vorzügen, die Unternehmen brauchen, um sich anzusiedeln, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Wir sind Teil einer der am schnellsten wachsenden Großstadtökonomien der Welt, die über einen hochqualifizierten und extrem vielfältigen Talentpool verfügt, mit starken Verbindungen zu globalen Märkten und Möglichkeiten", sagte Harold Dremin, Direktor für Wirtschaftsentwicklung. "Wir fühlen uns durch diese internationale Anerkennung gedemütigt und ermutigt, unseren Weg fortzusetzen und Unternehmen dabei zu helfen, sich anzusiedeln, zu wachsen und zu gedeihen, und wir freuen uns auf eine noch strahlendere Zukunft."

Die pulsierende und vielfältige Geschäftswelt von Mississauga besteht aus über 98.000 Unternehmen, 1.400 multinationalen Firmen und 75 Fortune 500-Unternehmen. Mississauga ist eines der größten Geschäftszentren Kanadas, das viele prominente wissensbasierte Branchen in Kanada umfasst. Diese Sektoren umfassen: Advanced Manufacturing, Finanzdienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Life Sciences, Smart Logistics und mehr. Besuchen Sie die Website des Büros für Wirtschaftsförderung, um mehr zu erfahren.

Hintergrund

Die fDi Cities of the Future Shortlists werden mithilfe spezieller Online-Tools für Städte in ganz Nord- und Südamerika erstellt. Die Städte erhalten bis zu 10 Punkte für jedes einzelne Kriterium, die nach Wichtigkeit gewichtet werden, um die Gesamtbewertung zu erhalten. Das Ranking basiert auf einer Mischung aus Daten und Expertenmeinungen, um die Städte zu bewerten, die die besten Aussichten für Auslandsinvestitionen, wirtschaftliche Entwicklung und Geschäftsexpansion haben. fDi ist die weltweit führende Publikation für das Geschäft der Globalisierung. Besuchen Sie fdiintelligence.com.