Der Film zum Buch - Das Buch zum Film

Zeitgleich zur Schweizer Premiere des Films "Amsel, Amsel, Brombeer" erscheint das Originalbuch im Kolchis Verlag !

Zürich, 27. Sept. 2023 - Im Rahmen des Zürich Film Festivals wird in diesen Tagen der Film "Amsel, Amsel, Brombeer" von Elene Naveriani seine Schweizer Premiere feiern. Dieser Film basiert auf dem Buch "Amsel, Amsel, Brombeerbusch" der georgischen Autorin Tamta Melaschwili. Das Buch wurde zeitgleich durch den Kolchis Verlag in deutscher Sprache veröffentlicht.

Das Werk von Tamta Melaschwili, das dem Film als Grundlage diente, beschreibt die Geschichte einer Frau aus der georgischen Provinz. Nach einer Begegnung mit dem Tod erlebt die 48jährige Eter eine erstaunliche Wiedergeburt. Sie entdeckt die Lust an ihrem Körper und die Liebe – und gerät dabei in Konflikt mit den strengen moralischen Vorgaben ihres Dorfes. Mit feinfühliger Sprache zeichnet die Autorin den Weg dieser Frau, der vom unbändigen Willen zur Unabhängigkeit geprägt ist.

„Amsel, Amsel, Brombeerbusch“ spiegelt nicht nur den Prozess der Selbstentdeckung wider, sondern beleuchtet auch die unausgesprochenen Erwartungen der Gesellschaft an Frauen jenseits der Vierzig, nicht nur in Georgien. Melaschwili zieht ihre Leserinnen und Leser mit einem schönen, gelassenen Schreibstil unweigerlich in den Bann ihrer Erzählung.

Ihr Kontakt für weitere Auskünfte und Rezensionsexemplare :

Werner van Gent ( werner.vangent@kolchisverlag.ch )

Kolchis - Verlag und Reisen AG

Dorfstrasse 1b - 5453 Remetschwil

+41 56 222 79 79