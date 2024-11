Responsible Hotels of Switzerland

Responsible Hotels of Switzerland startet Partnerschaft mit Passugger Mineralquellen

Die Responsible Hotels of Switzerland, die Hotelgruppe für nachhaltigen Tourismus, gibt stolz ihre neue Partnerschaft mit Allegra Passugger Mineralquellen AG bekannt. Diese Kooperation ist ein starkes Bekenntnis zu regionaler Verbundenheit und nachhaltiger Betriebsführung. Passugger ist die einzige inhabergeführte Mineralquelle Graubündens und das älteste Mineralwasser der Schweiz.

Passugger Mineralwasser steht für Respekt vor der Natur und den bewussten Umgang mit Ressourcen. Von der ausschliesslichen Nutzung erneuerbarer Energien bis hin zu Mehrweg-Glasflaschen – Passugger verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, die sich perfekt mit den Werten der Responsible Hotels of Switzerland deckt.

Nachhaltigkeit kein Fremwort:

Urs Schmid, Inhaber und CEO von Passugger, erklärt: «Wir sind die einzige inhabergeführte Mineralquelle Graubündens. Das gibt uns die Freiheit und das Privileg, Dinge anders anzugehen. Nachhaltigkeit ist für uns kein Modewort – es ist für uns seit vielen Jahren Ansporn, im Einklang mit der Natur, der Umwelt und den Menschen bewusst und massvoll umzugehen».

Die wichtigsten Massnahmen von Passugger:

Passugger engagiert sich intensiv für Nachhaltigkeit und setzt eine Vielzahl an Massnahmen um, die Umwelt und Klima schützen:

Das Unternehmen bezieht 100 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien und wird noch diesen Monat eine umfassende Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen, die 50 Prozent des Strombedarfs decken wird. Um den Wasser- und Stromverbrauch deutlich zu reduzieren, wurden vergangenes Jahr die Produktionsanlagen modernisiert. Ein weiterer wichtiger Schritt ist zudem der Verzicht auf den Export des Mineralwassers, so wird die ökologische Belastung durch lange Transportwege minimiert. Ausserdem unterstützt Passugger den Climaqua-Fonds, der sich für Wasser- und Klimaschutz einsetzt. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der Verwendung von Mehrweg-Glasflaschen, um Ressourcen zu schonen und die Umweltbelastung zu senken.

Starkes Zeichen:

Passugger setzt mit diesem ökonomischen Handeln sowie mit den Investitionen in den Standort Passugg, der langfristig Arbeitsplätze in der Periphierie sichert, ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Betriebsführung.

«Mit Respekt für das Ursprüngliche übernehmen wir Verantwortung. Unsere neue Partnerschaft mit Responsible Hotels of Switzerland ist Ausdruck dieser Philosophie und unterstreicht unseren Anspruch, langfristige und wertvolle Beziehungen zu pflegen», so Passugger-CEO Schmid.

Die neue Partnerschaft der Responsible Hotels of Switzerland mit Allegra Passugger Mineralquellen AG stellt sicher sicher, dass Gäste ökologisch und sozial verantwortungsbewusste Erlebnisse geniessen können.

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND

Die Hotelgruppe «Responsible Hotels of Switzerland» wurde im Januar 2022 gegründet. Sie vereinigt die Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Unsere Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Unsere Gäste sind so anspruchsvoll wie wir selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Wir wollen Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine Lösung bieten. Die Responsible Hotels of Switzerland sind die nachhaltigen Schweizer Hotels. www.responsiblehotels.ch

Responsible Hotels of Switzerland Eva Eyholzer +41 79 447 97 20 media@responsiblehotels.ch

