Nasdaq, Siemens, Vodafone Business und WarnerMedia führen Highspot ein

Sales Enablement wird immer wichtiger – Highspot verdoppelt die Zahl der Plattformanwender auf über 8 Millionen Nutzer

Highspot, die Sales Enablement Plattform, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, hat heute bekannt gegeben, dass die Verbreitung seiner Plattform im vergangenen Jahr weltweit rasant gestiegen ist. Zu den jüngsten Kundengewinnen von Highspot zählen Compass, Nasdaq und Stripe. Das Kundenportfolio umfasst Unternehmen jeder Größenordnung und Region aus allen Branchen wie Siemens, Vodafone Business und WarnerMedia.

Unternehmen weltweit setzen auf Sales Enablement, um ihren Umsatz in einer Zeit der Umbrüche zu steigern. Im vergangenen Jahr hat Highspot mehr als acht Millionen Vertriebsmitarbeiter, -partner, Servicekräfte und andere als Anwender in modernen, digitalen Vertriebssituationen zusammengeführt. Das entspricht einer Steigerung der Plattformnutzung um 150 Prozent in einem Jahr.

Auch das von Deutschland aus aktive Team für Mitteleuropa hat dazu beigetragen: Zu den aktuellsten Etatgewinnen zählen Unternehmen wie Siemens und die Handelsblatt Media Group. Zudem betreut Highspot Unternehmen aus dem Gesundheitssektor sowie eines der führenden HR Tech Start-ups. Sie gehören zu der stetig steigenden Zahl von Unternehmen in Deutschland und Mitteleuropa, die Sales Enablement nutzen, um ihre Vertriebsteams erfolgreicher zu machen und ihr Wachstum zu beschleunigen. „Wir haben Kunden davon überzeugt, wie wichtig Sales Enablement für den unternehmerischen Erfolg ist", sagt Thomas Hellweg, Managing Director Central Europe. „Der digitale Vertrieb heute und morgen braucht Sales Enablement."

Die weltweit steigende Kundenakzeptanz von Highspot in den Bereichen Content, Beratung, Training, Coaching und Analysefunktionen unterstreicht die zunehmend wichtige Rolle, die Sales Enablement für Unternehmen spielt, um unter dynamischen Marktbedingungen eine konsistente Vertriebsleistung zu schaffen. Der aktuelle Sales Enablement Report 2021 von Sales Enablement PRO ergab, dass bereits 74 Prozent der Befragten in ihrem Unternehmen über eine Sales Enablement-Funktion verfügen, was einem generellen Zuwachs von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Rasantes Wachstum in Fakten, gemäß Kundenerhebungen und Awards

Internationale Expansion: Der Umsatz von Highspot in Nord- und Mitteleuropa hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Angesichts der steigenden Kundennachfrage auf der ganzen Welt wird das Unternehmen Niederlassungen in Frankreich, Australien und Neuseeland eröffnen.

Highspot wächst in den Enterprise Markt: Das Unternehmen hat bereits über 40 Kunden mit jeweils 5.000 Vertriebsmitarbeitern. Ein Key-Account umfasst mehr als 50.000 Endnutzer.

Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Fertigung, Biowissenschaften und Finanzdienstleistungen setzen auf Highspot. Drei der weltweit umsatzstärksten Medizintechnikunternehmen haben sich für Highspot entschieden.

Erfolgreich wachsende Kunden: In den letzten 24 Monaten gingen Dutzende von Highspot-Kunden an die Börse, 27 Kunden wurden in die Forbes Cloud 100 des Jahres 2021 aufgenommen.

Hohe Kundenzufriedenheit: Laut einer TechValidate-Umfrage von 2021 bestätigen 100 Prozent der Highspot-Kunden, dass Highspot „die Produktivität der Mitarbeiter verbessert" und 88 Prozent der Highspot-Großkunden aus den Bereichen Fortune 500, Global 500 und S&P 500 sind der Meinung, dass die Einführung von Highspot „die Gewinnraten und das Wachstum der Umsatzzahlen verbessert hat".

Highspot hat in jüngster Zeit Auszeichnungen erhalten wie den Deloitte Technology Fast 500, den Forbes Cloud 100, den Stevie Award für die Kundendienstabteilung des Jahres und den Fortune Magazine's Best Companies to Work For.

Über 1.000 zufriedene Kunden beim Highspot Spark Letzten November nahmen mehr als 1.000 Teilnehmer an der globalen Highspot-Benutzerkonferenz Spark 2021 teil. In dieser neu etablierten Community vernetzten sich Führungskräfte aus den Bereichen Enablement, Vertrieb und Marketing, um das Sales Enablement der Zukunft zu diskutieren und zu definieren.

Kundenstimmen:

„Dank Highspot können unsere Mitarbeiter das finden, was sie brauchen, genau dann, wenn sie es brauchen", sagte Laura Valerio, Global Head of Sales Enablement, Vodafone Business. „Mit diesem Vertrauen kommt Zuversicht und eine frischere, überzeugendere Kundenansprache, die die Reaktionsgeschwindigkeit, unser Kundenerlebnis und letztendlich den Umsatz verbessert."

Über Highspot Die Highspot GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Sales-Strategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams nachweisbar ausführen. Vertriebsleiter gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse - und können klar messen, was funktioniert und was nicht.

Unternehmen wie Siemens, Handelsblatt Media Group, Personio und Nestle nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Käufern zu machen. Mit Highspot steigern Kunden den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London und München.

