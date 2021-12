RTLZWEI

"Adam sucht Eva" mit Bestwert in der jungen Zielgruppe

München (ots)

Datingshow erreicht 6,1 % MA in der klassischen Zielgruppe der 14-49-jährigen

Steigerung auf 11,0 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre)

RTLZWEI Tagesmarktanteil: 4,5 % MA

Die vierte Folge der hüllenlosen Datingshow "Adam sucht Eva" überzeugt erneut: am gestrigen Montagabend sahen sich bis zu 1,05 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauern gesamt das Format an. Das entspricht einem Marktanteil von 6,1 % (14-49 Jahre).

Besonders in der jungen Zielgruppe der 14-29-jährigen steigerte sich "Adam sucht Eva" auf einen Bestwert der diesjährigen Staffel von ganzen 11,0 % MA.

In den sozialen Medien fand die vierte Folge ebenfalls viel Beachtung, der Hashtag #adamsuchteva war den Abend über in den Twitter Trends weit oben. Am Ende der Folge musste Promi-Adam Sasha Sasse den Garten Eden verlassen.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,5 %.

"Adam sucht Eva", montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und in der Preview auf RTL+. Die Datingshow ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 06.12.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.