Aequitec AG

Neues Jahr, neue Spitze – Aequitec stellt neuen CEO vor

Zürich, 25. Januar 2022 – Das Fintech-Startup Aequitec hat einen Mann aus den eigenen Reihen zu seinem neuen CEO ernannt. Dr. Christian Wilk, Co-Founder und bisheriger CPO bei Aequitec, verantwortet seit dem 1. Januar 2022 die Führung des Schweizer Unternehmens. Christian Wilk bringt für den Posten des CEO seine langjährige Expertise in den Bereichen Business Development, Project Management und Digital Transformation mit, die er unter anderem als Berater von Universal- und Investmentbanken, sowie Projektarbeiten mit R3 und Deon Digital in London und Zürich gesammelt hat.

Das neue Jahr beginnt bei der Aequitec AG mit einem Wechsel an der Spitze: der bisherige CPO Christian Wilk übernimmt die CEO Aufgaben bei dem Zürcher Fintech-Startup. Die entsprechenden Hintergründe, Fakten und ein paar Statements der relevanten Personen finden Sie in der beigelegten Pressemitteilung. Brauchen Sie weitergehende Informationen oder haben Sie Interesse an einem Interview, dann kontaktieren Sie mich einfach an. Ich freue mich auf den Austausch.

Neues Jahr, neue Spitze – Aequitec stellt neuen CEO vor

Der bisherige CEO und Gründer, Johannes Schneebacher, übernimmt im selben Zuge die Rolle des Bevollmächtigten des Verwaltungsrats. Er hatte 2020 – nach einer langen Karriere als Generaldirektor bei der Südtiroler Volksbank – Aequitec zusammen mit Christian Wilk und der Deon Digital AG gegründet und kann auf eine erfolgreiche Startup-Phase zurückblicken. So entstand unter seiner Führung, innerhalb weniger Monate, aus einer Idee eine funktionierende Applikation, die nach einer gelungenen Testphase bereits von ersten Kunden erfolgreich eingesetzt wird.

Mit dem Führungswechsel stellt sich die Aequitec AG noch breiter für die Zukunft auf. So soll Christian Wilk das Wachstum von Aequitec mit seiner fachlichen Kompetenz in der Softwareentwicklung und seinem Startup-Spirit weiter vorantreiben und sein Know-how insbesondere in den weiteren Ausbau der Plattform von Aequitec einfliessen lassen. Johannes Schneebacher wird sich künftig verstärkt der strategischen Ausrichtung und Entwicklung widmen, wie dem Ausbau von Partnerschaften und der weiteren Finanzierung der Gesellschaft.

“Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir von unseren Investoren entgegengebracht wird. Dieses junge Unternehmen mit seiner innovativen Idee in einer so spannenden Zeit als CEO weiter zu entwickeln, ist in erster Linie eine grosse Chance. Wir wollen unseren Kunden und Partnern innovative Lösungen für die Gesellschaftsverwaltung von heute bieten. Dabei haben sich, nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Corona Lage, viele neue Perspektiven eröffnet, die es jetzt effizient zu nutzen gilt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit meinem hochmotivierten, interdisziplinären Team.”, erläutert Christian Wilk.

Andreas Iten, CEO und Co-Founder des F10 kommentiert:

“Mit Christian Wilk an der Spitze wird sich das riesige Potenzial, welches man bei Aequitec bereits in der frühen Gründungsphase beobachten konnte, weiter entfalten können. Das Produkt ist eine echte Innovation im Bereich der Digitalisierung von Aktiengesellschaften und bietet die Möglichkeit, die Beziehung zwischen Unternehmen und Aktionären auf ein vollkommen neues, rechtssicheres Level zu heben. Das ist die Zukunft der Corporate Governance.”

“Die ersten beiden Jahre waren eine spannende Zeit, in der wir bereits viele Impulse für den jetzigen Erfolg von Aequitec setzen konnten. Ich freue mich darauf, unsere Vision als Verwaltungsratsmitglied weiter zu gestalten und mich dabei voll auf die strategische Entwicklung zu konzentrieren. Mit Christian als CEO und seiner Fachexpertise sind wir optimal für die weitere Skalierung aufgestellt.”, fügt Johannes Schneebacher hinzu.

Über Aequitec

Aequitec wurde 2020 durch Johannes Schneebacher, Dr. Christian Wilk, Dr. Patrick Mukherjee und Deon Digital AG gegründet und hilft Aktiengesellschaften dabei, Gesellschaftsprozesse zu digitalisieren. Das Startup mit Sitz in Zürich unterstützt seine Kunden dabei mit einer eigens entwickelten Software-Plattform. Diese bietet die Möglichkeit, Corporate Actions zu automatisieren und digital abzubilden. Das ermöglicht Aktiengesellschaften z. B. ihre Generalversammlungen digital oder hybrid abzuhalten und ihr Aktienregister mit weltweiter Anbindung an das Bankenfinanzsystem zu digitalisieren. Hauptgesellschafter sind aktuell Deon Digital, der Startup-Inkubator F10 sowie dessen Mitglieder SIX Group und Generali.

Kontakt: Aequitec AG | Raise capital more easily Mail: presse@aequitec.ch Mobil: +41 78 649 4962 aequitec.ch