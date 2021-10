Dr. Wolff-Gruppe

Alpecin startet Kooperation mit drei chinesischen Olympiasiegern zum Auftakt des Shoppingfestivals 11.11.

Shanghai (ots/PRNewswire)

Alpecin, die deutsche Haarpflegemarke gegen Haarausfall der Dr. Wolff Gruppe, enthüllt ihre neuste Werbekampagne "China Power, German Engineering for hair", eine Kooperation mit drei chinesischen Olympiasiegern.

Damit setzt Alpecin seine Tradition starke Partnerschaften im Sportbereich zu schmieden fort. Vom Sponsoring des europäischen FENIX-Radteams, das an der Tour de France teilnimmt, über die Zusammenarbeit mit der US-Basketball-Profiliga (NBA), der Superliga des chinesischen Fußballverbands bis hin zu anderen Live-Sportereignissen, die in China und weltweit übertragen werden, Sport ist Teil der Marken-DNA von Alpecin.

Die deutsche Haarpflegemarke setzt ein Zeichen des Respekts gegenüber dem olympischen Geist und startet eine intensive Zusammenarbeit mit drei besonders erfolgreichen chinesischen Olympiasiegern: Dem Gewichtheber und Weltrekordhalter - Lv Xiaojun, der Olympiasieger im Boxen - Zou Shiming und der fünfache Olympiasieger im Turnen" - Zou Kai.

Passend zum Auftakt des alljährlichen Shoppingfestivals Double 11, nimmt die deutsche Traditionsmarke die Kooperation mit den drei chinesischen Olympiasieger zum Anlass um seinen Kunden in China eine goldene "Champion Limited Edition" seines so erfolgreichen Shampoos vorzustellen. Das Beste aus zwei Welten, "China Power" und "German Engineering for hair", ist für die Haarpflegemarke aus Deutschland eine starke Kombination.

