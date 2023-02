LambdaTest

LambdaTest startet die Plattform SmartUI für visuelle Regressionstests

San Francisco (ots/PRNewswire)

Benutzer können visuelle Regressionstests jetzt mit einem einzigen Klick für mehr als 3.000 Desktop- und Mobilumgebungen automatisieren, um visuelle Abweichungen zu erkennen

LambdaTest, die führende Cloud-Plattform für das Testen digitaler Erlebnisse, hat SmartUI, eine Plattform für visuelle Regressionstests, unter dem größeren Schirm seiner Unified-Testing-Cloud eingeführt.

Mit LambdaTest SmartUI können Unternehmen jetzt intelligente, automatisierte, auf Codeänderungen begrenzte visuelle Regressionstests durchführen und visuelle Defekte früh erkennen, um sicherzustellen, dass Kunden ein nahtloses digitales Erlebnis erhalten, unabhängig von dem Gerät, das sie verwenden. Die Plattform vergleicht automatisch die neuesten Entwicklungen mit der Basislinie, um visuelle Abweichungen in UI-Elementen wie Symbolen, typografischen Zeichen, Füllungen, Farbe und Layout sowie bei der Position eines Elements zu erkennen. Entwicklerteams können dadurch bis auf das Pixel perfekte Erlebnisse bis zu 70 % schneller bereitstellen.

Benutzer können automatische visuelle Regressionstests über mehr als 3.000 verschiedene Desktop- und Mobilumgebungen hinweg ausführen. Die Plattform unterstützt alle beliebten Automatisierungsframeworks wie Selenium, Cypress, Puppeteer und Playwright über alle Programmiersprachen wie etwa Java, Python, NodeJS und C# hinweg.

„Digital-Native-Kunden erwarten bei jedem Zugriff auf ein digitales Asset ein reibungsloses Erlebnis. UI-Tests bilden das Fundament, um dieses Erlebnis liefern zu können. Die SmartUI-Plattform von LambdaTest wird mit seinem intuitiven Design und seiner Funktionalität Entwicklerteams die Durchführung nahtloser visueller Regressionstests ermöglichen, und bietet darüber hinaus eine große Anzahl von Integrationen. Visuelle Regressionstests waren noch nie so einfach", sagte Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product von LambdaTest. „Diese Markteinführung stellt einen entscheidenden Teil unserer größeren Testplattform für digitale Erlebnisse dar, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Unternehmen können jetzt aus browserübergreifenden Tests, Tests auf realen Geräten, visuellen Regressionstests und OTT-App-Tests wählen, was es ihnen ermöglicht, ihren Kunden digitale Erlebnisse von höchster Qualität zu liefern."

SmartUI verfügt bereits über Integrationen mit beliebten UI-Komponenten-Bibliotheken, und jede Woche kommen weitere hinzu. Darüber hinaus kann die Plattform auch nahtlos mit CI/CD-Plattformen wie GitHub, CircleCI und AzureDevOps integriert werden, damit Benutzer ihre Continuous Integration (CI) zusammen mit visuellen Regressionstests durchführen können.

Jede visuelle Abweichung und Änderung, die „gefunden" wird, kann Genehmiger haben, die sie testen und den Status nach Inspektion auf „genehmigt" setzen können. Benutzer können einfach nach Tags filtern, benutzerdefinierte Farben für die Hervorhebung von Fehlern wählen, bei geringem Abweichungsprozentsatz automatisch genehmigen lassen und außerdem die Pixel-Schwelle für den Vergleich festlegen.

LambdaTest hat vor kurzem die Einführung seiner Test-Cloud für digitale Erlebnisse für Unternehmen eingeführt. Das Angebot wird Unternehmen in die Lage versetzen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen, indem sie eine branchenführende 360-Grad-Testausführungs- und orchestrierungsplattform bereitstellen, kombiniert mit aufschlussreichen Testanalysen und anpassbaren Bereitstellungsoptionen.

Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft, hielt zuletzt eine Grundsatzrede auf dem Microsoft Future Ready Technology Summit 2023 in Bengaluru, in der sagte: „LambdaTest leistet für die Testautomatisierung das, was Kubernetes für Container-Orchestrierung getan hat – die Schaffung von Effizienz der nächsten Generation für die Testautomatisierung, damit Leute sich tatsächlich auf das Testen anstatt das Orchestrieren konzentrieren können."

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://www.lambdatest.com/smart-visual-ui-testing

Informationen zu LambdaTest

LambdaTest ist eine führende Cloud für das Testen von digitalen Erlebnissen, mit denen Entwickler und Tester Code schneller liefern können. Mehr als 10.000 Kunden und über 2 Million Benutzer in mehr als 130 Ländern verlassen sich bei ihren Tests auf LambdaTest.

Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Test-Orchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten in ihrem DevOps- bzw. CI/CD-Lebenszyklus:

Cloud für browserübergreifende Tests Die Testausführungsplattform LambdaTest ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests über 3.000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

Die Testausführungsplattform LambdaTest ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests über 3.000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen. Cloud für Tests auf realen Geräten Mit der Real Device Testing Cloud von LambdaTest können Sie jetzt unbehandelte Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer nativen, Web-basierten und hybriden Apps testen, bevor sie für die Produktion freigegeben werden. Testen Sie auf einer großen Auswahl an mobilen und OTT-Geräten (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV und Apple TV).

Mit der Real Device Testing Cloud von LambdaTest können Sie jetzt unbehandelte Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer nativen, Web-basierten und hybriden Apps testen, bevor sie für die Produktion freigegeben werden. Testen Sie auf einer großen Auswahl an mobilen und OTT-Geräten (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV und Apple TV). Cloud für kontinuierliche Tests – HyperExecute Eine IP-gestützte Ausführungs- und Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Unternehmen dabei hilft, End-to-End-Automatisierungstests bis zu 70 % schneller durchzuführen, um ihre Markteinführung zu beschleunigen und ihnen die Bereitstellung hochwertiger digitaler Erlebnisse zu ermöglichen.

Eine IP-gestützte Ausführungs- und Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Unternehmen dabei hilft, End-to-End-Automatisierungstests bis zu 70 % schneller durchzuführen, um ihre Markteinführung zu beschleunigen und ihnen die Bereitstellung hochwertiger digitaler Erlebnisse zu ermöglichen. Cloud für visuelle Regression Vergleichen Sie die Screenshots Ihrer digitalen Assets mit einer Baseline, um visuelle Abweichungen über mehr als 3.000 verschiedene Desktop- und Mobilumgebungen hinweg zu erkennen.

Vergleichen Sie die Screenshots Ihrer digitalen Assets mit einer Baseline, um visuelle Abweichungen über mehr als 3.000 verschiedene Desktop- und Mobilumgebungen hinweg zu erkennen. Auf Codeänderungen begrenzte Testerkenntnisse Integrated Test Intelligence von LambdaTest stattet Unternehmen mit Einblicken in Muster und Trends beim Testen aus und befähigt sie dadurch, bessere Entscheidungen treffen zu können.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://lambdatest.com

