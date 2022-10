Plan International Schweiz

Weltmädchentag: 22-Jährige übernimmt für einen Tag das Amt des Bundespräsidenten

Zürich

Junge Frauen in der Politik sind noch immer keine Selbstverständlichkeit: Auf diesen Umstand macht Plan International zum 10. Weltmädchentag mit der Aktion #Girlstakeover aufmerksam. Dazu schlüpft die 22-jährige Bettina Brunner heute in die Rolle des Bundespräsidenten Ignazio Cassis.

"Einen Tag in den Schuhen von Herrn Bundesrat Ignazio Cassis zu stecken ist sowohl für mich als auch für ihn eine Art Horizonterweiterung", sagt Bettina. Ein solcher Austausch ist dringend nötig, wie die globale Umfrage von Plan International zeigt. Junge Frauen braucht es in politischen Führungsrollen, damit sie mitbestimmen und nicht nur über sie bestimmt wird. Das sollte längst eine Selbstverständlichkeit sein, findet sie. "Als Mädchen und Frauen wurde uns zu lange gesagt, wir sollen uns unterordnen, zurückhaltend sein. Genau deshalb finde ich diese Aktion von Plan International wichtig und sage: Ich kann vieles schaffen, weil ich eine Frau bin! Mit diesen Gedanken möchte ich heute alle inspirieren. "

Dank der #GirlsTakeover Aktion, die am Weltmädchentag durch die Kinder- und Mädchenrechtsorganisation Plan International ermöglicht wird, übernehmen Mädchen und junge Frauen weltweit für einen Tag die Führung. Dieses Jahr fordert Plan International "Equal Power Now" und stellt die politische Partizipation von Mädchen und jungen Frauen ins Zentrum.

"Ich finde es wichtig, dass sich junge Frauen in die Politik einbringen. Denn die Entscheidungen von heute betreffen künftige Generationen. Der Weltmädchentag steht genau dafür, dass junge Menschen die Zukunft mitgestalten können und sollen! " so Bundespräsident Ignazio Cassis.

Schweizerinnen fühlen sich politisch weder repräsentiert noch akzeptiert

Laut einer globalen Umfrage, die Plan International im Rahmen des Weltmädchentags durchgeführt hat, sind 96% der befragten Schweizerinnen der Meinung, dass es wichtig ist, politisch aktiv zu sein. Aber weniger als die Hälfte der Befragten glauben, dass es in ihrem Umfeld akzeptiert sei, wenn sie als junge Frau eine politische Führungsposition einnehmen möchten, sei es auf kantonaler oder nationaler Ebene - eine nicht zu ignorierende Diskrepanz.

Nur ein Drittel der jungen Frauen finden, dass die aktuellen politischen Führungskräfte in ihrem Interesse handeln. Umso wichtiger ist es, dass junge Frauen ihre Anliegen in der Politik selbst einbringen können. "Ich möchte Herrn Cassis mitgeben, dass er an einem längeren Hebel sitzt und tatsächlich mehr für die Gleichberechtigung tun kann", meint Bettina.

"Die Aktion #GirlsTakeover von Plan International appelliert an Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen, Mädchen und junge Frauen Zugang Führungsrollen zu geben, sie besser einzubinden und zu fördern. Das Potenzial ist da", betont Rashid Javed, Geschäftsführer von Plan International Schweiz.

Alles zum Weltmädchentag und dem Takeover: www.plan.ch/weltmaedchentag

Plan International Schweiz ist eine unabhängige Non-Profit Organisation, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und Kinderrechte in verschiedenen Teilen der Welt einsetzt. Dank ihrer Lobbyarbeit erreichte Plan International 2012, dass die UNO den 11. Oktober zum ersten Internationalen Mädchentag erklärt hat. Eine der Aktionen, die Plan International in diesem Rahmen organisiert, ist der #GirlsTakeover. Seit 2016 führte Plan International bereits über 5000 solche Übernahmen an mehr als 75 Standorten der Welt durch.

Plan International Schweiz ist Teil der globalen Entwicklungsorganisation Plan International. Plan International blickt auf über 80 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Familien und Gemeinschaften auf der ganzen Welt zurück und ist in mehr als 75 Ländern aktiv. Die Organisation legt einen besonderen Fokus auf die Rechte von Mädchen und jungen Frauen. Dabei hinterfragt Plan International soziale Normen und Einstellungen, um für heranwachsende Mädchen und junge Erwachsene einen transformativen Wandel herbeizuführen. Die Organisation nimmt Einfluss auf die Politik und entwickelt Programme, die Bildung, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Chancen für Mädchen fördern.