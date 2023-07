Hut 8 Mining Corp

Hut 8 veröffentlicht zweiten ESG-Jahresbericht

Toronto (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen setzt auf Innovationen, um eine positive und nachhaltigere Zukunft zu unterstützen; der Bericht enthält Daten aus dem Geschäftsfeld des Hochleistungsrechnens

Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten Pioniere im Bereich des Digital-Asset-Mining und Anbieter von Infrastruktur für Hochleistungsrechnen in Nordamerika veröffentlichte heute seinen ESG-Report für 2022, den zweiten nach den Ergebnissen des ersten Berichts von 2021. Dieser Bericht beleuchtet die Ziele von Hut 8, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu minimieren und gleichzeitig betriebliche Innovationen voranzutreiben. Er enthält zum ersten Mal auch die Geschäftsdaten des Unternehmens für Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) nach der Übernahme von fünf unternehmensfähigen Rechenzentren im vergangenen Jahr.

„Bei Hut 8 verstehen wir, dass unsere Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung von grundlegender Bedeutung sind, für das, wofür wir als Unternehmen stehen," sagte Jaime Leverton, CEO von Hut 8. „Wir sind stolz darauf, einen proaktiven Ansatz zu verfolgen, um unseren Planeten zu schützen, unsere Gemeinschaften und Mitarbeiter zu unterstützen und integrative und transparente Arbeitsplatzpraktiken voranzubringen."

Zu den wichtigsten Punkten des Berichts gehören:

Umwelt

Kontinuierliches Engagement für die Erreichung der Kohlenstoffneutralität bis 2025

Beschaffung von Kohlenstoffinstrumenten zum Ausgleich von 40 % unserer Scope 1- und 2-Emissionen im Jahr 2022 (gegenüber 20 % im Jahr 2021)

HPC-Rechenzentren in Ontario und British Columbia meldeten einen kohlenstofffreien Netzmix von 94 % bzw. 97 %.

Verlagerung von mehr als 94 % der Abfälle aus Deponien im Jahr 2022, gegenüber 61 % im Jahr 2021

In Zusammenarbeit mit ERS International wurden 220 Tonnen veralteter Maschinen recycelt und 5.200 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente in Form von Emissionszertifikaten erworben.

Renovierung des Vorzeige-Rechenzentrums in Kelowna mit 100 % LED-Beleuchtung und recycelten und wiederverwendeten Materialien, einschließlich des Recyclings von 800 Kilo Teppichfliesen

Soziales

Keine meldepflichtigen Arbeitsunfälle im Jahr 2022

43 % der Führungspositionen werden von Frauen wahrgenommen, 29 % von People of Color

Unterstützung und Spende an lokale und nationale Organisationen wie Hackergal, das Medicine Hat College und das Drumheller Dragons Hockey Team

Unternehmensführung

Abschluss der ersten Umfrage von Hut 8 zum Thema Vielfalt und Integration, um ein Verständnis für die Vielfalt von People of Color, Alter und Geschlecht im Team zu gewinnen.

40 % der Sitze im Vorstand sind von Frauen besetzt, 40 % von People of Color

Zu den wichtigsten ESG-Zielen von Hut 8 gehört es, sich für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter einzusetzen und gleichzeitig Partnerschaften innerhalb der Gemeinschaften aufzubauen und sich für Transparenz zu engagieren. Im vergangenen Jahr hat Hut 8 seine Geschäftstätigkeit erweitert und gleichzeitig seine ESG-Verpflichtungen kontinuierlich in den Vordergrund gestellt.

Im Januar 2022 schloss Hut 8 die Übernahme von fünf konventionellen Rechenzentren ab, wodurch die Mischung der Energiequellen des Unternehmens um Wasserkraft erweitert wurde. Als Gründungsmitglied des Bitcoin Mining Council arbeitete Hut 8 auch weiterhin daran, die Ausbildung zu verbessern, wichtige Datenpunkte auszutauschen und im Namen der Branche bewährte Umweltpraktiken zu fördern.

„"Wir sind in unserer Branche führend im Bereich ESG und wir wissen auch, dass wir, je mehr Transparenz wir in die Branche bringen können, desto mehr dazu beitragen können, die wichtigsten Interessengruppen über bewährte Praktiken aufzuklären," sagte Leverton.

Der Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt, und Ernst & Young LLP gab eine begrenzte Zusicherung für bestimmte Angaben in diesem Bericht.

Um nähere Informationen zu den Zielen, Errungenschaften sowie den Vorjahresbericht zu den ESG-Zielen von Hut 8 zu erhalten, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist eine der größten innovationsorientierten Mining-Firmen Nordamerikas, die von einem Team geschäftsfördernder Technologen geleitet wird, die auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und den Brückenschlag zwischen der aufstrebenden und der traditionellen Welt des High Performance Computing setzen. Mit zwei in Betrieb befindlichen Mining-Standorten in Südalberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an selbst abgebautem Bitcoin aller Miner und börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 3.300 Quadratmetern geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Minenbetreiber, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu definieren und schafft so Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und zukünftige Generationen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze bzw. der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sondern sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder annimmt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zukünftige Geschäftsstrategie, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Operationen, Pläne und andere derartige Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und beinhalten unter anderem Aussagen über: die Pläne, Ziele, Vorgaben, Verpflichtungen und Strategien des Unternehmens, um seine Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsziele voranzubringen, die Schritte, die das Unternehmen plant, um diese Ziele zu erreichen, die Strategie des Unternehmens zur ESG-Anpassung und Pläne zur Ausweitung von ESG-Praktiken, das Ziel des Unternehmens, bis 2025 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Diversitätsziele in Bezug auf seinen Vorstand und sein Management zu erreichen, die Fähigkeit des Unternehmens, künftige ESG-Ziele zu erreichen, und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der getätigten Aussage basieren. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar von Hut 8 zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Sicherheits- und Cybersicherheitsbedrohungen und Hackerangriffe, böswillige Akteure oder Botnets, die die Kontrolle über die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks erlangen, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Änderungen der Schwierigkeiten beim Abbau von Bitcoin, Verlust oder Zerstörung privater Schlüssel, Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Schlüsselmitarbeitern, Abhängigkeit von externen Mining-Pool-Anbietern, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, dynamisches Preisrisiko, Betrug und Versagen im Zusammenhang mit digitalen Vermögensbörsen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bankdienstleistungen und Finanzierungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromausfälle, geopolitische Ereignisse, Unsicherheit bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle, Unsicherheit über die Akzeptanz oder die weitverbreitete Nutzung digitaler Vermögenswerte, das Versäumnis, technologische Innovationen zu antizipieren, die COVID-19-Pandemie, den Klimawandel, Währungsrisiken, Kreditrisiken und Wiederherstellung potenzieller Verluste, Prozessrisiken, Unternehmensintegrationsrisiken, Änderungen der Marktnachfrage, Änderungen im Netzwerk und der Infrastruktur, Systemunterbrechungen, Änderungen der Leasingvereinbarungen, Nichterreichen der Vorzüge beabsichtigter Stromliefervereinbarungen, mögliche Lieferunterbrechungen oder Einstellung der Lieferung von Energie an die Miningstandorte des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Digital-Asset- und Rechenzentrumsgeschäft. Eine vollständige Liste der Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren" im jährlichen Offenlegungsformular des Unternehmens vom 9. März 2023 und in den anderen Dokumenten von Hut 8 zur kontinuierlichen Offenlegung, die im Profil des Unternehmens im System For Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) auf www.sedar.com und im EDGAR-Bereich auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (United States Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Hut 8 auswirken könnten; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den vorausschauenden Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in dieser Pressemitteilung als beabsichtigt, geplant, vorweggenommen, geglaubt, angestrebt, vorgeschlagen, geschätzt, prognostiziert, erwartet, projiziert oder angestrebt beschrieben werden. Derartige vorausschauende Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sollten nicht in unangemessener Weise als verlässlich angesehen werden. Die Auswirkung einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Beurteilung aller Informationen durch die Geschäftsleitung zum relevanten Zeitpunkt abhängen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Hut 8 Investorenbeziehungen: Sue Ennis, sue@hut8.io; Hut 8 Medienbeziehungen: Erin Dermer, erin.dermer@hut8.io

