Huawei enthüllt vier wichtige Strategien, um die Finanzbranche zur Bewältigung von Veränderungen zu befähigen

Der mit Spannung erwartete Huawei Intelligent Finance Summit 2023 begann in Schanghai und brachte über 2.000 Branchenführer, Experten und Innovatoren aus mehr als 300 Finanzinstituten weltweit zusammen. Unter dem Motto „Navigate Change, Shaping Smarter Finance Together" diskutierten die Teilnehmer, wie man die digitale Transformation durch innovative Technologien beschleunigen kann, um die digitale Produktivität zu steigern.

Jason Cao, CEO von Huawei Global Digital Finance, stellte fest: „Die Welt nähert sich in rasantem Tempo einem Meilenstein von 100 Milliarden Verbindungen, mit einer Explosion von Daten auf der ZB-Ebene. Die Ära von ZFLOPS hat offiziell begonnen, in der die Leistung der KI den Wendepunkt überschritten hat und nun den Wandel in verschiedenen Branchen und Dienstleistungen vorantreibt. Um im intelligenten Zeitalter erfolgreich zu sein, müssen wir unseren Ansatz für Verbindungen, Daten, Anwendungen und Infrastruktur neu bewerten und digitale Technologien vollständig nutzen, um eine zukunftsorientierte Kernwettbewerbsfähigkeit aufzubauen."

Huawei hat sich dazu verpflichtet, strategische Investitionen in grundlegende Technologien zu tätigen, um sein Engagement in der Finanzbranche zu vertiefen. In Übereinstimmung mit diesem Engagement hat Huawei vier strategische Richtungen für die Finanzbranche bekannt gegeben: Aufbau einer robusten Infrastruktur, Beschleunigung der Anwendungsmodernisierung, Verbesserung datenorientierter Entscheidungen und Ermöglichung von Szenario-Innovationen.

Fokussierung auf IKT-Produkte und -Portfolios zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der digitalen Infrastruktur Kunden dabei unterstützen, die Modernisierung von Anwendungen zu beschleunigen und Service-Flexibilität zu ermöglichen Eintauchen in die Datenintelligenz, um die Datennutzung und datengesteuerte Entscheidungen der Kunden zu verbessern Zusammenarbeit von Cloud-, Pipe-, Edge-und Gerätetechnologien, um die Szenario-Innovation von Kunden zu ermöglichen

Mit Blick in die Zukunft wird Huawei weiterhin Geschäftsszenarien erforschen und systematische Lösungen entwickeln, die sich an den strategischen Richtungen orientieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, eine vollständige Konnektivität mit Agilität, Erfahrung und Zusammenarbeit aufzubauen und umfassende Informationen zu erhalten, die in Echtzeit, konvergiert und gemeinsam genutzt werden, um allgegenwärtige Finanzdienstleistungen für alle Szenarien zu ermöglichen.

Zusammenarbeit mit globalen Kunden und Partnern, um gemeinsam intelligentere Finanzierungen zu gestalten

Zu den Hauptrednern gehörten Niu Xinzhuang, CIO der Postal Savings Bank of China, Zhou Yanti, Generaldirektor der Abteilung für Finanztechnologie der Bank of Communications, Brett King, ein weltweit anerkannter Meinungsführer und Autor von Bank 4.0, Zhou Tianhong, Generaldirektor der Abteilung für Informationstechnologie der China Merchants Bank, Mao Yuxing, stellvertretender Generaldirektor von Haitong Securities, und Kou Guan, Generaldirektor der Abteilung für IT-Management und des Technology Operations Center der China CITIC Bank. In ihren Ansprachen stellten sie die neuesten und innovativsten Praktiken im Bereich der finanziellen digitalen Transformation vor und lieferten wertvolle Einblicke in die Zukunft der digitalen Finanzen.

Während des Gipfels unterzeichnete Huawei Kooperationsvereinbarungen mit mehreren Finanzinstituten, um neue Lösungen auf den Markt zu bringen und die innovativen technischen Fähigkeiten mehrerer IKT-Produkte und Portfolio-Lösungen zu verbessern. Huawei engagiert sich für die Förderung der umfassenden Entwicklung digitaler Talente und arbeitet eng mit der Branche zusammen, um dieses Ziel zu erreichen. In den nächsten drei Jahren wird Huawei eng mit Kunden, Branchenverbänden und Partnern zusammenarbeiten, um 50.000 digitale Fachkräfte für die Branche auszubilden und eine solide Grundlage für die finanzielle Transformation zu schaffen.

Huawei widmet sich seit 13 Jahren der Finanzbranche. Bislang hat Huawei mehr als 3.300 Finanzkunden in mehr als 60 Ländern und Regionen bedient, darunter 50 der 100 größten Banken der Welt. Huawei wird auch in Zukunft Spitzentechnologien weiterentwickeln und neue Szenarien erforschen. Gleichzeitig arbeiten wir mit Kunden und Partnern zusammen, um ein vollständig vernetztes, intelligentes und für alle Szenarien geeignetes digitales Finanzwesen aufzubauen. Durch die Bewältigung von Veränderungen mithilfe von Agilität und Innovation zielt Huawei darauf ab, die digitale Produktivität zu steigern und gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen.

