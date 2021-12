SunLiner GmbH

SunLiner führt zwei neue Luxusmarken ein

TUUCI-Sonnenschirme und Heatsail-Heizstrahler ergänzen künftig das Premiumsegment

Osnabrück (ots)

Mit individuellen Lösungen im Bereich Sonnenschutz und hochwertigen Sonnenschirmen ist die SunLiner GmbH zum wichtigen E-Commerce-Fachhändler in Deutschland geworden. Zum Jahresstart 2022 können Kunden zwei neue Top-Marken im Sortiment entdecken, die höchste Qualität mit einem designorientierten Ansatz verbinden. Einzigartige Wärme- und Kälteleuchten von Heatsail sowie großformatige Ganzjahresschirme der US-Marke TUUCI bereichern ab sofort das Sortiment des Händlers.

Markenqualität von Heatsail und TUUCI

Heatsail ist eine belgische Luxusmarke, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist. Herzstück der Produktion sind funktionelle Stand- und Wandleuchten für den Outdoor-Bereich, die wohlige Wärme abgeben und die Terrasse ganzjährig nutzbar machen. Anders als herkömmliche Heizstrahler verströmen die Wärmespender ein angenehmes Licht, je nach Modell sorgt das integrierte Kältemittel im Hochsommer für ein angenehmes Außenklima.

TUUCI sitzt im US-Bundesstaat Florida und ist Hersteller für High-End-Sonnenschirme, die in vielen Modellreihen ganzjährig genutzt werden können. Die Beschattungslösungen der Premium-Marke reichen von Schirmen für den privaten Garten oder die Gastronomie bis hin zu großflächigen Pagoden und schattenspendenden Skulpturen. TUUCI Ampelschirme gehören zu den exklusivsten weltweit, mit vielen Extras wie Licht, Heizung und Motorantrieb. Neben Freiarm- und Mittelmastschirmen führt SunLiner auch Hängematten von TUUCI ins Sortiment ein, um den individuellen Gartengenuss noch etwas entspannter zu gestalten.

Spezialisierter Onlinehändler für modernen Sonnenschutz

Mit der Erweiterung seines Sortiments möchte SunLiner seine Rolle als spezialisierter Onlinehändler für Sonnenschirme und Beschattungsprodukte weiter ausbauen. Über die Jahre ist der E-Commerce-Partner für zahlreiche Haushalte, Restaurants, Firmen sowie öffentliche Auftraggeber in Deutschland zum führenden Ansprechpartner geworden, wenn es um die individuelle Beschattung des Außenbereichs geht.

Neben Heatsail und TUUCI führt der Händler etablierte Marken wie Bahama, May, Glatz und Umbrosa in seinem Sortiment. Die Erweiterung um High-End-Lösungen von Heatsail und TUUCI setzt weiter im Luxus-Segment an. Für die Auswahl der geeigneten Beschattungslösung berät der Fachhändler mit umfassendem Know-how.