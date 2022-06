Bitget

Bitgets Biannual KCGI 2022 endet mit fast 5.000 Händlern

Singapur (ots/PRNewswire)

Bitget, die weltweit führende Social-Trading- und Copy-Trading-Plattform, freut sich bekannt zu geben, dass der King's Cup Global Invitational (KCGI) 2022, sein halbjährlicher globaler Krypto-Futures-Handelswettbewerb, mit insgesamt 4.754 Handelsbegeisterten, die sich dem Wettbewerb angeschlossen haben, abgeschlossen wurde.

Der KCGI-Wettbewerb ist in Einzel- und Teamwettbewerbe unterteilt, bei denen die Teilnehmer die Chance haben, einen Preispool von 200 BTC zu gewinnen, das bei der Ausgabe 2021 noch 200 BTC betragen wird. Beim Einzelwettbewerb können die Händler den Titel des besten Gewinners entweder nach dem Gewinn oder nach dem P/L-Verhältnis erringen. Mit außergewöhnlichen Handelsfähigkeiten und scharfsinnigen Einsichten triumphierte der siegreiche Trader in diesen beiden Schlachtfeldern mit einem Gesamtgewinn von 819906,47 USDT und einem P/L-Verhältnis von 82689,36 % und übertraf damit den Zweitplatzierten um Längen.

„Der KCGI-Wettbewerb ist dank der Begeisterung unserer Teilnehmer und der phänomenalen Unterstützung durch unsere Gemeinschaft mit großem Erfolg zu Ende gegangen. Als eine der weltweit führenden Terminbörsen ist es für Bitget eine Ehre, erfahrenen Händlern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und neuen Händlern die Möglichkeit geben können, ihre Kenntnisse zu vertiefen. Es ist ein Ort des Wettbewerbs, aber auch ein Ort des Lernens und der Weiterentwicklung für verschiedene Arten von Händlern", sagte Gracy Chen, Geschäftsführerin von Bitget.

Sie fügte hinzu: „Mit dem Talent und der Leidenschaft von Händlern werden solche Veranstaltungen zu einem besseren Verständnis von Krypto-Investitionen beitragen und die Akzeptanz des Handels mit Krypto-Derivaten fördern."

KCGI wurde erstmals Ende 2021 vorgestellt und erregte in der Bitget-Community weiterhin große Aufmerksamkeit. Die Anmeldefrist für diese letzte Veranstaltung wurde verlängert, um mehr Teilnehmer für die überwältigende Resonanz seit ihrer Einführung zu gewinnen. Als offizieller Krypto-Partner von Juventus, einem italienischen Fußballgiganten mit einer über 120-jährigen Geschichte, Galatasaray, dem führenden und traditionsreichen Fußballverein der Türkei, sowie den eSports-Teams Professional Gamers League (PGL) und Team Spirit, dem zweiten osteuropäischen Team, das The International Champions wurde und sich den größten Preispool in der eSports-Geschichte von 18 Millionen US-Dollar sicherte, steht Bitget an vorderster Front, um die Blockchain-Bewegung mit der Unterstützung der Krypto-, Sport- und Gaming-Welt zu stärken. In Zukunft wird Bitget weiterhin innovative und lohnende Handelsinitiativen für unsere geschätzten Nutzer auf der ganzen Welt lancieren, die das Konzept von Spielen und Kryptowährungen kombinieren.

