Flyerline Schweiz AG

Steffen Tomasi wieder alleiniger Inhaber der Flyerline Schweiz AG

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Nach dem Rückkauf der Firma im Jahr 2023 und der Minderheitsbeteiligung von Stefano Biasella Ende 2024 ist Steffen Tomasi, CEO und Gründer der Flyerline Schweiz AG, nun wieder alleiniger Inhaber des Unternehmens. Biasella hat seine Anteile bereits per Ende 2025 zurückübertragen und verlässt das Unternehmen per Ende Mai 2026 offiziell. Tomasi dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Klare Verhältnisse, volle Energie

Für Steffen Tomasi ist dieser Moment ein klares Signal nach vorne: «Flyerline ist mein Lebenswerk – und ich brenne dafür wie am ersten Tag. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Weichen für die Zukunft gestellt, massiv investiert und uns neu ausgerichtet. Jetzt treten wir in die nächste Phase.»

In den vergangenen zwei Jahren hat Flyerline rund fünf Millionen Schweizer Franken in den Produktionsstandort in Altnau investiert. Der Offsetdruck wurde vollständig verabschiedet – Flyerline setzt heute ausschliesslich auf modernen industriellen Digitaldruck, der maximale Individualität, kurze Lieferzeiten und höchste Qualität ermöglicht. Rund 95 Prozent aller Produkte werden direkt am Standort in Altnau produziert.

Radikale Individualität als Strategie

Flyerline versteht sich längst nicht mehr als klassische Online-Druckerei. Das Unternehmen entwickelt und produziert massgeschneiderte Verpackungslösungen aus Wellkarton und Vollkarton, realisiert Displays und Retail-Zubehör, produziert Grossplakate sowie bedruckte Hohlkammerplakate und setzt für Grosskunden individuelle Beschaffungsportale um, die Bestellung, Verwaltung und Produktion nahtlos miteinander verbinden. Hyperpersonalisierung ist dabei keine Vision, sondern gelebte Realität: Jedes Produkt, jede Lösung, jeder Auftrag wird auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten.

«Wir hyperpersonalisieren nahezu jedes Printprodukt – ob Verpackung, Display, POS-Material, Werbetechnik oder klassische Werbedrucksachen wie Flyer, Broschüren sowie Grossplakate und Wahlplakate. Was andere als Sonderwunsch behandeln, ist bei uns Standard.»

International und zukunftsgerichtet

Mit einer der modernsten Produktionen der Branche und einem konsequent digitalisierten Angebot positioniert sich Flyerline als Schweizer Qualitätsanbieter mit internationalem Anspruch. Der Blick geht klar nach vorne – und über die Landesgrenzen hinaus.

Über Flyerline Schweiz AG

Flyerline wurde 2002 von Steffen Tomasi gegründet und zählt heute zu den führenden Online-Druckereien der Schweiz. Mit Sitz und Produktionsstandort in Altnau (Kanton Thurgau) beschäftigt das Unternehmen rund 55 Mitarbeitende und bietet ein breites Portfolio an Druckprodukten, Verpackungslösungen, Displays und individuellen Beschaffungsportalen an – mit rund 95 Prozent Schweizer Produktion und modernster Digitaldruck-Technologie.

Flyerline Schweiz AG | Landstrasse 30 | CH-8595 Altnau | T +41 71 686 84 70