Regierungsrat Fabian Peter übernimmt das Ruder beim Verein GEAK

Medienmitteilung, 29.08.2023

Die Mitglieder des Vereins GEAK haben im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung Fabian Peter, den amtierenden Baudirektor und Regierungspräsident des Kantons Luzern, als neuen Präsidenten des Vereins GEAK gewählt. Fabian Peter tritt die Nachfolge vom Walliser Staatsrat und Präsidenten der EnDK Roberto Schmidt an, welcher den Verein GEAK seit April 2019 präsidierte.

Fabian Peter weist grosse Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen Bau und Energie auf. Seit 2019 leitet er das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern und ist als solcher auch ein Mitglied der EnDK. Vorgängig hat der Dipl. HLK Ingenieur einen Familienbetrieb im Bereich Sanitär und Heizung geführt. Dieser Hintergrund ist ideal, um den Verein GEAK in seiner Aufgabe zur Förderung des schweizweit einheitlichen Gebäudeenergieausweises zu leiten.

Fabian Peter tritt die Nachfolge von Roberto Schmidt an, der den Verein GEAK seit 2019 mit grossem Engagement geleitet hat. Unter seiner Führung hat der Verein bedeutende inhaltliche und organisatorische Fortschritte erzielt und sich als wichtiger Akteur im Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden etabliert. In seiner Amtszeit wurden über 85'000 Gebäude mit einem GEAK ausgezeichnet, sodass heute über 155’000 oder bald 10 % der beheizten Gebäude in der Schweiz einen Energieausweis aufweisen.

Der Gebäudeausweis der Kantone (GEAK) ist ein wesentliches Instrument für die Energiewende im Gebäudebereich. Er dient nicht nur als Instrument für die Gebäudebewertung, sondern auch als Anreiz für die Gebäudeeigentümerschaft, klimafreundliche Sanierungen umzusetzen. Die grösste Herausforderung in den nächsten Jahren für Fabian Peter und den Verein GEAK ist, möglichst jedes beheizte Gebäude in der Schweiz mit der offiziellen Energieetikette für Gebäude, dem GEAK, auszustatten. Obwohl bereits grosse Fortschritte erzielt wurden, ist das Potenzial zur Energieeinsparung und Emissionsreduktion im Gebäudesektor nach wie vor gross.

Die Mitglieder des Vereins sind die Vorsteher und Vorsteherinnen der kantonalen Departemente für Energiefragen. Sie entsprechen den Mitgliedern der Plenarversammlung der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren (EnDK). Der stetige Austausch zwischen der EnDK und dem Verein GEAK gewährleistet, dass die Bemühungen zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden nahtlos koordiniert werden.

Neben seiner Rolle als neuer Präsident des Vereins GEAK präsidiert Fabian Peter seit Juni 2022 den Verein Minergie. Die beiden Vereine kooperieren seit 2017 und betreiben inzwischen gemeinsame Geschäftsstellen in Basel, Sion und Bellinzona. Die Synergien der Zusammenarbeit sind beträchtlich und tragen dazu bei, dass Bund, Kantone und Wirtschaft mit GEAK und Minergie zwei starke Partner für eine wirksame Energie- und Klimapolitik an ihrer Seite haben.

Der Verein GEAK freut sich auf die Präsidentschaft von Fabian Peter und dankt Roberto Schmidt herzlich für seine hervorragende, vertrauensvolle Führung in den letzten Jahren.

Der schweizweit einheitliche Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) bewertet die Qualität der Gebäudehülle, die Gesamtenergiebilanz und die direkten CO2-Emissionen. Der GEAK Plus beinhaltet zudem einen Beratungsbericht mit Varianten von energetischen Sanierungen.

Kontakt GEAK: Verein GEAK, Rahel Giudice, Bäumleingasse 22, 4051 Basel, T +41 61 205 25 67, info@geak.ch, www.geak.ch

