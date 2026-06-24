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BLUETTI vereint Open-Energy-Ökosystempartner, um die Energieunabhängigkeit von Häusern auf der Intersolar Europe 2026 voranzutreiben

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München (ots)

Auf der Intersolar Europe 2026 demonstrierte BLUETTI sein Engagement für die Energieunabhängigkeit von Häusern durch ein offenes Energieökosystem, das Balkon-Solarlösungen, Energiespeicher für Privathaushalte und intelligentes Energiemanagement integriert. Zur Untermauerung dieser Strategie wurde die Balco-Serie von BLUETTI mit dem EUPD Research Top Innovation Award ausgezeichnet, was die Innovationskraft des Unternehmens im Bereich der Balkon-Solarlösungen unterstreicht, während eine kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung mit Enjoyelec die intelligenten Energiemanagementfunktionen im gesamten Ökosystem weiter stärkt.

Die Energiespeicher- und Balkon-Solarlösungen von BLUETTI für Privathaushalte, darunter das EP2000, das EP760, das Balco 260 und das Balco 500, unterstützen die Integration mit Amazon Alexa, Google Home und Home Assistant. Die Energiespeicherlösungen für Privathaushalte lassen sich zudem nahtlos mit HEMS-Plattformen wie Solar Manager und Enjoyelec kombinieren und helfen Hausbesitzern so, die Energieerzeugung, -speicherung und den Energieverbrauch zu optimieren.

Um sein offenes Energie-Ökosystem weiter auszubauen, unterzeichnete BLUETTI während der Intersolar Europe 2026 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Enjoyelec. Die Vereinbarung verbindet das Know-how von BLUETTI im Bereich der Energiespeicherung mit den intelligenten Energiemanagement-Technologien von Enjoyelec, um intelligentere und effizientere Energielösungen für Privathaushalte bereitzustellen.

„Gemeinsam mit BLUETTI wollen wir ein intelligenteres Energie-Ökosystem für Privathaushalte schaffen und Hausbesitzern dabei helfen, ihren Energieverbrauch zu optimieren und eine größere Energieunabhängigkeit zu erreichen", sagte Nick Qian, CTO bei Enjoyelec.

Um die wachsende Verbreitung dynamischer Strompreise zu unterstützen, sind BLUETTI-Produkte mit mehr als 800 Datenquellen für dynamische Tarife weltweit kompatibel, darunter Octopus Energy, Tibber, Ostrom und Rabot Energy. Das Ökosystem lässt sich außerdem in intelligente Mess- und Überwachungslösungen wie Shelly und EverHome integrieren. Darüber hinaus unterstützen der EP2000 und der EP760 SG-Ready-kompatible Wärmepumpen, was eine intelligentere Abstimmung zwischen Heizungs- und Energiemanagementsystemen im Haushalt ermöglicht.

Durch die Integration von Solarenergie, Batteriespeichern, intelligenten Geräten, Energieüberwachung, dynamischen Tarifen und intelligentem Energiemanagement baut BLUETTI ein offenes Energie-Ökosystem auf, das Haushalten hilft, die Nutzung erneuerbarer Energien zu maximieren und eine größere Energieunabhängigkeit zu erreichen. Gemeinsam mit seinen Ökosystempartnern treibt BLUETTI intelligentere und nachhaltigere Energielösungen für den Haushalt voran.

„Die Energieversorgung im Haushalt wird zunehmend vernetzt", sagte Henrik, Vertriebsleiter DACH bei BLUETTI. „Durch einen offenen Ökosystem-Ansatz ermöglichen wir unseren Kunden, mehr Nutzen aus erneuerbaren Energien zu ziehen und der Energieunabhängigkeit näher zu kommen."

Informationen zu BLUETTI

Seit 2013 ist BLUETTI ein Technologiepionier im Bereich sauberer Energie und hat sich auf tragbare Stromversorgungsstationen und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert. Mit mehr als 3,5 Millionen Nutzern in über 120 Ländern treibt BLUETTI weltweit weiterhin innovative und nachhaltige Energietechnologien voran.