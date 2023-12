Tineco

Beleg hochladen, sparen, upgraden! Tineco schenkt dir Guthaben für deinen neuen Staubsauger

Das Tineco Vacuum Trade-Up Event bietet bis zu 160 EUR Rabatt auf die PURE ONE STATION

Neuss (ots)

Tineco startet in diesem Jahr mit dem Vacuum Trade-Up-Event, welches vom 1. bis zum 10. Dezember läuft. Den heimischen Staubsauger auf Amazon oder in einem der offiziellen Online-Shops mithilfe von Tineco aufrüsten - ohne dass der alte Sauger zurückgegeben werden muss. Dabei können bis zu 160 EUR gespart werden und die Tineco PURE ONE STATION erworben werden.

So geht's

Einfach den Kaufbeleg des aktuellen Saugers hochladen und den exklusiven Trade-In-Kreditcode per Mail erhalten. Zum Einlösen und Upgraden wird der Code im Amazon-Store oder im offiziellen Tineco-Store verwendet, um problemlos auf die Tineco PURE ONE STATION aufzustocken.

Details zum Trade-In-Kredit

Liegt der Preis des alten Staubsaugers unter 350 Euro - einschließlich 350 Euro - erhält man einen Kredit von 100 Euro. Übersteigt der Preis 350 Euro, gibt es einen großzügigen Kredit von 160 Euro.

Die Vorteile des Upgrades auf Tineco PURE ONE STATION

Keine manuellen Reinigungsarbeiten mehr nötig: bei der PURE ONE STATION ist keine manuelle Reinigung mehr notwendig. Der Sauger wird einfach auf die Station gestellt und schon läuft der Selbstreinigungsprozess.

bei der PURE ONE STATION ist keine manuelle Reinigung mehr notwendig. Der Sauger wird einfach auf die Station gestellt und schon läuft der Selbstreinigungsprozess. Erweiterte Staubbehälterkapazität: Der großzügige, wiederverwendbare 3-Liter-Staubbehälter kann Schmutz und Staub sicher für bis zu 60 Tage aufbewahren und minimiert so die Notwendigkeit einer täglichen Reinigung und Entleerung.

Der großzügige, wiederverwendbare 3-Liter-Staubbehälter kann Schmutz und Staub sicher für bis zu 60 Tage aufbewahren und minimiert so die Notwendigkeit einer täglichen Reinigung und Entleerung. ZeroTangle-Bürste: Eine speziell entwickelte Bürste, die Tierhaare effektiv einfängt, ohne sich zu verwickeln.

Eine speziell entwickelte Bürste, die Tierhaare effektiv einfängt, ohne sich zu verwickeln. 4-in-1 Clean Station: Nahtlose Selbstreinigung, Aufladung, Aufbewahrung und Erkennung in einem Schritt.

Weitere Informationen zum Event

Beim Vacuum Trade-Up-Event besteht die Möglichkeit, den Trade-In-Kredit für den Kauf der PURE ONE STATION zu nutzen, ohne die alte Maschine zurückgeben zu müssen. Der Trade-In-Kredit kann sowohl bei Amazon als auch im offiziellen Store eingelöst werden und ist nicht auf Tineco-Staubsauger beschränkt; Staubsauger aller Marken sind teilnahmeberechtigt.

Die Bearbeitung des Trade-In-Kredits dauert in der Regel 3 bis 5 Werktage, um die Informationen zu überprüfen und entsprechende Codes basierend auf dem Warenwert auszustellen. Um am Trade-Up teilzunehmen, sind Kaufnachweis-Dokumente wie Rechnungen, Zahlungsscreenshots oder Fotos des Staubsaugers erforderlich.

Es besteht die Möglichkeit, mehrere Maschinen einzutauschen, jedoch kann pro neuem PURE ONE STATION nur ein Trade-In-Kreditcode verwendet werden. Das Trade-Up-Event läuft vom 1. bis 10. Dezember 2023, und der Trade-In-Code ist vom 1. bis 17. Dezember 2023 gültig. Es ist wichtig sicherzustellen, den Code innerhalb dieses Zeitraums zu nutzen, um von den Vorteilen des Trade-Up-Events zu profitieren. Sie können auch hier klicken, direkt an dem Event teilzunehmen.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.