Tineco

Tineco reduziert anlässlich des Amazon Prime Days die Preise

Berlin (ots)

Tineco, ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, kündigt heute an, zum Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli ausgewählte Produkte zu stark rabattierten Preisen anzubieten. Das Angebot inkludiert die Akkusauger Tineco PURE ONE S15 PRO, Tineco PURE ONE S15 ESSENTIALS sowie die Saugwischer Tineco FLOOR ONE S3, Tineco FLOOR ONE S5 und Tineco FLOOR ONE S5 Combo Power KIT. Darüber hinaus wird auch der Teppichreiniger Tineco CARPET ONE stark reduziert angeboten.

Die PURE-ONE-S15-Serie: Hybride Akkusauger mit iLOOP(TM) SMART SENSOR und ZeroTangle-Bürstenkopf

Die kabellosen Akkusauger der PURE-ONE-S15-Serie warten mit einigen Funktionen auf, welche das Saugen von Hartböden sowie Teppichen dank intelligenter Lösungen erheblich vereinfachen. Zu diesen zählt u.a. der iLOOP(TM) SMART SENSOR. Dieser sorgt dafür, dass die Saugleistung automatisch an die erkannte Verschmutzung angepasst wird. Diese Funktion verbessert die Reinigungseffizienz und verlängert die Laufzeit um ein Vielfaches. Der ZeroTangle-Bürstenkopf fängt Haare ein, ohne sie einzuwickeln. Dies erlaubt eine besonders einfache Reinigung der Bürste. Mittels des EIN-TOUCH-Auslösers reinigt sich der Staubbehälter dabei von selbst.

Tineco PURE ONE S15 PRO

Originalpreis: 599 Euro

Amazon Prime Day: 449 Euro (25 % Rabatt)

Tineco PURE ONE S15 ESSENTIALS

Originalpreis: 399 Euro

Amazon Prime Day: 299 Euro (25 % Rabatt)

Der Tineco FLOOR ONE S3: Intelligenter Nass-Trocken-Sauger mit Wischfunktion

Dieser Saugwischer punktet mit einer besonders einfachen Bedienbarkeit. Er kombiniert dabei die Prozesse des Staubsaugens und des Wischens in einem Gerät und kommt dabei ganz ohne Kabel aus. Es spielt keine Rolle, welche Art von Boden gereinigt werden soll. Fliesen-, Laminat-, Marmor- und Hartholzböden sind das Spezialgebiet des FLOOR ONE S3. Die automatische Selbstreinigungsfunktion für die Bürste lässt sich per Knopfdruck aktivieren. Schon nach zwei Stunden Aufladen können alle Hartböden 35 Minuten lang gereinigt werden.

Originalpreis: 399 Euro

Amazon Prime Day: 289 Euro (28 % Rabatt)

Der Tineco FLOOR ONE S5: Nass-Trockensauger mit smarter iLOOP(TM) Sensor Technologie

Sowohl nasser als auch trockener Schmutz kann mit diesem Saugwischer problemlos entfernt werden. Zusätzliches Wischen ist im Anschluss nicht mehr nötig. Die smarte iLOOP(TM) Sensor Technologie erkennt automatisch, ob sich nasser oder trockener Schmutz auf dem Boden befindet und passt die Saugleistung und den Wasserfluss den Gegebenheiten selbstständig an. Die innovative, sich selbst reinigenden Bürstenrolle säubert Kanten mühelos. Die großen Tanks für Frischwasser (0,8L) und Schmutzwasser (0,7L) und der leistungsstarke Akku mit iLOOP(TM)-Akku-Optimierung (bis zu 35 Min. Laufzeit) erlauben es, auch größere Flächen in nur einem Durchgang zu reinigen.

Originalpreis: 509 Euro

Amazon Prime Day: 389 Euro (24 % Rabatt)

Das Tineco S5 Combo Power KIT: Alleskönner mit iLOOP(TM) Sensor Technologie und Vorliebe für Hartböden

Dieser hybride Nass-Trockensauger kombiniert den SMART FLOOR WASHER mit einem Handsauger. Selbst klebriger Schmutz oder Tierhaare sind kein Problem. Um auch Polster, Treppen oder den Innenraum des Autos säubern zu können, lässt sich das Power KIT ohne Weiteres in einen Handsauger umwandeln. Trotz seiner Vielseitigkeit kommt es dabei mit einem Gewicht unterhalb der fünf Kilogramm aus und lässt sich flexibel und geräuscharm manövrieren.

Originalpreis: 599 Euro

Amazon Prime Day: 419 Euro (30 % Rabatt)

Der Tineco CARPET ONE: Teppichreiniger mit iLOOP(TM) Staubsensor

Der CARPET ONE ist spezialisiert auf Flecken, Wasserrückstände und Verschmutzungen, die extrem tief eingebettet sind. Dank des iLOOP(TM) Staubsensors passt das Gerät die Saugleistung und den Wasserfluss automatisch an den Verschmutzungsgrad an. Auch der CARPET ONE ist mit einem LED-Display ausgestattet. Weiterhin bläst das Gerät dank der Heatedwash-Technologie heiße Luft nach unten, um Schwankungen der Wassertemperatur zu verhindern. Dieses Vorgehen beschleunigt das Entfernen von Flecken. Nach fünf Durchgängen sind die gesäuberten Teppiche dank des integrierten DRY-ONLY-Modus wieder trocken. Ein zusätzlicher Schlauch und ein Werkzeug zum Entfernen von Flecken ermöglichen zudem den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen.

Originalpreis: 499 Euro

Amazon Prime Day: 329 Euro (34 % Rabatt)

Über Tineco

Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für jeden zu schaffen.