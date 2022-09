ShapeBlue

Das CloudStack-Unternehmen ShapeBlue ist jetzt ein Unternehmen in Arbeitnehmerhand

London (ots/PRNewswire)

Das CloudStack-Unternehmen ShapeBlue gab heute bekannt, dass es jetzt ein Unternehmen zu 100 % in Arbeitnehmerhand ist: Es befindet sich zum Vorteil seiner Mitarbeiter komplett in ihrem Besitz.

100 % der Anteile des Unternehmens werden nun von einem Mitarbeiter-Treuhandfonds zum Vorteil seiner Mitarbeiter gehalten, während das bestehende Führungsteam ohne geplante Änderungen der Unternehmensstrategie bestehen bleibt.

Das Unternehmen mit Niederlassungen in London, Bangalore, Kapstadt und São Paulo ist der weltweit größte unabhängige Integrator von CloudStack-Technologien. Der Wechsel zur Mitarbeiterbeteiligung wurde als Mechanismus gewählt, um die langfristige Mission des Unternehmens und seine Beteiligung am Open-Source-Projekt Apache CloudStack zu schützen und den Wert des Unternehmens unter seinem Team zu verteilen.

Giles Sirett, CEO von ShapeBlue, kommentierte: „Ich bin sehr stolz, dass sich ShapeBlue jetzt zu 100 % in Arbeitnehmerhand befindet. Dies garantiert unsere Zukunft als unabhängiges Unternehmen und ermöglicht es uns, durch unsere intensive Beteiligung an Apache CloudStack weiterhin unsere Kunden zu bedienen."

Außerdem sagte Sirett: „Dieser Eigentümerwechsel hat weder Auswirkungen auf unser Wachstum noch unsere technischen Strategien, unser Serviceangebot oder unser tägliches Geschäft, d. h. der Wechsel in die Arbeitnehmerhand beeinflusst weder unsere Mission noch unsere Ambitionen als Unternehmen. Unser Führungsteam bleibt unverändert und ich freue mich sehr darauf, das Unternehmen in dieser nächsten Entwicklungsphase zu führen. Es ändert sich jedoch unser Gesamtzweck – wir sind nicht mehr ein Unternehmen, dessen oberstes Ziel es ist, Gewinne für eine kleine Gruppe von Aktionären zu erzielen. Die ultimative Macht und der Wert in diesem Geschäft hat sich von seinen Aktionären in die Hände der Menschen verlagert, die diesen Wert erzeugen: seine Mitarbeiter."

Mitarbeiterbeteiligung ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmensbeteiligungsmodelle. Allein in Großbritannien gibt es mittlerweile mehr als 1.000 Unternehmen in Arbeitnehmerhand, wobei sich der Sektor in den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt hat.

Das schnelle Wachstum der Unternehmen hat sich mit der Nutzung von Mitarbeiter-Treuhandfonds beschleunigt, die 2014 von der britischen Regierung eingeführt wurden, um langfristige Mitarbeiterbeteiligung zu fördern. Heute handelt es sich bei einem von 20 Verkäufen privater Unternehmen um einen Mitarbeiter-Treuhandfond. ShapeBlue ist damit jetzt Teil eines Netzwerks von Mitarbeiter-Treuhandfonds in Großbritannien, zu dem auch Richer Sounds und Go Ape gehören.

James de le Vingne, Chief Executive der Employee Ownership Association (EOA), sagte: „Wir gratulieren ShapeBlue zum Übergang zur Mitarbeiterbeteiligung und zur Sicherung des Ethos, der Werte und der Unternehmenskultur. Unternehmen, die Mitarbeitern ein Mitspracherecht einräumen, bauen Vertrauen und gemeinsame Verantwortung auf, vereinen Führungskräfte und Mitarbeiter hinter einem gemeinsamen Ziel und lassen Unternehmen flexibler und anpassungsfähiger werden."

Informationen zu ShapeBlue

ShapeBlue ist der weltweit größte unabhängige Integrator von CloudStack-Technologien und Spezialist für das Design und die Implementierung von IaaS-Cloud-Infrastrukturen für private und öffentliche Cloud-Implementierungen. Das Unternehmen vereint hunderte Jahre an Mitarbeitererfahrung im Design und Aufbau komplexer Netzwerk-, Speicher- und Computing-Infrastrukturen mit weltweit führenden Fähigkeiten in Apache CloudStack. Seine Dienstleistungen umfassen Beratung, Integration, Schulung und Infrastrukturunterstützung.

