Tinecos Start in die Welt der intelligenten Küchengeräte mit dem intelligentem TOASTY ONE

Tineco erweitert sein Portfolio intelligenter Heimlösungen um einen Smart-Toaster

Tineco, ein führender Anbieter von intelligenten Haushaltsgeräten, kündigte heute die Einführung von TOASTY ONE an - einem Dual-Slot-Toaster mit intelligenten Funktionen, um bei jedem Gebrauch eine perfekte Scheibe Toast zu liefern. Bisher war Tineco vor allem für die Herstellung innovativer und intelligenter Bodenpflegelösungen bekannt, markiert nun mit der Einführung von TOASTY ONE die Erweiterung in die Kategorie Küchengeräte.

Die Premium-Funktionen von TOASTY ONE sind in Edelstahl mit einem elfenbeinweißen Finish und einem schlanken Design untergebracht:

IntelliHeat™ : Der patentierte IntelliHeat-Toasting-Algorithmus sorgt für eine Feinabstimmung des Toastvorgangs, indem er den Zustand des Brotes erkennt, die Hitzeleistung automatisch anpasst und den Toast auf den gewählten Farbton röstet – bei Bedarf für jede Scheibe separat.

: Der patentierte IntelliHeat-Toasting-Algorithmus sorgt für eine Feinabstimmung des Toastvorgangs, indem er den Zustand des Brotes erkennt, die Hitzeleistung automatisch anpasst und den Toast auf den gewählten Farbton röstet – bei Bedarf für jede Scheibe separat. Zwei Scheiben müssen nicht gleich sein , d.h. Sie können den Toast für jeden Schlitz individuell einstellen und müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, wer zuerst kommt – zwei Personen können zeitgleich ihren idealen Toast zubereiten.

, d.h. Sie können den Toast für jeden Schlitz individuell einstellen und müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, wer zuerst kommt – zwei Personen können zeitgleich ihren idealen Toast zubereiten. Speichern Sie Ihre Favoriten . Mit der IntelliHeat™-Technologie können Sie außerdem bis zu acht Toast-Vorlieben speichern, damit die ganze Familie ihren Wunschtoast auf Knopfdruck erhält.

. Mit der können Sie außerdem bis zu acht Toast-Vorlieben speichern, damit die ganze Familie ihren Wunschtoast auf Knopfdruck erhält. GoldenCrispy™ : DieseTechnologie garantiert jedes Mal die gewünschten Ergebnisse. Entscheiden Sie einfach, welchen Bräunungsgrad der Toast haben soll, der TOASTY ONE sorgt dann für eine knusprige Textur auf der Außenseite, während das Innere luftig, saftig und geschmackvoll bleibt.

: DieseTechnologie garantiert jedes Mal die gewünschten Ergebnisse. Entscheiden Sie einfach, welchen Bräunungsgrad der Toast haben soll, der TOASTY ONE sorgt dann für eine knusprige Textur auf der Außenseite, während das Innere luftig, saftig und geschmackvoll bleibt. 4" LED-Touchscreen: Ein übersichtlicher 4-Zoll-LED-Touchscreen macht das Toasten zum Vergnügen. Mit drei intuitiven Berührungen wird der gewünschte Grad an Knusprigkeit erreicht. Im Smart Modus lässt sich die Bräunungsleiste manuell verschieben, um genau den Bräunungsgrad auszuwählen, den das Toastbrot haben soll.

Ein übersichtlicher 4-Zoll-LED-Touchscreen macht das Toasten zum Vergnügen. Mit drei intuitiven Berührungen wird der gewünschte Grad an Knusprigkeit erreicht. Im Smart Modus lässt sich die Bräunungsleiste manuell verschieben, um genau den Bräunungsgrad auszuwählen, den das Toastbrot haben soll. Herausnehmbare Krümelschale für eine einfache Reinigung.

für eine einfache Reinigung. Das stilvolle Design aus Edelstahl und elfenbeinweißem Finish macht den TOASTY ONE zu einem eleganten Küchendekor.

Die Dual-Slot-Funktion von TOASTY ONE soll ein individuelles Backerlebnis bieten und jede Scheibe Toast auf den beiden Seiten des Toasters gleichzeitig nach einem anderen Geschmack zubereiten. Für zusätzlichen Komfort speichert das Gerät bis zu acht voreingestellte Toasteinstellungen, und ein abnehmbares Fach vereinfacht die Krümelbeseitigung.

„Wir freuen uns, unser erstes Küchengerät in Europa auf den Markt zu bringen. Egal, ob Sie Toast für eine Familie oder am Morgen ein einziges Stück zubereiten, mit dem Tineco TOASTY ONE schaffen Sie etwas, was jeder zu Hause genießen kann", sagte Marco Getz, General Manager von Tineco Europe. „Dies zeigt unser kontinuierliches Engagement, intelligentere Technologien zu nutzen, um alltägliche Produkte noch einfacher verwenden zu können."

Der brandneue TOASTY ONE ist jetzt bei Amazon und Tineco.com für EUR 339,00 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.tineco.com/.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.tineco.com/.

