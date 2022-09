Tineco

Tineco stellt die verfilzungsfreien Staubsauge der „Pet"-Serie für die Beseitigung von Fell und Haaren vor

Seattle (ots/PRNewswire)

Die einzigartige Anti-Tangle-Power-Bürste für Haustierhaare ist jetzt in der PURE ONE S15 Serie, PURE ONE S11 Pet, A11 PET und weiteren Modellen enthalten

Tineco , ein führender Innovator im Bereich smarter Bodenpflege und Kleingeräte, freut sich, die „Pet"-Serie der Zero-Tangle-Staubsauger vorzustellen.

Haustierbesitzer*innen sind nur allzu vertraut mit Fell und Haaren auf Böden, Teppichen und Sofas ‒ vor allem im Sommer und Herbst, wenn der Fellweschel ansteht. Tierhaare kommen so ziemlich überall hin, deren Beseitigung kann schnell zu einer nervigen Angelegenheit werden. Bei herkömmlichen Staubsaugern muss nach der Reinigung der Wohnung das Gerät selbst sorgfältig gereinigt werden. Für Tierbesitzer*innen ist diese Aufgabe oft noch anstrengender und lästiger, denn das Fell langhaariger Katzen und Hunde verheddert sich häufig in Bürsten, Vorfiltern und anderen Teilen des Geräts, wodurch dessen Saugleistung nachlässt oder der Motor beschädigt wird. Doch dieses Problem ist nun gelöst.

ZeroTangle™: V-förmige Bürsten und Doppelkamm-Design

Ausgestattet mit dem ZeroTangle™-Bürstenkopf sind die Staubsauger der Tineco "Pet"-Serie die optimale Lösung. Die patentierte Technologie zeichnet sich durch ein Doppelkamm-Design in Kombination mit abgewinkelten Borsten aus, die bei jeder Umdrehung aktiv Haare von der Bürstenwalze trennen und entfernen, wodurch Verwicklungen und Blockierungen vermieden werden. Bei Tests unter Laborbedingungen wurde festgestellt, dass ZeroTangle™ das Verheddern um 99 % reduziert.

Der erste Staubsauger mit einem ZeroTangle™-Bürstenkopf war der PURE ONE S15 Pet, der die intelligente iLOOP-Erkennungstechnologie von Tineco, einen montagefreien Bodenständer, eine 5-stufige Filterung sowie eine Selbstreinigungsfunktion mit nur einem Tastendruck kombiniert, um das Reinigungserlebnis für die Kund*innen weiter zu verbessern.

Die S15-Reihe wurde um den PURE ONE S15 Flex erweitert, der vier zusätzliche Zubehörteile bietet: eine weiche Staubbürste, eine lange Fugendüse, einen Verlängerungsschlauch sowie ein Faltrohr. Mit diesem praktischen Zubehör wird die Reinigung von schwer zugänglichen Ecken zum Kinderspiel.

Kurz nachdem Tineco die PURE ONE S15-Serie auf den Markt brachte, erweiterte das Unternehmen seine bestehenden Produktlinien und führte PURE ONE X Pet, A11 Pet, und weitere Geräte ein, um eine Vielzahl von Verbraucher*innenbedürfnissen zu erfüllen.

Der S15 PRO, der S15 Pet und der S15 Essentials sind auf Tineco.com und Amazon ab 399 Euro erhältlich, der S15 Flex bei ausgewählten Einzelhändlern zu einem UVP von 539 Euro. Die Verfügbarkeit anderer Staubsauger der „Pet"-Serie variiert je nach Land. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Tineco-Händler.

Wenn Sie mehr über Tineco erfahren möchten, wie das Unternehmen Verbraucher*innen hilft, ihr Leben zu vereinfachen n und über das umfassende Angebot an Bodenpflegelösungen, einschließlich kabelloser Staubsauger, Bodenreinigungsgeräte und Teppichreiniger, besuchen Sie bitte die offizielle Website .

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908312/Zero_Tangle_EN.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tineco-stellt-die-verfilzungsfreien-staubsauge-der-pet-serie-fur-die-beseitigung-von-fell-und-haaren-vor-301636600.html