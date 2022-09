Tineco

Tineco stellt auf der IFA 2022 drei neue intelligente Haushaltsgeräte vor

Berlin (ots/PRNewswire)

Tineco wird zum ersten Mal an der IFA teilnehmen und einen Nass-/Trockensauger der nächsten Generation, einen Fleckenreiniger mit freihändigem Spot-Modus und einen Toaster mit Touchscreen vorstellen.

Tineco, der führende Anbieter von Bodenpflege- und Smart-Home-Geräten, wird auf der 62. Internationalen Funkausstellung (IFA) drei neue Smart-Home-Geräte vorstellen: den Polsterreiniger CARPET ONE Spot, den Nass-/Trockensauger FLOOR ONE S7 PRO und den intelligenten Toaster TOASTY ONE. Tineco stellt diese und andere Produkte auf der IFA in Halle 7.1A, Stand 107 vor.

TOASTY ONE: Ein intelligenter doppelschlitz Toaster mit Touchscreen der 2 Scheiben Brot unterschiedlich rösten kann

Mit dem intelligenten TOASTY ONE können zwei Brotscheiben gleich oder unterschiedlich knusprig getoastet werden. Auf dem 4-Zoll-Touchscreen des Toasters können die Benutzer die gewünschten Farbtöne einstellen. Der Toaster ist mit zwei von Tineo patentierten Technologien ausgestattet: IntelliHeat™ und GoldenCrispy™. Der patentierte IntelliHeat-Algorithmus nimmt eine Feinabstimmung des Toastvorgangs vor, indem er den Zustand des Brotes erkennt, die Heizleistung automatisch anpasst und das Brot dann auf die gewählte Stufe toastet. Die ganze Familie kann über den Touchscreen bis zu acht individuelle Einstellungen speichern, um den Toastvorgang zu beschleunigen. Die GoldenCrispy-Technologie von Tineco garantiert jedes Mal das gewünschte Ergebnis. Der TOASTY ONE schließt die Feuchtigkeit ein und sorgt für eine knusprige Textur auf der Außenseite, während das Innere luftig und geschmackvoll bleibt. Eingebaute automatische Hebevorrichtungen und eine herausnehmbare Krümelschublade vereinfachen die Bedienung zusätzlich.

Der TOASTY ONE (UVP 339 $) ist voraussichtlich am Ende September 2022 auf tineco.com und Amazon erhältlich.

CARPET ONE Spot: Intelligenter und schnurloser Polstermöbelreiniger mit Spot-Modus

Der CARPET ONE Spot ist die neueste Ergänzung der Teppichreiniger von Tineco. Das bemerkenswerteste Merkmal dieses Geräts ist der „Set-and-Go"-Spot-Modus, mit dem das Gerät selbständig hartnäckige Flecken erkennen, schrubben und entfernen kann. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich immer wieder bücken und von Hand schrubben musste, um Teppiche und Polstermöbel zu reinigen. Dank seines wiederaufladbaren Akkus ist der CARPET ONE Spot ideal für feuchten Schmutz und verschüttete Flüssigkeiten auf Teppichen, Treppen, Polstermöbeln und im Autoinnenraum - ohne lästiges Einstecken und Herumschleppen des Stromkabels.

Der iLoop™ Smart Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad und passt automatisch die Walzengeschwindigkeit und den Wasserfluss an. Er leuchtet blau, wenn der Bereich sauber ist. Ausgestattet mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor, einem motorisierten Reinigungskopf und einer starken Absaugung, reinigt das Gerät Schmutzstellen mit Leichtigkeit. Nach jedem Gebrauch spült das Gerät auf Knopfdruck das Innere des Schlauchs sowie den Bürstenkopf durch, um Gerüche und Schmutz zu beseitigen.

Tineco bietet zwei CARPET ONE Spot Modelle an - ein erweitertes Modell (UVP 499 $) und das Essentials Modell (UVP 399 $), die beide voraussichtlich ab November 2022 auf tineco.com und Amazon erhältlich sein werden.

FLOOR ONE S7 PRO: Die neueste Generation der preisgekrönten Nass-/Trockensauger-Serie von Tineco

Dank seines SmoothPower-Systems erkennt der neueste Nass- und Trockensauger FLOOR ONE intelligent die Bewegungen des Benutzers und unterstützt ihn durch zwei Motoren am Bürstenkopf, was das Schieben und Ziehen noch einfacher macht. Die Doppelkantenreinigung und eine Reihe von Scheinwerfern am Bürstenkopf machen die Reinigung entlang von Fußleisten und schwer zugänglichen Ecken zum Kinderspiel.

Wie alle intelligenten Bodenreiniger von FLOOR ONE verfügt auch dieses Modell über den iLoop™-Algorithmus, der die Saugleistung und den Wasserdurchfluss ständig an die für eine perfekte Reinigung erforderlichen Werte anpasst. Das Ergebnis: Sauberes Wasser und Batteriestrom laufen beim S7 PRO bis zu 40 Minuten lang gleichzeitig und ohne Unterbrechung. Das 3,6-Zoll-LCD-Display ist mit dem integrierten Assistenten von Tineco ausgestattet, der die iLoop-Anzeige und den Betriebsstatus anschaulich darstellt.

Der FLOOR ONE S7 PRO wandelt Leitungswasser in elektrolysiertes Wasser um, das für die Tiefenreinigung von Hartböden verwendet werden kann - eine zusätzliche Reinigungslösung ist nicht erforderlich. Der Selbstreinigungszyklus des Staubsaugers ist jetzt so ausgestattet, dass er mit elektrolysiertem Wasser spült und mit hoher Zentrifugalkraft trocknet, um die Ausbreitung von Schimmel und Bakterien zu verhindern.

Der FLOOR ONE S7 PRO ist voraussichtlich ab Dezember 2022 auf tineco.com und Amazon erhältlich.

Informationen zu Tineco

Das 1998 gegründete Unternehmen Tineco widmet sich der Entwicklung von hochwertiger Haushaltselektronik, die hilfreich, einfach zu bedienen und intelligent ist. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Haushaltsreinigungsbranche hört Tineco nie auf zu innovieren und ist bereit, ein einfaches, intelligentes Leben für alle zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888934/Toasty_One.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888935/Carpet_One_Spot.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888936/FLOOR_ONE_S7_PRO.jpg