Führende Unternehmen bevorzugen Spinnaker-Support für ihre wichtigsten Sicherheitsbedürfnisse

Seit mehr als 5 Jahren vertrauen Unternehmen auf die umfassenden, getesteten, bewährten und unübertroffenen Sicherheitsdienstleistungen von Spinnaker Support. Fortschrittliche Sicherheit war schon immer ein fester Bestandteil der Spinnaker-Dienste.

Spinnaker Support ist die beständige Kraft, der Unternehmen auf der ganzen Welt die Lösung ihrer dringendsten und wichtigsten Softwareanforderungen anvertrauen - Drittanbieter-Support, Managed Services und Beratung. Spinnakers Kombination aus erstklassigen Sicherheitsexperten, jahrelang gesammelten Daten und Erfahrungen sowie modernsten Techniken führt zu weiteren Fortschritten, die Kunden vor bestehenden und neuen Sicherheitsbedrohungen schützen. Im Gegensatz zu den jüngsten Versuchen einiger Support-Anbieter, Sicherheitsdienste gegen eine zusätzliche Gebühr anzubieten, hat Spinnaker der Sicherheit immer Priorität eingeräumt, und seine Kerndienste sind mit modernstem Sicherheits-Support ausgestattet.

Spinnaker kennt die Sicherheit, ihre Bedeutung für Unternehmen und ihre Bedürfnisse. Die Kunden erkennen den einzigartigen kooperativen Ansatz des Unternehmens bei der Identifizierung und dem Schutz ihrer Systeme vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen und der Erfüllung laufender Risiko- und Compliance-Anforderungen. Von Ransomware bis hin zu Datenschutzverletzungen - Hacker haben es auf immer mehr Unternehmen abgesehen und erhöhen das Risiko von Schwachstellen. Nach Angaben von Security Week werden im Jahr 2021 mehr als 28.000 Schwachstellen aufgedeckt, und die durchschnittliche Zeit zur Behebung der kritischen Probleme betrug 51 Tage. Da die Angriffe keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigen, haben fast 37% der Unternehmen weltweit angegeben, im Jahr 2021 Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden zu sein, und weltweit gab es einen 105%-igen Anstieg der Ransomware-Einsätze.

Spinnaker's klassenbeste 7-Punkte-Sicherheitslösung verwendet einen umfassenden und weitreichenden Defense-in-Depth-Ansatz und maximiert den Einsatz von maßgeschneiderten Strategien, um die Anforderungen jedes Kundensystems zu erfüllen. „Angesichts der zunehmenden Zahl von Datenschutzverletzungen und der ständigen Weiterentwicklung der Datenschutzbestimmungen stehen die meisten Unternehmen vor der Herausforderung, die Sicherheit ihrer geschäftskritischen Daten und Infrastrukturen auf dem neuesten Stand zu halten", sagt Iain Saunderson, Chief Technology Officer bei Spinnaker Support. „Wir haben uns schon immer auf die Sicherheit konzentriert. Der Schutz der Anwendungen und der sie umgebenden Technologien der von uns betreuten Kunden ist von größter Bedeutung. Deshalb bieten wir eine ausgefeilte, mehrschichtige und reaktionsschnelle Sieben-Punkte-Sicherheitslösung, die sich in unserem Markt bewährt hat und ihresgleichen sucht."

In Anbetracht der höchst vertraulichen Arbeit von Spinnaker an sensiblen Sicherheitsproblemen mit Kunden ist die Veröffentlichung von Namen, Titeln oder Standorten von Unternehmen nicht gestattet. Für die Kunden ist dies ein weiterer Grund, warum Spinnaker ihre bevorzugte Wahl für Sicherheitsdienstleistungen ist. „Es dauerte Monate, bis ein Patch von unserem ursprünglichen Softwareanbieter eintraf, so dass unser System anfällig für Angriffe war. „Der Spinnaker-Support hat uns mehrere alternative Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir die Schwachstelle in den Griff bekommen können, anstatt auf einen Patch zu warten", so ein leitender Angestellter eines großen Industrieunternehmens.

Spinnaker Support verfolgt einen lebenslangen Sicherheitsansatz, der mit einer mehrschichtigen Defense-in-Depth-Position beginnt, gefolgt von einem proaktiven Ansatz für zukunftssichere Umgebungen durch bewährte und branchenübliche Härtungstechniken und kompensierende Kontrollen.

7-PUNKT-SICHERHEIT

Die 7-Punkte-Sicherheit von Spinnaker Support gliedert sich in drei Säulen, die dazu beitragen, die Sicherheit zukunftssicher zu gestalten:

Entdecken & Härten:

Individuelle Risikoprüfung - Eine Audit- und Risikoprüfung für Systeme. Verringerung der Angriffsfläche - Beratung und Anleitung, wo die Angriffsfläche verringert werden kann. Compliance Audit Support - Beratungsdienste zur Anpassung der Auditkontrollen.



Reaktion auf Sicherheitsvorfälle:

Vulnerability Support - Ausgleichende Kontrollen zur Beseitigung von Sicherheitsrisiken. Sicherheits-Ressourcenbibliothek - Lehrmaterial zu einer Vielzahl von Sicherheitsthemen, einschließlich Lösungsbeschreibungen und Härtungsleitfäden



Bedrohungsdaten:

Proactive Security Tooling - Portfolio von Sicherheitsprodukten. Bulletin zur Risikobewertung - Veröffentlichen Sie regelmäßig E-Mail-Bulletins und Warnmeldungen zu neuen Sicherheitslücken, sobald diese bekannt werden.



„Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit. Diese Philosophie ist in die Art und Weise eingebettet, wie wir unsere Kunden unterstützen und Sicherheitslösungen für einzigartige Anwendungen und Systeme liefern", so Matt Stava, CEO von Spinnaker Support. „Wir investieren in die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften unserer Kunden mit den gleichen strengen Standards, die wir auch für unsere eigenen Aktivitäten anwenden."

„Nachdem wir uns jahrelang auf Patches verlassen hatten, war es ein wenig beängstigend, unseren ursprünglichen Softwareanbieter zu verlassen, aber Spinnaker Support hat diese Sorgen mit seinem praktischen und umfassenden Ansatz für die Sicherheit ausgeräumt.

Spinnaker Support ist ein vertrauenswürdiger Partner, der über einen ganzheitlichen Ansatz zur Risikominderung und -beseitigung mit Hilfe der 7-Punkte-Sicherheitslösung wertvolle Erfahrung und innovative Führungsqualitäten einbringt.

