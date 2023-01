Shanghai Futures Exchange

Shanghai Futures Exchange und Shanghai International Energy Exchange veröffentlichen Handelsvolumenstatistik für 2022

Schanghai (ots/PRNewswire)

Am 6. Januar 2023 haben die Shanghai Futures Exchange (SHFE) und ihre Tochtergesellschaft Shanghai International Energy Exchange (INE) die Handelsvolumenstatistik für 2022 veröffentlicht.

Schwerpunkte:

Das Gesamthandelsvolumen für SHFE belief sich im Jahr 2022 auf 1.823.278 Handelseinheiten. Es wurden insgesamt 242 Handelstage verzeichnet.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Kupfer belief sich auf 46.497 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Juli 2022 einen Höchststand von 313 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im November 2022 einen Höchststand von 461 Handelseinheiten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Aluminium belief sich auf 99.975 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Februar 2022 einen Höchststand von 529 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im Januar 2022 einen Höchststand von 494 Handelseinheiten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Silber belief sich auf 188.771 Handelseinheiten, während sowohl das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen als auch das Open-Interest-Volumen im Dezember 2022 einen Höchststand von 1.309 Handelseinheiten bzw. 1.023 Handelseinheiten erreichten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Heizöl belief sich auf 210.455 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im September 2022 einen Höchststand von 1.202 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im Oktober 2022 einen Höchststand von 750 Handelseinheiten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Bewehrungsstahl belief sich auf 525.178 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Juli 2022 einen Höchststand von 2.737 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im August 2022 einen Höchststand von 3.057 Handelseinheiten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Naturkautschuk belief sich auf 79.639 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Juli 2022 einen Höchststand von 423 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im Februar 2022 einen Höchststand von 355 Handelseinheiten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Zellstoff belief sich auf 81.158 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Juli 2022 einen Höchststand von 464 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im Januar 2022 einen Höchststand von 390 Handelseinheiten.

Optionen für Bewehrungsstahl und Silber wurden am 26. Dezember 2022 um 9:00 Uhr zum Handel an der SHFE gelistet. Am ersten Handelstag belief sich das Handelsvolumen für Bewehrungsstahloptionen auf 26.872 Handelseinheiten mit einem Umsatz von 21,771 Millionen Yuan, während sich das Handelsvolumen für Silberoptionen auf 3.796 Handelseinheiten mit einem Umsatz von 5,6626 Millionen Yuan belief.

Detailliertere Daten finden Sie auf der SHFE-Website: http://www.shfe.com.cn/en/MarketData/

Das Gesamthandelsvolumen für INE belief sich im Jahr 2022 auf 120.166 Handelseinheiten. Es wurden insgesamt 242 Handelstage verzeichnet.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Rohöl belief sich auf 53.581 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Juli 316 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im Juli 2022 einen Höchststand von 82 Handelseinheiten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für schwefelarmes Heizöl belief sich auf 40.842 Handelseinheiten, während sowohl das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen als auch das Open-Interest-Volumen im Juli 2022 einen Höchststand von 300 Handelseinheiten bzw. 147 Handelseinheiten erreichten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Kupfer belief sich auf 5.551 Handelseinheiten, während sowohl das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen als auch das Open-Interest-Volumen im Juli 2022 einen Höchststand von 35 Handelseinheiten bzw. 26 Handelseinheiten erreichten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für TSR 20 belief sich auf 13.592 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Juli 2022 einen Höchststand von 75 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im September 2022 einen Höchststand von 97 Handelseinheiten.

Das jährliche Gesamthandelsvolumen für Rohöl belief sich auf 6,601 Handelseinheiten, während das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Dezember 45 Handelseinheiten erreichte. Das durchschnittliche tägliche Open-Interest-Volumen erreichte im Dezember 2022 einen Höchststand von 34 Handelseinheiten.

Detailliertere Daten finden Sie auf der INE-Website: http://www.ine.cn/en/statements/

Informationen zu SHFE

Die Shanghai Futures Exchange („SHFE") verfolgt das ultimative Ziel, der Realwirtschaft zu dienen. Sie untersteht der einheitlichen Regulierung durch die China Securities Regulatory Commission („CSRC") und organisiert den von der CSRC genehmigten Terminhandel gemäß den Grundsätzen der Offenheit, Unvoreingenommenheit, Fairness und Integrität. Derzeit sind für den Handel auf der SHFE 20 Terminkontrakte und 8 Warenterminoptionen freigegeben.

Informationen zu INE

Die Shanghai International Energy Exchange („INE") wurde 2013 in der China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone registriert. Sie betreibt die Notierung und Abwicklung sowie den Ausgleich und die Bereitstellung von Termingeschäften, Optionen und anderen Derivaten. Außerdem stellt sie Geschäftsregeln auf, implementiert Selbstkontrollmaßnahmen, veröffentlicht Marktinformationen und bietet Technologie-, Veranstaltungs- und Gebäudedienstleistungen an.

