Swiss Learning Hub AG

Digitalisierung der Bildungsadministration: Effiziente Prozesse als Erfolgsfaktor

Bild-Infos

Download

Digitalisierung der Bildungsadministration: Effiziente Prozesse als Erfolgsfaktor

Die Digitalisierung verändert Bildungseinrichtungen nachhaltig. Lernende und Studierende erwarten heute digitale Services als Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig stehen Bildungseinrichtungen vor der Aufgabe, ihre Verwaltungsabläufe effizienter, transparenter und flexibler zu gestalten. Von der Bewerbung über die Studienverwaltung und Prüfungsorganisation bis hin zur Exmatrikulation greifen zahlreiche Prozesse ineinander. Werden diese noch über verschiedene Einzellösungen oder manuell organisiert, entstehen Medienbrüche, zusätzlicher Administrationsaufwand und ein erhöhtes Fehlerrisiko.

Gleichzeitig nehmen die Anforderungen an die Bildungsadministration stetig zu. Steigende Studierendenzahlen, neue gesetzliche Vorgaben und sich wandelnde Studienmodelle treffen auf den Wunsch nach schnellen Reaktionszeiten und digitalen Self-Services. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, müssen Informationen zentral verfügbar sein und Prozesse intelligent miteinander vernetzt werden.

Ein modernes Campus-Management-System unterstützt Bildungseinrichtungen dabei, Verwaltungsabläufe effizient abzubilden. Informationen stehen zentral zur Verfügung, Arbeitsschritte werden automatisiert und verschiedene Bereiche arbeiten auf derselben Datenbasis. Das reduziert den Administrationsaufwand, verbessert die Zusammenarbeit und schafft Transparenz für Mitarbeitende, Lehrpersonen sowie Studierende.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

weniger manueller Administrationsaufwand

standardisierte und transparente Prozesse

höhere Datenqualität

fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen

Mit dem Campus-Management-System Evento unterstützt die Swiss Learning Hub AG bereits zahlreiche Bildungseinrichtungen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Hochschulen in Deutschland ebenso wie Fachhochschulen, Berufsfachschulen und Mittelschulen in der Schweiz. Trotz unterschiedlicher Anforderungen verfolgen sie ein gemeinsames Ziel: Verwaltungsabläufe zu vereinfachen, Informationen zentral bereitzustellen und die Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche hinweg effizient zu gestalten.

Die Digitalisierung der Bildungsadministration ist jedoch kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Neue Anforderungen, gesetzliche Vorgaben und veränderte Erwartungen machen es notwendig, digitale Lösungen laufend weiterzuentwickeln. Mit Evento bieten wir Bildungseinrichtungen eine zukunftssichere Plattform, die sich flexibel an neue Bedürfnisse anpassen lässt und eine moderne, effiziente sowie serviceorientierte Verwaltung nachhaltig unterstützt.

Die Swiss Learning Hub AG ist ein EdTech Unternehmen für digitales Lernen. Von der Beratung bis zur Implementierung von cloudbasierten Komplettlösungen begleiten wir unsere Kunden und ihre Mitarbeiter in allen Belangen der digitalen Transformation. Mit den Produkten und Dienstleistungen der Swiss Learning Hub AG bieten wir eine umfassende Plattform, welche die berufliche Lernbiografie abdeckt – von der Erstausbildung über die betriebliche bis zur tertiären Bildung. Ihr Partner für zertifizierte Exzellenz in Qualität und Sicherheit – ISO 9001 und ISO 27001.

Medienkontakt

Enikö Pàl

E-Mail: eniko.pal@swisslearninghub.com Telefon: +41 44 543 26 71 Adresse: Maneggstrasse 17, 8041 Zürich (Greencity)