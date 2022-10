The Royal Commission for AlUla (RCU)

Lichtskulpturen erscheinen auf dem Himmel über dem antiken UNESCO-Weltkulturerbe Hegra in AlUla, der majestätischen Wüstenstadt im Nordwesten Arabiens

Hero-Video von Hegras Drohnenvorstellung von AlUla Moments und SKYMAGIC, produziert von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments.

Eine beeindruckende Lichtzeichnung, erstellt durch Drohnen, die bei der Drone Light Show von Hegra eine Lichtillusion schufen. Die Show fand am 13., 14. und 15. Oktober 2022 in AlUla im Nordwesten Saudi-Arabiens statt, um das Ende des AlUla Wellness Festival zu markieren, dem ersten einer Reihe von Festivals und Veranstaltungen, die zusammen den AlUla Moments Calendar bilden. Hegras Drohnenvorstellung wurde von AlUla Moments und SKYMAGIC ermöglicht und von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments, produziert.

Die Zeichnung eines fliegenden Falken über dem Grab von Lihyan, dem Sohn von Kuza, in Hegra, dem ersten UNESCO-Weltkulturerbe im Königreich Saudi-Arabien. Die Drone Light Show von Hegra erforscht die Ursprünge und die Schönheit des Lichts in seiner reinsten Form durch ein Werk der darstellenden Kunst an der Schnittstelle der Technologie, wobei leuchtende Drohnen am dunklen Himmel von AlUla fliegen und unter Musikbegleitung eine fliegende Skulptur erschaffen. Hegras Drohnenvorstellung wurde von AlUla Moments und SKYMAGIC ermöglicht und von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments, produziert.

Eine Hommage an das Licht erschafft Lichtzeichnungen im Himmel über Hegra, dem UNESCO-Weltkulturerbe im Nordwesten des Königreichs Saudi-Arabien. Die Drone Light Show von Hegra erkundet die Ursprünge und die Schönheit des Lichts in seiner reinsten Form. Licht ist der Eckpfeiler des Wohlbefindens. Es gibt dem Geist und dem Körper Kraft. Die Lichtshow markiert das Ende des AlUla Wellness Festival, dem ersten einer Reihe von Festivals und Veranstaltungen, die zusammen den AlUla Moments Calendar bilden. Hegras Drohnenvorstellung wurde von AlUla Moments und SKYMAGIC ermöglicht und von Balich Wonder Studio KSA, mit freundlicher Genehmigung von AlUla Moments, produziert.

Informationen zu AlUla Moments:

AlUla Moments ist AlUlas neue Heimat von Veranstaltungen. Die Marke wurde Ende 2021 ins Leben gerufen und hat vier neue Festivals eingeführt, um die Geschichten von AlUla zu feiern und zu entschlüsseln, seine Geheimnisse aufzudecken und lokale und internationale Kulturen zu würdigen. Mit einer 7.000 Jahre alten Zivilisation und als Heimat einiger der prachtvollsten alten Königreiche der Antike ist AlUla ein vertrauter Ort für gesellschaftliche Zusammenkünfte und kulturelle Feste.

Die vier vorgestellten Festivals waren Winter at Tantora, das zurückkehrte, um die Tradition, Kultur und Musik des Landes zu feiern, und zusätzlich dazu die Festivals AlUla Skies, AlUla Arts und AlUla Wellness.

Die Festivals boten eine Auswahl an Erlebnissen in den Bereichen Kunst, Kultur, Musik, Natur, Wellness, Reitsport, Essen und Astronomie. Sie alle feierten die Kultur, die Geschichte und das Erbe von AlUla und der Zivilisationen, die einst das Land von AlUla ihr Zuhause nannten.

In diesem Jahr präsentiert AlUla Moments fünf große Festivals und fünf verschiedene Veranstaltungen, darunter die Rückkehr von Winter in Tantora und das AlUla Wellness Festival, die Rückkehr von AZIMUTH und zum ersten Mal das Ancient Kingdoms Festival, um die Vergangenheit in die Gegenwart zu bringen. Die Veranstaltungen sind von der Bedeutung aufeinanderfolgender Zivilisationen in einem Zeitraum von 7.000 Jahren auf der arabischen Halbinsel und der berühmten Handelsroute der Weihrauchstraße inspiriert, die AlUla als geschäftigen Knotenpunkt des kommerziellen und kulturellen Lebens etablierte.

Informationen zu AlUla:

AlUla liegt 1.100 km von Riad entfernt im Nordwesten Saudi-Arabiens und ist ein Ort mit außergewöhnlichem Natur- und Menschenerbe. Das riesige Gebiet mit einer Fläche von 22.561 km² umfasst ein üppiges Oasental, hoch aufragende Sandsteinberge und alte Kulturerbestätten, die Tausende von Jahren zurückreichen, als die Könige der Lihyaniter und Nabatäer dieses Reich regierten.

Die bekannteste und anerkannteste Stätte in AlUla ist Hegra, Saudi-Arabiens erstes UNESCO-Weltkulturerbe. Hegra, eine 52 Hektar große antike Stadt, war die wichtigste südliche Stadt des nabatäischen Königreichs und besteht aus 111 gut erhaltenen Gräbern, viele mit kunstvollen Fassaden, die aus den Sandsteinfelsen rund um die ummauerte städtische Siedlung gemeißelt wurden.

Aktuelle Forschungen deuten auch darauf hin, dass Hegra der südlichste Außenposten des Römischen Reiches war, nachdem die Römer im Jahr 106 n. Chr. die Nabatäer besiegt hatten.

Neben Hegra beherbergt AlUla auch das alte Dadan, die Hauptstadt der Königreiche Dadan und Lihyan, die als eine der am weitesten entwickelten Städte der Arabischen Halbinsel im 1. Jahrtausend v. Chr. gilt, und Jabal Ikmah, eine Freiluftbibliothek mit Hunderten von Inschriften und Schriftwerken in vielen verschiedenen Sprachen. Die Altstadt von AlUla, ein Labyrinth von mehr als 900 Lehmziegelhäusern, die im oder vor dem 12. Jahrhundert entstanden sind, sowie die Hijaz-Eisenbahn und das Hegra-Fort sind auch wichtige Orte in der Geschichte und bei den Eroberungsreisen von Lawrence von Arabien.

