Artel Electronics

Artel Electronics LLC platziert als größtes privates Unternehmen eine Anleihe an der Taschkenter Börse

Tashkent, Usbekistan, (ots/PRNewswire)

Am Freitag wurde Artel Electronics LLC (Artel), Zentralasiens führender Elektronik- und Haushaltsgerätehersteller, das größte Unternehmen in 100%igem Privatbesitz, das erfolgreich eine Unternehmensanleihe an der Tashkenter Börse (TSE) platzieren konnte. Das Unternehmen platzierte eine erste Anleihe in Höhe von 30 Mrd. UZS (2,71 Mio. US$) mit einer Laufzeit von 12 bis 18 Monaten, einem Zinssatz von 21 bis 22,5 % und vierteljährlichen Zahlungen. Der Leitzins der usbekischen Zentralbank beträgt derzeit 16 %.

Die Anleihe an der TSE ist die erste Kapitalmarktaktivität von Artel, sowohl im Inland als auch international. Ein breites Spektrum von Investoren beteiligte sich an der Kapitalerhöhung, die überzeichnet war.

Bei seiner ersten Begegnung mit der Investorengemeinschaft präsentierte Artel seinen führenden Marktanteil im Inland, den raschen Anstieg der Exportverkäufe und die starken Wachstumsprognosen für die Zukunft. Die Erhöhung wird zur Aufstockung des Betriebskapitals des Unternehmens verwendet.

Sarvar Akhmedov, Leiter der Abteilung für die Entwicklung der Kapitalmärkte im Finanzministerium der Republik Usbekistan, sagte: „Die Emission von Artel an der TSE ist das jüngste ermutigende Zeichen für die Entwicklung der usbekischen Kapitalmärkte. Das Finanzministerium ist bestrebt, das Vertrauen in die inländischen Märkte zu stärken und die Voraussetzungen für eine zunehmend gesunde und liquide TSE zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass andere große Akteure die TSE bald als attraktives Forum für die Kapitalbeschaffung betrachten werden, was sowohl ihre Unternehmen als auch unser Land weiter voranbringen wird."

Shokhruh Ruzikulov, CEO, Artel Electronics LLC, fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, unsere erste Anleihe auf dem heimischen Markt begeben zu haben. Die TSE mit ihrem Pool an regional ausgerichteten Investoren ist das natürliche Forum für unsere erste Anleiheemission. Sie bietet uns die Gelegenheit, die soliden Fundamentaldaten und die starken Wachstumsaussichten von Artel zu demonstrieren. Die erfolgreiche Interaktion mit der Investorengemeinschaft ist eine Bestätigung für unsere harte Arbeit bei der Konsolidierung unserer Geschäftsbereiche und der Anpassung an internationale Best Practices im Bereich ESG und Finanzberichterstattung."

Die Emission ist ein natürlicher nächster Schritt von Artel, da das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter an internationale Standards anpasst und so die Möglichkeit hat, neue Finanzierungsformen zu nutzen. Dieser Wandel wurde durch die Konsolidierung der Gruppe im Jahr 2020 unter der Muttergesellschaft Artel Electronics LLC erleichtert. Das gesamte konsolidierte Vermögen übersteigt 3,7 Billionen UZS (330 Millionen US$).

Nach umfassenden Steuerreformen in Usbekistan im Jahr 2019, mit denen die Beschränkungen für die Größe von Unternehmen aufgehoben wurden, konnten private Unternehmen ihre Tochtergesellschaften in Holding-Gruppen konsolidieren. Dies hat es ihnen ermöglicht, internationale Standards für die Unternehmensführung und die Rechnungslegung einzuführen und den Zugang zu vielfältigeren Finanzierungsformen sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene zu ermöglichen.

Anfang 2022 wurde ein Präsidialdekret erlassen, das steuerliche Anreize zur Förderung von Investitionen auf den inländischen Kapitalmärkten vorsieht. Artel wird das größte private Unternehmen, das eine Anleihe an der TSE begibt.

Die Avesta Investment Group fungierte bei der Transaktion als Lead Manager.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839103/Artel_Canon0028.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1839104/Artel_Logo.jpg