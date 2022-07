Vmoto Limited

Vmoto ist der offizielle Lieferant von Elektrorollern für Ducati Corse

Vmoto Limited (ASX: VMT) (Vmoto, oder das Unternehmen) freut sich, eine wichtige Sponsoring-Vereinbarung mit der Ducati Corse bekannt zu geben, gemäß derer Vmoto offizieller Lieferant von Elektrorollern im Fahrerlager für die Rennen der MotoGP und SBK in den Saisons 2022-2023 wird.

Diese Partnerschaft unterstreicht die besonderen Bemühungen einer Marke wie Ducati in Bezug auf das wichtige Thema der ökologischen Nachhaltigkeit.

Ducati, mit Sitz in Borgo Panigale (BO), wurde 1926 gegründet und ist eines der bekanntesten Zweiradunternehmen. Als Hersteller einiger der beliebtesten und attraktivsten Motorräder der Welt, hat Dukati eine lange Erfolgsbilanz im Motorradrennsport.

Ducati hat 15 der letzten 18 Fahrer- und 16 Herstellertitel in der Superbike-Weltmeisterschaft gewonnen und die Ducati Desmosedici GP7 dominierte in der MotoGP-Weltmeisterschaft 2007 die Fahrer- und Herstellerwertung. Ducati hat in den letzten zwei Jahren ebenfalls die MotoGP-Konstrukteurs-Weltmeisterschaft dominiert: die Titel 2020 und 2021 wurden in aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen.

Gemäß dieser wichtigen Vereinbarung wird Vmoto in den Saisons 2022-2023 der offizielle Lieferant von Elektrorollern für Ducati Corse in der MotoGP-Weltmeisterschaft und der Superbike-Weltmeisterschaft sein.

Alle Fahrer dieser Wettbewerbe, einschließlich des technischen Teams, werden sich im Fahrerlager mit unseren 100% elektrischen, emissionsfreien Rollern fortbewegen.

Die Vmoto-Logos werden auf unseren Elektrofahrzeugen, Lastwagen und auf allen Ausstellungsständen von Ducati Corse zu sehen sein.

Graziano Milone, President of Strategy and Business Development und CMO von Vmoto Limited, kommentierte: „Wir sind sehr stolz, offizieller Lieferant von Elektrorollern für Ducati Corse zu sein und freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner Ducati an einem so prestigeträchtigen internationalen Motorradevent teilzunehmen. Ducati kann auf eine lange Geschichte in der Zweiradbranche und große Erfolge im Motorradrennsport zurückblicken. Diese Partnerschaft hat einmal mehr die Leistung und Qualität unserer Elektroroller bestätigt."

Charles Chen, CEO Vmoto Limited, sagte: „Diese wichtige Zusammenarbeit ist spannend und wir freuen uns auf weitere Projekte. Wir glauben, dass es im Bereich Urban Mobility viele Synergien zwischen Vmoto und Ducati gibt."