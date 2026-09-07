Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Cyberangriffe werden für mittelständische europäische Unternehmen trotz sinkender Schadenzahlen kostspieliger

Zürich (ots)

Chubbs jüngste Analyse von Cyberschadenfällen zeigt, dass sich die Häufigkeit von Cybervorfällen zwar stabilisiert hat, dass die finanziellen Auswirkungen von Angriffen auf mittelständische Unternehmen jedoch weiterhin stark ansteigen.

Die Ergebnisse von Chubbs Cyber Claims Report 2026 machen deutlich, dass die Häufigkeit von Cyberschäden mittelständischer Unternehmen in Europa im Jahr 2025 auf ein Fünf-Jahres-Tief gesunken ist, während der durchschnittliche Schadenwert zwischen 2020 und 2025 auf das Dreifache gestiegen ist.

Zwar hilft künstliche Intelligenz Unternehmen dabei, Cybersicherheitslücken besser zu identifizieren und aufzudecken, doch führt sie gleichzeitig zu einer immer raffinierteren missbräuchlichen Nutzung von Technologie, was die Geschwindigkeit und das Ausmass der Risikoexposition noch verstärken kann.

Jimaan Sane, Head of Growth, Global Cyber bei Chubb, erklärte, dass die eigene Lieferkette für kleine und mittelständische Unternehmen einer der Bereiche mit erhöhtem Risiko sei, da sie in höherem Masse von Drittanbietern abhängig seien.

"Mittelständische Unternehmen sind zunehmend denselben Cyberstörungen ausgesetzt wie Grosskonzerne, verfügen jedoch häufig nicht über die gleiche operative Widerstandsfähigkeit", sagte Sane. "Neben der Identifizierung und Vermeidung eigener Cyberausfälle besteht die Herausforderung für Unternehmen in den finanziellen und operativen Folgen, wenn vernetzte Systeme, Lieferanten und Partner kompromittiert werden."

"Man stelle sich einmal vor: Wenn ein Technologieanbieter von Ransomware getroffen wird, bleiben die Konsequenzen selten auf ihn beschränkt. Für die Einzelhändler, Hersteller und Dienstleistungsunternehmen, die auf die Systeme dieses Anbieters angewiesen sind, können die Auswirkungen unmittelbar und gravierend sein. Verkaufstransaktionen kommen zum Erliegen, die Bestandsübersicht geht verloren und der Betrieb steht still. Auch wenn der Angriff seinen Ursprung ausserhalb des eigenen Unternehmens hat, schlägt sich der Schaden durch eine Betriebsunterbrechung unmittelbar auf ihre eigene Bilanz nieder. Dieses wachsende Risiko verdeutlicht, wie wichtig eine Betriebsunterbrechungsdeckung für Dritte (Contingent Business Interruption) als Teil jeder umfassenden Cyberrisikostrategie ist", fügte Sane hinzu.

Abgesehen von immer komplexeren KI-gestützten Bedrohungen und einer zunehmenden Abhängigkeit von Lieferketten stellen laut Chris Collier, Vice President - Claims bei Chubb Betrugsfälle durch Social Engineering, Datenschutzvorfälle und Ransomware-Angriffe auch weiterhin Risiken dar.

"Vorfälle dieser Art können verheerende Folgen haben, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht über einen angemessenen Cyberversicherungsschutz verfügen und keine Möglichkeit haben, sich von den unwiederbringlichen Verlusten zu erholen oder diese auszugleichen", sagte Collier.

Dem Schweizerische Versicherungsverband SVV zufolge (siehe SVV-Branchennews vom 4. Dezember 2025; Neuer Cybersecurity-Check für KMU: Einfache Massnahmen gegen Cyberrisiken) weist die IT-Sicherheit mittelständischer Unternehmen deutliche Lücken auf. Lediglich 42 % der Unternehmen fühlen sich im Falle eines Cyberangriffs ausreichend geschützt.

Ransomware-Angriffe stellen insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen auch weiterhin erhebliche Risiken dar und führen häufig zu komplexen und kostspieligen Datenverletzungen. Selbst wenn erste Verschlüsselungsversuche abgewehrt werden, kann die Exfiltration sensibler Daten umfangreiche Meldepflichten und Behebungsmassnahmen nach sich ziehen.

"Chubb verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Ransomware-Schadenfällen und bietet hoch angesehene Services in den Bereichen Recht, IT-Forensik, Public Relations und anderen Spezialgebieten an, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, auf Vorfälle zu reagieren, diese reibungslos zu bewältigen, Ausfallzeiten zu minimieren und den Geschäftsbetrieb wiederherzustellen", sagte Collier.

Auf der präventiven Seite können Unternehmen und Organisationen KI-gestützte Risk Mitigation Tools einsetzen, um auf diese Bedrohungen zu reagieren und ihr Risiko zu reduzieren. Darüber hinaus sollten sie das Bewusstsein für Cyberrisiken stärken, indem sie das Thema zur Chefsache machen und nicht nur als IT-Projekt betrachten.

Online-Tools wie der Chubb Cyber Index bieten in Echtzeit Zugang zu Erkenntnissen und Ressourcen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Cyberrisiken zu bewerten und anzugehen. Chubb bietet seinen Versicherungsnehmern ausserdem Zugang zu einer breiten Palette an Tools und Lösungen. Dazu gehören Unterstützung in Bereichen wie Cyberschutz für kleine Unternehmen, Reaktion auf Sicherheitsvorfälle (Incident Response), Schwachstellenmanagement (Vulnerability Management), Sicherheit, Gesteuerte Erkennung und Reaktion (Managed Detection and Response), Datenschutz-Risikomanagement sowie Benutzersicherheit und -sensibilisierung (User Security and Awareness). Weitere Informationen finden Sie hier.

Chubbs Cyber Claims Report 2026 ist hier verfügbar.

Über Cyberversicherungen von Chubb

Chubb ist ein führender Anbieter von Cyberversicherungen. Mit branchenführendem Underwriting, fachkundigen Dienstleistungen zur Vermeidung von Schäden und externen Incident-Response-Diensten bieten wir Policen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Risiken unserer Kunden zugeschnitten sind. So stellen wir sicher, dass Sie im Falle eines Cybervorfalls über die erforderlichen Tools und das nötige Fachwissen verfügen.

Über Chubb

Chubb ist ein weltweit führendes Versicherungsunternehmen. Mit Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Sach- und Haftpflichtversicherungen für Privatpersonen und Unternehmen, Unfall- und Krankenzusatzversicherungen sowie Rück- und Lebensversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsangebot, seine breiten Vertriebskapazitäten, seine aussergewöhnliche Finanzkraft und seine weltweit ansässigen lokalen Niederlassungen aus. Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange (NYSE: CB) notiert und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb beschäftigt weltweit etwa 45.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter: www.chubb.com.