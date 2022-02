Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Chubb gibt Ernennung von Monti Meas zum Head of Broker Management der Schweiz bekannt

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Chubb hat Monti Meas zum Head of Broker Management ernannt, wie der Versicherer heute bekannt gab.

In seiner Position wird Monti Meas für das gesamte Client & Broker Relationship Management, das weitere Wachstum sowie die zukünftige Gestaltung des Broker- und Kunden-Managements in der Schweiz verantwortlich sein. Von seinem Geschäftssitz in Zürich aus wird Monti an Nathalie Meyer, neu ernannte Country President bei Chubb in der Schweiz, und an Deborah Sola, Head of Broker Engagement & Sales Continental Europe, berichten. Die Ernennung ist ab sofort wirksam.

Meas verfügt über 11 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Vor seiner Tätigkeit bei Chubb war der studierte Betriebsökonom in verschiedenen Positionen als Business Development Leader, Underwriter und Account Manager bei führenden Versicherungsunternehmen tätig.

"Gute Beziehungen zu Brokern und Kunden sind das Herzstück unseres Geschäfts, und die Entwicklung und Pflege dieser Beziehungen wird immer von grundlegender Bedeutung sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Monti Meas und dem Rest des Broker Management Teams. Ihr Ziel besteht weiterhin darin, die sich ändernden Bedürfnisse unserer Brokerpartner und ihrer Kunden mit agilen und innovativen Lösungen zu erfüllen", erklärt Nathalie Meyer.

Über Chubb

Chubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.

Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen auf www.chubb.com/ch-de/