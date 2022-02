Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Chubb ernennt Ersen Seckanovic zum Corporate A&H Manager der Schweiz

Chubb hat heute die Ernennung von Ersen Seckanovic zum Corporate Accident & Health (A&H) Manager der Schweiz bekannt gegeben.

In seiner neuen Position übernimmt Ersen Seckanovic die Verantwortung für die weitere Entwicklung und das Wachstum des A&H-Geschäfts der Unternehmenskunden in der Schweiz. Er wird aus Zürich an Christian Graber, Head of Commercial Lines bei Chubb in der Schweiz, und an Xavier Florit, Regional Head of Corporate Continental Europe A&H, berichten. Die Ernennung ist ab sofort wirksam.

Ersen Seckanovic stösst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Versicherungsbranche zu Chubb. Er war zuvor vor allem im Bereich Personenversicherungen in verschiedenen Führungspositionen tätig.

"Personenversicherungen sind nach wie vor ein sehr wichtiger Geschäftsbereich für uns. Daher freue ich mich, Ersen Seckanovic als neuen Corporate A&H Manager in unserem Team begrüssen zu dürfen. Seine Erfahrung, sein Fachwissen und seine Marktkenntnis werden uns dabei helfen, unser A&H-Geschäft weiter auszubauen, um 2022 und darüber hinaus weiter zu wachsen", sagt Christian Graber, Head of Commercial Lines bei Chubb in der Schweiz.

