Elopak

Elopak im dritten Quartal 2021: Anhaltend solide finanzielle Leistung bei gleichzeitigem starken Fortschritt der Wachstumsstrategie

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire)

Elopak setzte seine solide Leistung im dritten Quartal 2021 fort und meldete ein Umsatzwachstum von 13 % und ein bereinigtes EBITDA von 31,7 Millionen EUR. Das profitable Wachstum wird durch ein wertvolleres Produkt- und Kundenportfolio, Rückenwind durch Nachhaltigkeit und die aktive Nutzung von Marktchancen getragen.

Höhepunkte im 3. Quartal 2021:

· Anhaltend solide Rentabilitätsleistung, bereinigtes EBITDA von 31,7 Mio. EUR (13,4 % Marge).

· Der Umsatz stieg um 13 % gegenüber Q3 2020 (Produktmix und starker Verkauf von Abfüllmaschinen).

· Die steigenden Rohstoffpreise wirken sich weiterhin auf die Ergebnisse aus, was jedoch durch eine solide operative Leistung teilweise gemildert wird.

· Starke Finanzlage mit einer Leverage Ratio von 2,0x zum Ende des dritten Quartals 2021.

"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Elopak weiterhin solide Finanzergebnisse vorweisen kann, mit einem sehr starken Quartal in Bezug auf die Rentabilität und einem Umsatzwachstum von 13 %", sagt Thomas Körmendi, CEO von Elopak.

Der Hauptgrund für das Umsatzwachstum ist die kontinuierliche Entwicklung hin zu einem höherwertigen Produktportfolio und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder in den beiden Hauptmarktsegmenten von Elopak. Im Vergleich zum dritten Quartal 2020 zeigten sowohl das Segment Europa als auch das Segment Amerika mit einem Umsatzwachstum von 15 % bzw. 8 % eine gute Leistung. Das Wachstum wird durch die Ergebnisse unserer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie angekurbelt, mit der wir die Umstellung von Plastik auf Karton in unseren wichtigsten Segmenten, einschließlich Großbritannien, vorantreiben.

Die Rentabilitätsleistung ist stark, insbesondere angesichts der gestiegenen Rohstoffkosten und der Herausforderungen in der globalen Lieferkette.

Verbesserter Zugang zu den Wachstumsmärkten in der MENA-Region

"Die jüngste Übernahme von Naturepak Beverage, dem führenden Anbieter von Giebelverpackungen in der MENA-Region, eröffnet uns den Zugang zu wichtigen Wachstumsmärkten. Die Region hat weltweit die zweithöchste Wachstumsrate in der Kartonverpackungsindustrie. Da Elopak seit mehr als 25 Jahren in der Region tätig ist, haben wir einen guten Ruf", sagt Körmendi.

Nach Abschluss der Übernahme wird erwartet, dass sie sich sowohl auf das Wachstum als auch auf die Margen und den Gewinn pro Aktie positiv auswirken wird.

Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Innovation

"Darüber hinaus sehen wir die allgemeinen Ergebnisse unserer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie jetzt deutlich in den Regalen, wo wir auch die Umstellung von Kunststoff auf Karton in nicht-traditionellen Kartonsegmenten vorantreiben, indem wir unsere Marke D-Pak(TM) für Non-Food-Kartons in Norwegen positionieren. Im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie suchen wir weiterhin nach weiteren Wachstums- und Marktchancen", so Körmendi abschließend.

Den vollständigen Bericht und die vierteljährliche Präsentation finden Sie unter www.elopak.com/reports-presentations/

Informationen zu Elopak

Elopak ist ein weltweit führender Anbieter von Kartonverpackungs- und Abfüllanlagen. Das Unternehmen verwendet erneuerbare, recycelbare und nachhaltig beschaffte Materialien, um innovative Verpackungslösungen anzubieten. Die kultigen Pure-Pak®-Kartons des Unternehmens sind so konzipiert, dass Umwelt, Sicherheit und Komfort im Vordergrund stehen. Sie bieten eine natürliche und bequeme Alternative zu Plastikflaschen und passen in eine kohlenstoffarme Kreislaufwirtschaft.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1677939/Elopak_PurePak_Carton.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677938/Elopak_Logo.jpg