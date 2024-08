Tatu City

Kim-Fay arbeitet mit Norfund und der I&M Bank an einer Anlage von Weltklasse in Tatu City, Kenia

Tatu City, Kenia (ots/PRNewswire)

Investition festigt Tatu City als führendes Zentrum für ausländische Direktinvestitionen und kenianisches Industriewachstum

Kim-Fay, ein führender Hersteller und Vertreiber von Hygiene-, Tissue- und Haushaltspflegeprodukten in Ostafrika, hat sich die Finanzierung des norwegischen Investitionsfonds für Entwicklungsländer (Norfund) und der I&M Bank für seine neue Anlage in Tatu City, der 5.000 Hektar großen, gemischt genutzten Sonderwirtschaftszone vor den Toren Nairobis, gesichert.

Die Finanzierung durch Norfund und die I&M Bank wird Kim-Fay bei seiner Geschäftsexpansion unterstützen, die sich auf die Bereitstellung von erschwinglichem Hygienepapier für einkommensschwächere Marktsegmente konzentriert. Die Mittel sind für den Bau einer neuen Anlage zur Herstellung von Recyclingpapier in Tatu City bestimmt, für die Altpapier aus lokaler Produktion verwendet wird. Die neue Anlage soll bis 2025 in Betrieb genommen werden.

"Diese Investition kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Nachfrage nach Tissue- und Hygieneprodukten in Kenia und der gesamten ostafrikanischen Region weiter steigt", so Raj Bains, Chief Executive Officer bei Kim-Fay. "Unsere neue Anlage in Tatu City wird es uns ermöglichen, diese Nachfrage effizienter zu befriedigen und gleichzeitig unser Engagement für Nachhaltigkeit durch recycelte Materialien zu unterstützen. Wir danken Norfund und der I&M Bank für ihre Unterstützung bei diesem Vorhaben".

David Karimi, stellvertretender Landesleiter und Verkaufsleiter bei Tatu City, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Kim-Fay bei Tatu City begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die Position von Tatu City als erstklassiges Investitionsziel, sondern steht auch im Einklang mit unserer Aufgabe, Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Zusammenarbeit mit Norfund und der I&M Bank unterstreicht die Attraktivität von Tatu City für Unternehmen von Weltrang, die zum Wirtschaftswachstum in Kenia beitragen."

Kim-Fay hat in Kenia die Lizenz zur Herstellung, Vermarktung und zum Vertrieb von Produkten für Kimberly-Clark, dem weltweit führenden Hersteller von Verbrauchertüchern mit weltweit bekannten Marken wie Kleenex, Kotex und Huggies. Das Unternehmen vertreibt auch die Unilever-Marken Dove und Lux in der Region. Kürzlich unterzeichnete es eine Vertriebsvereinbarung mit Dabur Limited, dem indischen multinationalen Konsumgüterunternehmen, das für seine ayurvedischen Produkte bekannt ist.

Die Investition von Norfund und I&M Bank steht im Einklang mit dem Auftrag von Norfund, nachhaltige Unternehmen zu unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen und das Leben in Entwicklungsländern zu verbessern.

William Nyaoke, Direktor für Ostafrika bei Norfund, kommentierte: Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit der I&M Bank zur Finanzierung der Expansion von Kim-Fay und der Entwicklung einer hochmodernen Altpapier-Recyclinganlage in Tatu City. Dieses Projekt ist ein Beweis für unser Engagement zur Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken und des Wirtschaftswachstums in der Region".

Edward Burbidge, Chief Executive Officer bei I&M Burbidge Capital, kommentierte: "Wir freuen uns, Kim-Fay bei der Fremdkapitalaufnahme beraten zu haben und den Prozess zur Sicherung hochkarätiger, langfristiger Finanzierungspartner für die Tissue-Produktionsanlage in Tatu City geleitet zu haben."

Die Produktpalette von Kim-Fay umfasst Babypflege-, Damenhygiene- und Körperpflegeprodukte und bedient derzeit Märkte in Kenia, Uganda, Tansania und Ruanda. Mit seiner strategischen Ausrichtung auf Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit ist das Unternehmen gut positioniert, um die steigende Nachfrage nach Hygieneprodukten zu befriedigen, die durch eine wachsende Mittelschicht und ein erhöhtes Bewusstsein der Verbraucher für Hygienepraktiken bedingt ist.

Mehr als 80 lokale, regionale und globale Unternehmen sind in der unternehmensfreundlichen Lage von Tatu City tätig oder befinden sich in der Entwicklung, darunter CCI Global, Heineken, Dormans, Kärcher, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group und Davis & Shirtliff.

Zu den Vorteilen für Unternehmen in der Sonderwirtschaftszone Tatu City gehören die Befreiung von der Mehrwertsteuer, von Einfuhr- und Stempelgebühren sowie von der Körperschaftssteuer in Höhe von 10% in den ersten 10 Jahren und 15% in den darauf folgenden 10 Jahren.

Über Tatu City ( https://www.tatucity.com/)

Tatu City ist eine 20 Quadratkilometer große neue Stadt vor den Toren Nairobis mit Häusern, Schulen, Geschäften, einem Einkaufsviertel, einer Klinik, Naturgebieten und Erholungsmöglichkeiten für mehr als 250.000 Einwohner und Zehntausende von Tagesbesuchern. In den Schulen von Tatu City werden täglich Tausende von Schülern unterrichtet, es gibt eine Reihe von Wohnungen für alle Einkommensschichten, und mehr als 80 Unternehmen sind in der ersten funktionierenden Sonderwirtschaftszone des Landes tätig. Tatu City befindet sich etwa 30 Minuten von Westlands entfernt und steht für eine neue Lebens- und Denkweise in Kenia. Leben, Arbeit und Freizeit sollen in einem Umfeld ohne Verkehrsstaus und lange Anfahrtswege stattfinden.

Tatu City ist ein Projekt von Rendeavour, Afrikas größtem Bauunternehmen für neue Städte, das in Ghana, Nigeria, Kenia, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo auf einer Fläche von 30.000 Hektar visionäre Projekte auf Wachstumskurs betreibt. Weitere Informationen über Rendeavour finden Sie unter https://www.rendeavour.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487673/Kim_Fay_Tatu_City.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kim-fay-arbeitet-mit-norfund-und-der-im-bank-an-einer-anlage-von-weltklasse-in-tatu-city-kenia-302228719.html