SWIXX BIOPHARMA EXPANDIERT NACH LATEINAMERIKA DURCH STRATEGISCHE AKQUISITION UND ZUSAMMENSCHLUSS MIT BIOPAS

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire)

Mit einem zusätzlichen Umsatzvolumen von 220 Millionen US-Dollar, mehr als 300 neuen Mitarbeitenden und einer therapeutischen Abdeckung in den Bereichen Neurologie, Onkologie, Immunologie, Gastroenterologie, seltene Krankheiten und Spezialgebiete erweitert und transformiertdie Übernahme die Marktpräsenz von Swixx BioPharma

Die Akquisition hat sofortige positive Auswirkungen und es entsteht ein überzeugender One-Stop-Shop und multikontinentaler Partner für Biopharma-Unternehmen

Die Übernahme baut auf dem rasanten organischen Wachstum von Swixx BioPharma auf, das als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas im Jahr 2024 anerkannt wurde

Swixx BioPharma AG, eine globale Handelsplattform, die sich dem weltweiten Zugang zu innovativen Medikamenten verschrieben hat, gibt heute ihre strategische Expansion nach Lateinamerika mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von 100 % des Aktienkapitals der Pharma Consulting Group S.A., der Holdinggesellschaft von Laboratorios Biopas S.A., bekannt. Biopas mit Sitz in Bogota, Kolumbien, ist eines der führenden unabhängigen Marketing- und Vertriebsunternehmen für internationale biopharmazeutische Unternehmen in Lateinamerika. Biopas ist in 20 Ländern vertreten, darunter in den „Top 5" lateinamerikanischen Märkten Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Mexiko. Der Abschluss der Transaktion wird für Juni-Juli 2024 erwartet, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Die Übernahme folgt auf den Markteintritt von Swixx BioPharma im Nahen Osten im September 2023 und ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg von Swixx, der bevorzugte Partner für Biopharmaunternehmen zu werden, die indirekte Wege zur Markteinführung ihrer Medikamente suchen. Durch die umfassende Abdeckung des lateinamerikanischen Kontinents durch Biopas ist Swixx nun in der Lage, ein umfassendes Angebot für Mittel- und Osteuropa, GUS/Eurasien, MENA und nun auch Lateinamerika anzubieten.

Das Managementteam von Biopas bleibt weiterhin an der Spitze des kombinierten Unternehmens in Lateinamerika. Der Name Biopas wird für die Aktivitäten in Lateinamerika beibehalten, auch wenn Biopas Teil der Swixx BioPharma Gruppe wird.

Jean-Michel Lespinasse, Geschäftsführer von Swixx BioPharma, heisst das Biopas-Team herzlich in der Swixx BioPharma-Familie willkommen: „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit den aussergewöhnlichen, engagierten Fachleuten, die bei Biopas in ganz Lateinamerika arbeiten", so Lespinasse. „Wir werden mit Engagement und Respekt vor den Mitarbeitern und der unternehmerischen Kultur von Biopas daran arbeiten, die beiden Unternehmen zusammenzuführen und etwas zu schaffen, das größer ist als die Summe der beiden Teile."

„Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um die Gründer von Biopas, Pascal und Maria Fernanda Forget, willkommen zu heissen, die, wie ich mit Freude ankündigen kann, in den Positionen des Regionalen Geschäftsführers für Latam und als Exekutivberater für die Geschäftsführung zu uns stoßen werden. Darüber hinaus werden die Forgets unsere Aktionäre und Pascal Fernanda wird im Verwaltungsrat von Swixx BioPharma Einsitz nehmen."

Benoit Chastaing, Non-Executive Board Member von Swixx BioPharma und Managing Partner bei Merieux Equity Partners (Swixx-Investor), freut sich: „Dies ist ein wegweisender Schritt für Swixx. Mit einem Schlag schaffen wir eine völlig neue Art von Partner für die globale Pharmaindustrie – wir bieten einen echten One-Stop-Shop mit einer einzigartigen Präsenz auf drei Kontinenten. Damit bieten wir multinationalen Biopharmaunternehmen zum ersten Mal eine kompetente, seriöse und dennoch einfache (und leicht zu verwaltende) strategische Alternative zu einer direkten Präsenz außerhalb ihrer 20 wichtigsten globalen Märkte."

Pascal Forget, Geschäftsführer und Mitbegründer von Biopas, kommentierte: „Wir begrüßen die Gelegenheit, uns der Swixx BioPharma-Gruppe anzuschließen und zur Entwicklung einer breiten und einzigartigen interregionalen Plattform beizutragen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch den Zusammenschluss mit Swixx besser in der Lage sein werden, unsere Mission, innovative Medikamente der lateinamerikanischen Bevölkerung bereitzustellen, zu erfüllen . Beide Unternehmen haben ähnliche Ziele und Geschäftsmodelle, und ihre Kombination wird einen erheblichen Mehrwert für unsere Partner und unsere Patienten schaffen. Wir werden weiterhin effiziente Lösungen anbieten und den Zugang zu Medikamenten in der Region ermöglichen, während wir gleichzeitig langfristige Beziehungen mit allen Biopas-Partnern pflegen."

Informationen zu Swixx BioPharma

Swixx BioPharma betreibt eigene Niederlassungen in Mittel- und Osteuropa, Griechenland, Russland und mehreren eurasischen Ländern, darunter Weißrussland, Kasachstan, Usbekistan, im Nahen Osten und jetzt auch in Lateinamerika. Swixx BioPharma beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter und wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von über einer Milliarde Euro erzielen. Das Unternehmen ist eine der am schnellsten wachsenden, größten, unabhängigen, interkontinentalen Handelsplattformen für die biopharmazeutische Industrie. Swixx vereint einzigartige Expertise in den Bereichen seltene Krankheiten, Onkologie-Hämatologie, Spezialgebiete, Impfstoffe und Selbstmedikation unter einem Dach. Für weitere Informationen über Swixx BioPharma besuchen Sie bitte die Website: www.swixxbiopharma.com.

Informationen zur Laboritorios Biopas Group

Biopas ist ein führendes pharmazeutisches Unternehmen in Lateinamerika, das sich auf die Einlizenzierung, die Vermarktung und den Verkauf von innovativen pharmazeutischen Spezialprodukten spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken und den Zugang zu innovativen Medikamenten zu erleichtern. Wir liefern effiziente Lösungen für internationale Pharmaunternehmen, die in der gesamten Region Absatzmöglichkeiten erschließen wollen. Wir sind in ganz Lateinamerika mit eigenen Tochtergesellschaften tätig und halten führende Positionen in den Bereichen ZNS, Immunologie, Dermatologie, Gastroenterologie, Onkologie und Biopharmazeutika für seltene Krankheiten. Unser erwarteter Umsatz für 2024 liegt bei etwa 220 Millionen US-Dollar, unterstützt von einem engagierten Team von über 300 Mitarbeitern.

