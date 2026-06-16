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Wie ernähren wir die Schweiz von morgen? Clima Now Spotlight 2026 sucht Lösungen für ein klimafreundliches Ernährungssysteme - und vergibt 90’000 CHF & inhaltliche Förderung von Partnern

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Clima Now lanciert ihre jährliche Ausschreibung Spotlight, dieses Jahr mit Fokus auf das Schweizer Ernährungssystem. Gemeinsam mit den Partnern Innovate4Nature, Swiss Food & Nutrition Valley, Zweifel Chips & Snacks AG und Graubünden Ferien werden wirkungsvolle Projekte gesucht, die zur Transformation des Ernährungssystems in Richtung Netto-Null beitragen. Die besten Projekte erhalten insgesamt CHF 90'000 Fördergeld.

Das Ernährungssystem als Schlüssel zur Netto-Null Schweiz

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das Ernährungssystem spielt dabei eine zentrale Rolle: Es ist einer der grössten Verursacher von Treibhausgasemissionen – und gleichzeitig eines der vielversprechendsten Felder für innovative, zukunftsfähige Vorgehen und Praktiken. Vom Anbau über die Verarbeitung bis hin zu Vertrieb und Konsum bietet die gesamte Wertschöpfungskette enormes Transformationspotenzial.

Clima Now hat vier Hebel identifiziert, die besonders viel Chancen für Innovationen bieten: der Erhalt natürlicher Ressourcen wie Böden und Biodiversität, die Schliessung von Kreisläufen in der Verarbeitung, die Erschliessung neuer Synergien zwischen Akteuren entlang des Ernährungsnetzwerks sowie die Entwicklung neuer Formen der Wertschöpfung, die Klimaleistungen sichtbar und wirtschaftlich attraktiv machen.

«Das Ernährungssystem bietet ein grosses Potenzial für Lösungen, die Wirkung haben auf unsere Zukunft. Mit Spotlight 2026 geben wir diesen Projekten eine Bühne und die Mittel, um sie umzusetzen.»

Corinne Grässle, Geschäftsführerin Clima Now

Starke Partner für mehr Wirkung

Spotlight 2026 wird von vier Partnerorganisationen getragen, die Expertise, Netzwerk und Engagement für eine klimaneutrale Schweiz einbringen.

Innovate 4 Nature (I4N) ist eine Schweizer Stiftung, die als globaler Impulsgeber für naturpositive Innovationen fungiert. Als Hauptpartner von Spotlight 2026 bringt I4N thematisches Fachwissen, ihr Netzwerk sowie Mentoring-Angebote für ausgewählte Projekte ein.

Zweifel Chips & Snacks AG ist eines der bekanntesten Schweizer Lebensmittelunternehmen und setzt sich aktiv für nachhaltige Produktionsprozesse ein. Als Partner bringt Zweifel industrielle Expertise und Reichweite in Spotlight 2026 ein.

«Die Ernährung der Zukunft ist regional verankert, resilient und innovationsgetrieben, sodass sie aktiv zum Klimaschutz beiträgt.»

Cédric Baier, Leiter Nachhaltigkeit Zweifel Chips & Snacks AG

Swiss Food & Nutrition Valley (SFNV) bringt das Schweizer Lebensmittel-Ökosystem zusammen – von Startups bis zu etablierten Industriepartnern. Als Partner von Spotlight 2026 aktiviert SFNV ihr Netzwerk für die Ausschreibung und begleitet ausgewählte Projekte nach der Pitch Night.

Graubünden Ferien engagiert sich für einen nachhaltigen Tourismus und eine klimaverträgliche Regionalentwicklung. Als Partner verbindet Graubünden Ferien das Ernährungsthema mit der regionalen Wertschöpfung und dem Alpinen Raum.

Jetzt einreichen – bis zum 30. Juni 2026

Startups, Einzelpersonen, Vereine und Unternehmen können ihre Projekte bis zum 30. Juni 2026 auf der Clima Now Website einreichen. Die sieben besten Projekte präsentieren ihre Ideen live an der Spotlight Pitch Night am 29. Oktober 2026 und gewinnen zusammen CHF 90'000 Fördergeld sowie Zugang zu inhaltlicher Förderung durch die Partnerorganisationen.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://spotlight.climanow.ch/

Über Clima Now

Clima Now ist eine Schweizer Stiftung mit der Mission JETZT Menschen und Ideen zu mobilisieren, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten und das Netto-Null Ziel der Schweiz zu erreichen. Mit Fokus auf Policy & Advocacy setzt sich Clima Now für eine wirksame und zukunftsfähige Schweizer Klimapolitik ein. Gleichzeitig bringt die Stiftung mit der jährlichen Pitch Night Spotlight innovative Klimaideen ins Rampenlicht – und gemeinsam mit Partnern in die Umsetzung.

Clima Now Forchstrasse 60 8008 Zürich Schweiz