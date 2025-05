Clima Now

đź’§ Drop it: Deine Wasserlösung für die Schweiz!

Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas – doch der Klimawandel bedroht unsere lebenswichtige Ressource. Deshalb braucht es kreative, mutige Lösungen. Die Stiftung Clima Now lanciert im Rahmen ihres Ideenwettbewerbs Spotlight 2025 einen Call for Projects – auf der Suche nach zukunftsfähigen Projekten für den Schweizer Wasserkreislauf.

Frische Ideen gesucht: fĂĽr einen starken Schweizer Wasserkreislauf

Mit dabei sind starke Partner: Patagonia, Graubünden Ferien, Passugger und Snowstainability unterstützen die diesjährige Ausschreibung, um gemeinsam Innovationen zu finden und sichtbar zu machen.

Gesucht werden skalierbare, wirkungsorientierte Projekte, die Wasser schützen, klug nutzen und sichern für eine wasserbewusste Zukunft. Das kann sein durch smarte Technologien, neue Formen der Speicherung, effiziente Bewässerungssysteme, Schutz von Ökosystemen oder Bildungsinitiativen. Die Wirkungsbereiche sind unterteilt in vier Themencluster:

Wasserschutz & Biodiversität

Nutzung & Erhalt im Gleichgewicht

Wassermanagement & Kreislaufwirtschaft

Resilienz & Klimaanpassung

Bewerbung & weitere Informationen

Die Ausschreibung läuft seit dem 5. Mai 2025. Projekte werden laufend evaluiert, Einreichungen sind bis spätestens 30. Juni 2025 möglich. Für die Eingabe muss ein Formular & Business Canvas ausgefüllt und ein kurzes Video mitgeschickt werden.

Mehr Infos & Anmeldung unter: www.climanow.ch/spotlight.

Der Prozess von Spotlight – der Innovationsplattform für Klimalösungen:

Eingabephase: 5. Mai bis 30. Juni

Jury-Auswahl: Projekte werden für die „Wall of Fame“ ausgewählt

Public Voting: 8. bis 22. September

Pitch Night: Am 23. Oktober präsentieren sieben Gewinner ihre Projekte auf der Bühne im Kraftwerk Zürich

Insgesamt wird ein Preisgeld von 90'000 CHF vergeben. Das setzt sich zusammen aus:

Preis: CHF 50’000 Preis: CHF 25’000 Preis: CHF 10’000

Publikumspreis: CHF 5’000

Mehr zu den fĂĽnf Organisationen hinter der Ausschreibung:

Clima Now ist eine Schweizer Stiftung mit einer klaren Mission: JETZT Kapital, Menschen und Ideen mobilisieren, um die Klimakrise zu lösen und eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Mit Fokus auf Policy & Advocacy setzt sich Clima Now für eine wirksame und zukunftsfähige Schweizer Klimapolitik ein – für das Erreichen des Netto-Null-Ziels. Durch wirkungsorientierte Investments in Startups aus den Bereichen Energiewende, nachhaltige Ernährungssysteme und Carbon Drawdown treibt Clima Now die Transformation aktiv voran. Zusätzlich macht Clima Now mit der jährlichen Pitch Night Spotlight innovative Klimaideen aus der Gesellschaft sichtbar und unterstützt ihre Umsetzung mit engagierten Unternehmenspartnern.

Patagonia ist ein weltweit bekanntes Outdoor-Unternehmen, das sich durch sein Engagement für Umwelt- und Sozialverantwortung auszeichnet. Neben hochwertigen und langlebigen Produkten für Aktivitäten wie Trailrunning, Klettern, Skifahren und Surfen setzt sich Patagonia aktiv für Umweltschutz, faire Arbeitsbedingungen und die Unterstützung von Basisorganisationen ein.

Graubünden Ferien ist die Tourismusmarketingorganisation des Kantons Graubünden. Mit ihrem Markenzeichen, dem Steinbock, steht sie für Stolz, Trittsicherheit und Teamgeist. Gemeinsam mit Partnern verfolgt Graubünden Ferien das Ziel, den Tourismus nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten.

Passugger ist das unabhängige Mineralwasser Graubündens, das älteste der Schweiz und steht für reines, natürliches Mineralwasser. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Regionalität und Umweltverantwortung unterstützt Passugger mit dem eigenen Climaqua-Fonds Menschen und Projekte zum Wasser- und Klimaschutz.

Snowstainability bringt die Schneesport-Community zusammen, um den Wintersport nachhaltiger zu gestalten. GegrĂĽndet 2022 von Swiss-Ski und dem Nachhaltigkeitspartner BKW, setzt sich Snowstainability fĂĽr den Erhalt von Schnee, Bergen und einzigartigen Erlebnissen ein.

