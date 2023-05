STF Schweizerische Textilfachschule

Limitless Self Expression - grosse STF-Fashionshow & exklusiver Launch der neusten Capsule Collection maison blanche by Yannik Zamboni

Am 12.05.23 präsentiert die STF Schweizerische Textilfachschule an ihrer Fashionshow "Mal Anders" unter dem Jahresthema "Limitless Self Expression" nachhaltige und einzigartige Fashion-Pieces, welche von ihren Studierenden allesamt aus Reststoffen hergestellt wurden. Zudem wird die neueste Capsule Collection von maison blanche, unter Leitung des neuen Fashion-Shootingstars Yannik Zamboni vorgestellt, die exklusiv bei der Show gelaunched wird.

Die STF Schweizerische Textilfachschule freut sich darauf, am 12.05.23 mit der Fashionshow "Mal Anders" ihren Studierenden eine hochwertige Plattform für ihre Arbeiten bieten zu können. Die Show zeigt einzigartige und kreative Modestücke, die allesamt von STF-Studierenden zum Jahresthema "Limitless Self Expression" kreiert wurden. Alle Stücke wurden aus Restmaterialien von FREITAG, Forster Rohner, Jakob Schläpfer und Le Coupon hergestellt und unterstreichen das Thema Nachhaltigkeit.

Zudem präsentiert der neuen Shootingstar des Modedesigns, Yannik Zamboni, mit seiner Marke maison blanche, zum Abschluss der Fashionshow, seine aktuelle Capsule Collection. Er wird diese Kollektion, welche speziell für den Schweizer Markt gemacht wurde, exklusiv an der Show vorstellen und exklusiv im BIG POP in Zürich verkaufen. Die Kollektion ist komplett Swiss Made (Design, Produktion, Druck, Gradierung, Schnitt, Labels, Materialien) sowie nach dem Cradle2Cradle verfahren hergestellt und hat das Ziel 100% biologisch abbaubar zu sein.

Das Thema der Show "Limitless Self Expression" ist aktuell und relevant, denn die digitale Welt bietet unendlich viele Möglichkeiten der Selbstdarstellung und kreativen Selbstverwirklichung. Sich verändernde Rollenmuster und Stereotypen führen zu einem radikalen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Geschlecht ist ein individueller Freiraum und Vielfalt wird zur Normalität.

Entsprechend ist auch der Model-Cast divers, lebt die Vielfalt der Geschlechter, zelebriert geschlechter-, grössen- sowie altersneutrale Individualität und schafft damit eine Atmosphäre der Hoffnung und Offenheit.

Für die Gestaltung der Looks des Jahresprojekts 2022/23 verwendeten die Studierenden Altkleider (FREITAG Jeans, kompostierbar), hochwertige Stoffstücke (Forster Rohner und Jakob Schläpfer) sowie Seidenstoffe (Le Coupon). Die Stoffe wurden anschliessend teilweise mit experimentellen Sticktechniken "to the limit" verziert, so dass ein neuer Stil, eine neue Oberfläche oder ein völlig neuer Look entstand. Unterstützt wurden die Studentinnen vom renommierten Stickerei-Experten Reiner Knochel, der ihnen half, mit ungewöhnlichen und experimentellen Sticktechniken überraschende und innovative Kombinationen zu erzielen.

EINLADUNG FÜR DIE PRESSE

Die Fashionshow verspricht eine Augenweide und ein Fest der Kreativität, Innovation und Nachhaltigkeit zu werden. Lassen Sie sich dieses einzigartige Ereignis nicht entgehen und seien Sie mit dabei. Anmeldung unter:

FASHIONSHOW „MAL ANDERS“ – JETZT ANMELDEN! 19.30 Uhr | STF Schweizerische Textilfachschule

STF Schweizerische Textilfachschule Hallwylstr. 71 8004 Zürich info@stf.ch / www.stf.ch / 044 360 41 51 / @stfcommunity

---------------- Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.