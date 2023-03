STF Schweizerische Textilfachschule

Der ehemalige STF-Studierende Yannik Zamboni als Gastjuror bei der neuen Staffel von Germany's Next Top Model - by Heidi Klum und Verkauf seiner Kollektion im BIG POP an der Bahnhofstrasse Zürich

Der 9. März 2023 wird für den ehemaligen STF-Studierenden Yannik Zamboni ein grosser Tag. Nicht nur wird dann die vierte Folge der 18. Staffel von Germany's Next Top Model - by Heidi Klum ausgestrahlt, in der er neben Heidi Klum als Gastjuror fungiert. Am selben Tag findet auch die grosse Eröffnung des Pop-up Stores BIG POP an der Bahnhofstrasse in Zürich statt. Die Kollektionsteile, welche Heidi Klum in der Show trägt, können dort direkt geshoppt werden. Die Sendung wird auf den Screens im Store zu sehen sein und Yannik steht persönlich vor Ort, um alle Fragen zu beantworten und zu seiner Kollektion zu beraten. BIG POP, der Pop-up-Konzept-Store von BIG Zürich, bietet neben Yannik noch weiteren ehemaligen STF-Studierenden und Ihren erfolgreichen Schweizer Labels in den kommenden Monaten eine grossartige Plattform. Alle STF-Labels unterstützen in ihrer Arbeit die Kreislaufwirtschaft und leben den Nachhaltigkeitsgedanken.

Am 9. März 2023 wird Folge 4 der 18. Staffel von Germany's Next Top Model - by Heidi Klum ausgestrahlt. In dieser Folge fungiert Yannik Zamboni als Gastjuror neben Heidi Klum. In der Folge absolvieren die Models ein Catwalk-Training mit Yannik und Heidi Klum. Der Schweizer Designer kleidet darin auch die 23 Models für deren Entscheidungs-Catwalk mit seinen Styles ein. Gedreht wurde in Los Angeles, USA. ProSieben strahlt die Folgen jeweils donnerstags, 20:15 Uhr aus.

Die Styles, welche Heidi Klum und Yannik Zamboni in der Show tragen sind zeitgleich, das heisst ebenfalls ab dem 9. März, im BIG POP, dem Pop-up-Konzept Store von BIG Zürich, an der Bahnhofstrasse 73 käuflich erhältlich.

Am grossen Eröffnungs-Event des BIG POP wird der ehemalige STF-Studierende nicht nur live vor Ort sein und zu seinen Styles beraten, sondern zeitgleich wird auf den Screens im Store die Sendung zu sehen sein. Die Besucher des Events haben damit die Möglichkeit, die Kollektion quasi direkt aus der Show in L.A. in Zürich vor Ort einzukaufen.

Eine Capsule Collection, welche ausschliesslich in Zürich im BIG POP erworben werden kann, wird zu einem späteren Zeitpunkt lanciert.

BIG POP, der Pop-up-Konzept-Store von BIG Zürich, dessen Konzept und Store Design vom Zürcher Designerpaar Elvira Borbély und George Küng stammt, öffnet am 2. März 2023 für ein Jahr seine Tore und bietet neben Yannik Zamboni auch noch weiteren ehemaligen STF-Studierenden und ihren Schweizer Labels, eine Plattform. Unter anderem sind mit dabei: im April - Ilhement & Oleyvo by Brian Kuske & Fabrizio Metzler, im Mai - Sanikai by Sanaz Waser, im Juni - Luca Ferreira by Luca Hasler & Ricardo Ferreira und im Juli - Vanto by Veronika Antonucci. Das verbindende Element bei den Labels der ehemaligen STF-Studierenden ist, dass sie den Nachhaltigkeitsgedanken leben und die Kreislaufwirtschaft aktiv unterstützen.

BIG POP bietet ein handverlesenes Angebot von Fashion Pieces und Designobjekten. Der Store ist mit modernen, futuristischen und augenzwinkernden Retroelementen versehen. Er soll zum Symbol einer neuen, nonkonformen Zürcher Bahnhofstrasse werden. Das Markenportfolio ist eine Drehscheibe zwischen Fashion & Kunst. Das Sortiment besteht aus 70% etablierten Brands und 30% wechselnden Kollaborationen mit jungen, aufsteigenden Designern und Labels.

EINLADUNG FÜR DIE PRESSE:

Die Pressevertreter sind herzlich am 9. März 2023, 17.00 Uhr, zur grossen Eröffnung des BIG POP an der Bahnhofstrasse 73, in Zürich eingeladen. Gerne steht Yannik Zamboni für Fragen vor Ort zur Verfügung. Interviewanfragen im Vorfeld sind betreffend maison blanche bitte direkt an Yannik Zamboni zu richten (yaza@maisonblanche.swiss), respektive zu BIG POP an Elvira Borbély (contact@elviraborbely.ch)

maison blanche

Die im Jahr 2020 gegründete Marke maison blanche bringt verschiedene gesellschaftspolitische Themen zur Sprache und spricht Tabuthemen durch konzeptionelle Mode an. Der subversive Inhalt der Marke spiegelt sich in dekonstruierten Designs wider und zielt darauf ab, die Verhaltensregeln zu erweitern. Yannik Zamboni ist an der STF Schweizerischen Textilfachschule seit 3 Jahren als Incubator im Kreis 4 von Zürich präsent, hat neben einem Bachelor of Arts in Modedesign von der FHNW, auch die Berufsprüfung zum Fashion Spezialisten an der STF in Zürich absolviert. Im Jahr 2022 hat er die amerikanische Fashion-Reality-Show «Making the Cut» mit Heidi Klum, von Amazon, ausgestrahlt über Prime Video, gewonnen und seine Kollektion an der New York Fashion Week präsentiert. Eine eigene Parfüm-Kollektion kommt dieses Jahr auf den Markt.

www.maisonblanche.swiss

Ilhement

Ist eine Premium-Streetwear-Marke, die minimalistisches, geschlechtsneutrales Design mit edlen Stoffen verbindet. Der Brand steht für einfache Designs, einen minimalen ökologischen Fussabdruck, gepaart mit einer maximalen Wirkung. Die Werte des Brands sind Qualität, Handwerkskunst sowie Nachhaltigkeit. Die Kleidungsstücke werden in Portugal aus rohen, schadstofffreien sowie hochwertigen Stoffen und aus einer schweren Baumwolle hergestellt, so dass sie möglichst lange halten. Um eine Überproduktion zu vermeiden, werden nur kleine Stückzahlen hergestellt. Brian Kuske, der Inhaber und Designer der Marke, studiert aktuell noch an der STF Dipl. Textil- und Fashionmanager, Productmanagement.

www.ilhement.com

Oleyvo

Oleyvo ist ein E-Velo, das in Zürich entworfen wurde. Die Idee ist, sich mit grüner Mobilität, stylisch und mit einem Touch Understatement in der Stadt zu bewegen. Das E-Bike wird aufgrund seines schlichten und zeitlosen Designs mit verstecktem Akku nicht auf den ersten Blick als E-Bike erkannt und ist so konzipiert, die Zeit aus ästhetischer wie auch praktischer Sicht zu überdauern. Der Gründer von Oleyvo, Fabrizio Metzler, hat an der STF den Bachelor in Textile Business Management absolviert.

www.oleyvo.com

SANIKAI

Vegane Kleidung aus der Schweiz. SANIKAI ist ein ethische und fair-trade Modemarke mit Sitz in der Schweiz, die Stil und Qualität auf bewusste Weise repräsentiert. Gegründet 2015 in Zürich, arbeitet SANIKAI nur mit natürlichen oder recycelten Materialien. Die SANIKAI-Kollektionen sind zeitloses Design mit höchsten ethischen sowie qualitativen Ansprüchen. Die Pieces werden mit viel Liebe und nur auf Bestellung hergestellt. Sanaz Wasser, Mitgründerin und Kreativdirektorin von SANIKAI, kommt ursprünglich aus der Werbebranche. So geriet sie mit ihrer Entscheidung für einen bewussten Lebensstil in Konflikt mit einer Branche, die für Massenkonsum steht. Da sie kaum vegane und umweltfreundliche Kleidung fand, die ihrem Stilempfinden entsprach, beschloss sie, Fashiondesign an der STF Schweizerischen Textilfachschule zu studieren. Das Thema ihres Abschlussdiploms wurde das Label SANIKAI.

www.sanikai.com

Luca Ferreira

Die Kollektion vereint vielseitiges, funktionales Design mit luxuriösen Materialien. Die Kleidungsstücke sind so konzipiert, dass sie die Jahreszeiten überdauern und mit den hochwertigsten Materialien hergestellt werden. Luca Hasler, einer der Gründer des Labels, hat an der STF den BSc in Textile Business Management absolviert.

www.lucaferreira.com

STF Schweizerische Textilfachschule Hallwylstr. 71 8004 Zürich info@stf.ch / www.stf.ch / 044 360 41 51 / @stfcommunity

---------------- Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.