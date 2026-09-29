Nordstein AG

Wie der Unitree-Börsengang zwei gegensätzliche Anlegerergebnisse hervorbrachte und Schlagzeilen Anleger täuschen können

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Zürich (ots)

629 % in der Schlagzeile – wer am IPO-Tag kaufte, lag dennoch bis zum Abend 23 % im Minus

Eine Aktie legt beim Börsendebüt um 629 Prozent zu. Die Schlagzeile klingt nach einem aussergewöhnlichen Gewinn. Doch wer beim chinesischen Robotikhersteller Unitree erst zum Börsenstart zugriff, hatte am Ende desselben Tages rund 23 Prozent verloren.

Der Grund: Die 629 Prozent bezogen sich auf den Ausgabepreis von 150,80 Yuan. Die Aktie eröffnete am 19. August 2026 jedoch bereits bei 1'100 Yuan und schloss bei 845 Yuan. Für Anleger mit Zuteilung zum Ausgabepreis war dies weiterhin ein kräftiger Buchgewinn. Für Käufer zur Eröffnung war es ein Verlust. Beide Schlagzeilen beschreiben denselben Handelstag.

Die Nordstein AG lanciert vor diesem Hintergrund das KMU Beteiligungsforum Schweiz. Die Informations- und Analyseplattform soll erklären, wie sich Einstiegspreise, Bewertungen und Risiken zwischen frühen Finanzierungsrunden und dem öffentlichen Börsenhandel unterscheiden.

Der Börsengang ist damit nicht der Anfang der Unternehmensgeschichte. Wer allein den Kursaufschlag der Erstnotiz sieht, erfährt noch nicht, zu welchen Preisen andere Investoren Jahre zuvor eingestiegen sind und welches Risiko sie dafür getragen haben.

Die Rendite entsteht nicht für alle zum selben Preis

Junge Technologieunternehmen finanzieren Forschung, Personal, Produkte und Wachstum häufig in mehreren privaten Runden. Wer früh Kapital zur Verfügung stellt, erhält Beteiligungen zu Bedingungen, die sich von späteren Runden und vom Börsenkurs unterscheiden können. Steigt der Unternehmenswert, sind aussergewöhnliche Wertzuwächse möglich. Bei ausbleibendem Erfolg drohen jedoch Verwässerung, jahrelange Illiquidität oder ein Totalverlust.

Das Unitree-Beispiel macht den Unterschied sichtbar: Die South China Morning Post bezifferte den Wert der Beteiligung des Frühinvestors Meituan am Ende des ersten Handelstages auf fast 30 Milliarden Yuan, rund das Siebzigfache des ursprünglichen Investments. Das ist ein berichteter Beteiligungswert und kein Beleg dafür, dass dieser Gewinn bereits durch einen Verkauf realisiert wurde.

Ein erfolgreicher Frühinvestor ist zudem kein Beweis, dass eine Investition in eine unbekannte Neugründung generell höhere Renditen bringt. Zum Zeitpunkt des Einstiegs steht der spätere Erfolg gerade noch nicht fest.

Stimme der Nordstein AG:

"Wer erst kauft, nachdem eine Aktie bereits um mehrere Hundert Prozent gestiegen ist, hat diesen Kursanstieg nicht selbst erzielt. Wir wollen zeigen, unter welchen Bedingungen frühere Wertsteigerungen entstehen und welche erheblichen Risiken Investoren in diesen Entwicklungsphasen tragen." Thomas Horvat Verwaltungsrat & Geschäftsführer

Securecell: Ein Beispiel aus dem Schweizer Life-Science-Markt

Die Entwicklungsgeschichte von Securecell reicht bis zur 1992 gegründeten Biospectra AG, einem Spin-off der ETH Zürich, zurück. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Automatisierung und Digitalisierung von Bioprozessen. Zum Angebot zählen die Software Lucullus®, das automatisierte Probenahmesystem Numera® und die integrierte Plattform Integra One. Daneben arbeitet Securecell an medizintechnischen Anwendungen, darunter Seraccess® AXM zur automatisierten Überwachung von Blutparametern und Seraccess® SENSE, ein Entwicklungsansatz für die automatisierte Glukoseregulation.

Worum geht es dem Beteiligungsforum?

Geplant sind fortlaufende Analysen zu Private Markets, Finanzierungsrunden, Bewertungsmethoden und Exit-Varianten. Interessierte können über einen Fragebogen ihre Voraussetzungen für einen vertieften Zugang zu Projektinformationen vorprüfen lassen. Eine positive Vorprüfung stellt weder ein Beteiligungsangebot noch eine Empfehlung dar. Gerade in Life Sciences sind bestehende Produkte, Entwicklungsprojekte, zusätzlicher Kapitalbedarf und regulatorische Schritte getrennt zu betrachten. Eine Beteiligung an nicht kotierten Unternehmen kann erheblichen Risiken bis hin zum vollständigen Kapitalverlust unterliegen.

Über die beteiligten Unternehmen KMU Beteiligungsforum Schweiz: Informations- und Analyseplattform für Private Markets mit Schwerpunkt auf Schweizer Healthcare- und Life-Science-Unternehmen; ein Projekt der Nordstein AG, Zürich. www.beteiligungsforum.ch

Securecell AG: Schweizer Technologieunternehmen mit Sitz in Urdorf. Es entwickelt Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen für Bioprozesse sowie medizintechnische Anwendungen. www.securecell.ch