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Drei Generationen, ein Abschlag: Wie Golf zum Familiensport wird

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Mit neuen Sommercamps, einem dritten Golf Pro und 42 Löchern vor Bergkulisse wird das Allgäuer Resort zur Adresse für Familiengolf. Head Professional Andy MacDonald erklärt, warum der Sport Generationen zusammenbringt.

Golf galt lange als Sport der Erwachsenen. In der « Sonnenalp» im Allgäu spielen heute mehrere Generationen selbstverständlich gemeinsam. Diesem Wandel trägt das Resort in diesem Sommer mit einem erweiterten Programm Rechnung.

Neu bietet die Golfacademy in den Ferienzeiten Kurse wie «Kids Golf Next Level Trainings» für 8- bis 16-Jährige an. Zudem finden im August zweitägige Sommer-Golfcamps für Jugendliche mit Platzreife statt.

Seit Frühling 2026 wird das bestehende Team um Andy MacDonald und Paul West durch Ronald Hummeling verstärkt. Der gebürtige Niederländer war zuvor fünf Jahre beim Golfclub Oberstdorf sowie zwei Jahre beim Golfclub Dirkshorn in den Niederlanden tätig. Er übernimmt die Leitung der neuen Jugendcamps. Das Sonnenalp Resort reagiert damit auf eine Entwicklung, die sich im gesamten DACH-Raum zeigt: Golf gewinnt bei jüngeren Zielgruppen und Familien zunehmend an Attraktivität.

Der Mann hinter der Academy

Andy MacDonald ist in England aufgewachsen, in einer Familie, in der Golf selbstverständlich war. Auf väterlicher Seite spielten alle, und für ihn stand früh fest, dass auch er diesen Weg einschlagen würde.

Seit über 40 Jahren ist er als PGA Golf Professional tätig. 2023 übernahm er als Head Pro die Leitung der Golfacademy Sonnenalp. Was ihn bis heute antreibt, ist nicht allein die Technik. Es ist das, was auf dem Platz zwischen Menschen passiert: «Golf ist für mich ein idealer Sport für die ganze Familie. Besonders schön finde ich, dass mehrere Generationen gemeinsam spielen können: Kinder, Eltern und Grosseltern. Das gibt es nur bei wenigen Sportarten.»

Andy MacDonald lebt privat, was er beruflich vermittelt: «Auch ich spiele in meiner Freizeit am liebsten mit meiner Familie. Es macht Spass, gemeinsam auf dem Platz zu stehen, sich gegenseitig zu motivieren und die eigenen Fortschritte zu sehen.»

Das Handicap-System schafft vergleichbare Bedingungen

Möglich macht das eine Besonderheit des Golfsports: das Handicap. Diese Zahl beschreibt die Spielstärke jeder Spielerin und jedes Spielers. Wer schwächer spielt, erhält Vorgabeschläge, wer stärker spielt, weniger. So treten am Ende alle zu vergleichbaren Bedingungen an. Ein zehnjähriges Kind kann auf diese Weise gegen die Grossmutter gewinnen, obwohl beide ein ganz unterschiedliches Niveau haben.

Golf verbindet Generationen und begeistert zunehmend die Jugend

«Es ist beeindruckend, wie schnell junge Golfer:innen Fortschritte machen, wenn Spielfreude und gezieltes Training zusammenkommen», sagt Michael Fässler, der das Sonnenalp Resort gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna-Maria Fässler in der vierten bzw. fünften Generation leitet. «Und wenn dann noch Eltern oder gar Grosseltern mit den Kindern und Enkeln auf die Runde gehen, merkt man: Golf verbindet Generationen. Genau deshalb bauen wir dieses Angebot gezielt aus.»

Im Rahmen des «Family Course Programm» wurden die Abschläge am Golfplatz Oberallgäu gezielt verkürzt und an junge Spielerinnen und Spieler angepasst. Das ermöglicht Erfolgserlebnisse und fördert Motivation und Spielfreude.

Hinweis an die Redaktionen:

42 Löcher vor Bergkulisse

Das Golfangebot der Sonnenalp umfasst den Golfplatz Sonnenalp – einen Parkland-Kurs durch das Tiefenberger Moor mit 6'133 Metern bei Par 73 –, den Meisterschaftsplatz Oberallgäu mit altem Forstbestand sowie den Kurzplatz Gundelsberg. Die Anlage ist Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany. Wöchentliche Schnupperkurse, DGV-Platzreife-Angebote und Golfpakete runden das Programm ab.

Golf für die ganze Familie

Die Golfplätze des Golf Resorts Sonnenalp-Oberallgäu setzen bewusst auf niedrige Einstiegshürden für den Nachwuchs. Für Kinder genügt bereits das Bronze-Abzeichen als erster Kompetenznachweis. Eine volle Platzreife ist nicht erforderlich. Zusätzlich steht Kindern und Jugendlichen auch ohne Platzreife der 6-Loch-Kurzplatz offen. So können Familien früh gemeinsam spielen.

Weitere Informationen: Sonnenalp Golfschule

Kurzprofil Andy MacDonald

Andy MacDonald wuchs in England in einer Golf-Familie auf: Vater, Onkel und Cousin waren PGA-Professionals.

Seit 1984 lebt er im Allgäu, ist verheiratet, Vater zweier Töchter und arbeitet seit über 40 Jahren als PGA Golf Professional. 2023 übernahm er als Head Pro die Leitung der Golfacademy Sonnenalp. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem der GC Sonnenalp, der GC Oberstaufen-Steibis, der GC Oberstdorf sowie 19 Jahre im GC Oberallgäu. Weiterbildungen führten ihn an die David Leadbetter Golf Academy in Florida sowie zu Spezialisierungen mit TrackMan und TaylorMade.

Sportlich ist er vierfacher Gewinner der German PGA Teachers Championship (Senioren), Sieger der Senior PGA Championship 2016 und wurde zur Senior European Tour eingeladen.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Die Infrastruktur des 224-Zimmer-Resorts umfasst Angebote vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof mit Reithalle und einer 20'000 m² grossen Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die Sonnenalp-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt.

Für Anfragen und Reservationen: SONNENALP Resort

Telefon +49 8321 272 0 E-Mail: info@sonnenalp.de Website: www.sonnenalp.de

Medienkontakt Schweiz: ESTHER BECK PR Esther Beck / Monika Buchser

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