Neolith präsentiert Iconic Design: Die neue Generation der Oberflächen mit fortschrittlichster 3D-Drucktechnologie

CASTELLÓN, Spanien (ots/PRNewswire)

Neolith hat eine neue und revolutionäre Generation von Oberflächen mit 3D-Drucktechnologie, unter der Bezeichnung Neolith Iconic Design eingeführt. Im Rahmen der drei großen Säulen, Design, Innovation und Nachhaltigkeit, präsentiert Neolith revolutionäre Oberflächen, und behält damit die Produktphilosophie und charakteristischen Markenprinzipien bei. Gleichzeitig führt das Unternehmen eine durchschlagende Neuheit auf dem Markt ein, die einen neuen Industriestandard im Bereich des gesinterten Steins, dank der Kombination der neuesten Entwicklungen in Dekoration, Technologie und Kunst, markieren wird.

Mit dieser feierlichen und lange erwarteten Markteinführung, die den wichtigsten Kunden aus über 80 Ländern exklusiv präsentiert werden konnte, macht Neolith einen weiteren Schritt bei der Herstellung einzigartiger Oberflächen mit integriertem Design über das gesamte Volumen. Sie erlaubt darüber hinaus einzigartige und natürliche Reproduktionen mit unendlich vielen Dekorationselementen, wie geometrischen, transparenten und halbtransparenten Projektionen und einer Vielzahl unglaublicher Oberflächentexturen.

Patentierte Technologie

Es sind, dank der fortschrittlichsten Spitzentechnologie, Oberflächen mit beeindruckenden Designs, ohne Einschränkung, mit den besten technischen Eigenschaften möglich. Eine eigene, patentierte und exklusive Technologie, das Ergebnis aus mehr als zwei Jahren mühevoller Arbeit im Bereich F+E+i, als Antwort auf die Anforderungen der Fachleute dieser Branche und den eigenen Erfahrungen der Endverbraucher; dadurch bietet die Marke den Architekten und Inneneinrichtern exklusive Werkzeuge zur Realisierung ihrer Kreationen, ohne ihrer Fantasie Grenzen setzen zu müssen.

Eine Ausrichtung auf die einhundert Prozent reale 3D-Dekoration, die für lebendigere Farben und größere Tiefe sorgt. Es werden neue Texturen mit einer Vielzahl an Möglichkeiten geboten, die bis heute in der Industrie unvorstellbar schienen. Eine Neuheit mit großem Mehrwert insbesondere bei ihrem Einsatz für Küchenarbeitsplatten und Waschtischplatten.

Dieses ehrgeizige Projekt, das eine hohe Investition von über drei Millionen Euro erforderte, wurde vom CDTI (dem Zentrum für die industrielle technologische Entwicklung in Spanien) unterstützt und im Rahmen des industriellen Expansionsplans von Neolith umgesetzt; dadurch konnte ein Baum von Patenten geschaffen und es konnten viele Kooperationsverträge mit unterschiedlichen und weltweit führenden technologischen Partnern, im Einklang mit den strategischen Plänen des Unternehmens, unterzeichnet werden, um immer die neuesten technologischen Fortschritte nutzen und sie erfolgreich umsetzen zu können.

3D, nachhaltig und mit 0 % Silikat in seiner Zusammensetzung

Neolith, die Spitzenmarke in Design, Technologie und Nachhaltigkeit, wird in einer carbon neutral Umgebung hergestellt. Das konstante Engagement und die DNA der Nachhaltigkeit, die Neolith ausmacht, hat es heute zu einem der umweltfreundlichsten Materialien gemacht, das ganz neue Trends in der Architektur setzt.

Mit der Markteinführung von Neolith Iconic Design steht Neolith an der Spitze der Innovation und präsentiert dank der Zusammensetzung und Ästhetik eine einzigartige Oberfläche. Auf der Grundlage einer neuen Zusammensetzung weist Neolith Iconic Design 0 % Silikatgehalt in seiner Zusammensetzung auf, eine bis heute absolut revolutionäre Zahl, die niedrigste der Branche.

Über Neolith

Das 2009 gegründete Unternehmen Neolith ist Weltmarktführer im Bereich des Gesinterten Steins.

Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche, mit überragenden technischen Eigenschaften und hergestellt aus 100 % natürlichen Rohstoffen.

