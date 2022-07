GATORADE UNTERSTÜTZT SCHIEDSRICHTERINNEN MIT EINEM WELTWEIT EINMALIGEN SCHULUNGSPROGRAMM WÄHREND DER UEFA WOMEN'S EURO

London (ots/PRNewswire) - Messi schreibt handschriftlich zehn Briefe, um zu inspirieren und daran zu erinnern: "Lass dich nicht unterkriegen, dann hat das Leben mehr zu bieten" (Don't Go Down...Life Has More in Store if You Just Stay Up) - so wie es bereits die jüngste weltweite Kampagne verkündete Lionel Messi ...

mehr